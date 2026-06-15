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Con la asistencia de cerca de 200 mujeres, LatinaCon 2026 cerró su duodécima edición consolidándose como un espacio de formación y conexión en las Carolinas. Entre charlas, dinámicas interactivas y entretenimiento, la jornada cerró con aprendizajes, reflexión y más.

Este evento, organizado por La Noticia, se llevó a cabo el sábado 13 de junio en el Sterling Events Venue by La Noticia. Allí, desde tempranas horas, las asistentes participaron en conferencias y paneles enfocados en salud mental, desarrollo profesional, comunicación efectiva, fortalecimiento y protección legal familiar y emprendimiento.

Además, hubo espacios para responder las dudas de las asistentes, relajarse con sonidos terapéuticos, bailar y disfrutar de ritmos latinos. La jornada también contó con el lanzamiento oficial del libro “Mi Dinero y Yo”. Un proyecto pensado para acercar la educación financiera a la comunidad latina con conceptos y recursos prácticos.

En estas conversaciones participaron expertas invitadas como Jhoselis “Jhosie” González, Cecilia Carrión, Katheryn Julieta Hermida, Daniela Salcedo, Jamilah Espinosa, y la Dra. Mae Lynn Reyes-Rodríguez. Entretenimiento, música y baile a cargo de Nathalia Peña Nettles, Malena Benton, Milton Giraldo y Ana Lucía Divins. 

Además, la CEO de La Noticia, Hilda Gurdián extendió un agradecimiento a las capitanas de mesa de esta edición de LatinaCon 2026: Aida Valero, Magbis Núñez Love, Ligia Cadena, Marbeluz Rowe, Osiris Collazos, Mafer Robles, Pilar Pérez, Yvonne Farfán, Sheila Obregón y Liliana Molina, quienes desempeñaron un rol clave en la dinámica del evento.

Para ver todas las imágenes profesionales del evento, visita el siguiente enlace.

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Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.