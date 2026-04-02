Una familia latina de Charlotte atraviesa una difícil situación luego de la detención de Elmer Flores por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 9 de marzo. Flores se estacionaba en el Departamento de Salud del condado de Mecklenburg cuando fue detenido por los ICE. Ahora se encuentra en una cárcel migratoria en Georgia, mientras su esposa, con un embarazo de alto riesgo, enfrenta la incertidumbre sobre el futuro de su esposo y pide ayuda a la comunidad.

Detienen a latino frente a Departamento de Salud de Charlotte

Ese lunes (9 de marzo) Flores tomó el día libre en su trabajo para acompañar a Kimberlin Lemus, su esposa, a una cita en la oficina del programa WIC del Departamento de Salud de Mecklenburg a las 9:00 a.m. Este está ubicado en 2845 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216. Allí, tras dejar a su esposa en la entrada, buscaba un estacionamiento cuando fue interceptado por agentes de ICE.

“Aproximadamente 10 minutos después, recibí una llamada de él. En lugar de escuchar su voz, escuché a oficiales diciéndole que se bajara del carro y que guardara el teléfono. Poco después, la llamada se cortó. Elmer no regresó. Fue detenido y puesto bajo custodia de inmigración”, explicó Kimberlin.

“Cuando escuché que le dijeron ‘que te bajes’, le dije a la muchacha que me estaba atendiendo que iba a salir a ver qué pasaba, porque escuché que mi esposo estaba con un oficial afuera. La muchacha se asustó y cuando ya miraron que yo iba para afuera, se empezaron a alarmar todos y empezaron a ir detrás de mí. El guardia ya no me dejó salir porque me dijo que era inmigración”, describió Kimberlin durante una rueda de prensa convocada por Siembra NC el 2 de abril.

Esposa enfrenta embarazo delicado

La familia Flores Lemus es originaria de Honduras, pero emigraron alrededor de cuatro años a Carolina del Norte con sus dos hijas. Kimberlin, además, tiene cinco meses de embarazo. Los médicos le dijeron que era de alto riesgo, por lo que no trabaja y dependía de su esposo y sus ingresos.

“Me preocupa mi embarazo, porque es de alto riesgo y él era la persona que me ayudaba y yo no puedo trabajar. Alrededor de mi placenta tengo una bolita de sangre. Es una hemorragia”, contó.

“Elmer trabaja instalando fibra óptica de internet y no tiene récord criminal. La cita a la que yo asistía era con el programa WIC (Mujeres, Infantes y Niños), que brinda apoyo alimentario y nutricional a mujeres embarazadas y familias con niños pequeños”, describe en una publicación de GoFundMe.

Según la organización de defensa de inmigrantes Siembra NC, Elmer se encuentra en el Centro de Procesamiento de ICE de Folkston en Georgia.

“La última vez que hablé con él fue el día de ayer (1.° de abril) y lo que él dice es que ya no quiere estar ahí, se pone a llorar. Que lo único que hacen es encerrarlos a cada rato, que los despiertan a las 5:00 de la mañana, los despiertan para darles comida y a las 8:00 ya los vuelven a encerrar para hacer un conteo. A las 10:00 lo sacan otra vez y los llevan a comer como a las 11:00 a.m. A las 12:00 p.m. los encierran y así está todo el día… Dice que hay demasiada gente, que todos los días llegan hasta casi 200 personas y ya se siente desesperado”, recordó Kimberlin.

Personal del Departamento de Salud: "Se supone que somos un lugar seguro"

Los activistas contactaron a personas que se encontraban en las oficinas del Departamento de Salud de Mecklenburg e informaron que por horas tuvieron miedo de salir para evitar ser detenidos por ICE.

“Un empleado del condado de Mecklenburg, que prefirió permanecer en el anonimato, dijo: ‘Se supone que somos un lugar seguro. Tenemos que hacer algo más para proteger a nuestra comunidad y que se sientan seguros al recibir servicios aquí’”, señaló Siembra NC.

“Esta no es la primera familia de la que hemos escuchado historias como esta de sus seres queridos, sobre condiciones sanitarias gravemente deficientes y nutrición totalmente inadecuada para el número de miembros que tienen en su familia”, añadió Emanuel Gómez-González, encargado de Comunicaciones en Siembra NC.

Alertan que esta situación preocupa a aquellas familias que dependen de los servicios públicos o que acuden a estas entidades por citas de rutina.

“Líderes políticos deben tomar con seriedad el impacto que tiene en la salud de la comunidad y la confianza que los habitantes de estos barrios, las personas que viven y trabajan en estas ciudades, tienen que confiar que el gobierno local sea capaz de proporcionar este tipo de apoyo”, añadió.

Por su parte, Andreina Malki, encargada de Defensa en Siembra NC, dijo: “Hay lugares donde la gente va a buscar apoyo, donde va a buscar servicios esenciales… Nadie debe elegir entre obtener alimentos nutricionales durante su cáncer o sus hijos o sus inmunizaciones o perder su libertad”.

En casa, los gastos de la familia se siguen acumulando. Afligida por la necesidad de reunirse con su esposo y afrontar gastos esenciales como alquiler, comida, transporte, gastos médicos por el embarazo y posibles costos de representación legal migratoria, Kimberlin comenzó una campaña en GoFundMe. Para contribuir, puedes acceder al siguiente enlace.

La Noticia contactó al Departamento de Salud de Mecklenburg y su respuesta fue:

"El condado de Mecklenburg tiene información de que las autoridades estuvieron presentes en el estacionamiento de una de nuestras instalaciones del condado. No haremos comentarios sobre sus actividades. Nuestra prioridad sigue siendo la salud, la seguridad y el bienestar general de nuestros clientes, del personal y de la comunidad a la que servimos"