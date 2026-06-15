Comunidad lamenta, fallecimiento de María Laura Monachesi, de Camino Community Center

A continuación, presentamos el obituario de María Laura Monachesi, activista y voluntaria, muy querida en la ciudad de Charlotte:

María Laura Monachesi partió a la Casa del Padre el 13 de junio de 2026, rodeada del amor de su familia y de sus queridos amigos, a la edad de 48 años. Aunque su paso por esta vida fue demasiado breve, vivió con un propósito extraordinario. Se entregó siempre a los demás con compasión, generosidad y vocación de servicio. Su legado permanecerá para siempre en el corazón de quienes tuvieron la dicha de conocerla.

María Laura fue la amada hija de Fernando Monachesi y Rosa Olivera. Se reunió en la eternidad con su padre y con sus abuelos, Félix y Elba Olivera. La sobreviven su querido esposo, Mauricio Segura. Su adorado hijo, Santiago Segura-Monachesi. Rosa Olivera, su madre, Rosa Olivera. Su hermano, Matías Monachesi; numerosos tíos, tías, primos, primas, sobrinos y sobrinas; y su fiel compañero Jungle, que le brindó tantos momentos de alegría.

Una vocación de servicio

Nacida en Buenos Aires, Argentina, María Laura manifestó desde muy joven una profunda sensibilidad por las necesidades de los demás y una auténtica vocación de servicio. Desarrolló su carrera en el ámbito del trabajo social, acompañando a pacientes psiquiátricos con respeto, dignidad y una inmensa humanidad. Su labor reflejó siempre los valores que guiaron su vida: solidaridad, empatía y la convicción de que toda persona merece ser escuchada, respetada y valorada.

En 2006 se radicó en Charlotte, Carolina del Norte, junto al amor de su vida, Mauricio, donde juntos construyeron una hermosa familia basada en el amor, la fe y el apoyo mutuo. Ser esposa y madre fue una de las mayores alegrías de su vida. Santiago fue su orgullo más grande y el centro de su corazón, y a él le dedicó todo su amor, cuidado y dedicación.

En 2013 retomó con fuerza su compromiso de servir a los demás a través de su labor voluntaria en Camino Community Center. Lo que comenzó como una forma de colaborar con su comunidad se transformó rápidamente en una verdadera misión de vida. Gracias a su entrega incansable, su liderazgo cercano y su firme compromiso con quienes más lo necesitaban, se convirtió en un referente y una figura muy querida dentro de la comunidad latina. Con calidez, paciencia y comprensión, acompañó a innumerables personas y familias en momentos difíciles, brindándoles orientación, esperanza y apoyo.

Un legado de amor

María Laura será recordada por su enorme corazón, su genuina preocupación por los demás y por su capacidad de hacer sentir a cada persona vista, escuchada y valorada. Creía profundamente en la justicia social y trabajó incansablemente para tender puentes, acompañar a quienes atravesaban dificultades y generar oportunidades para que otros pudieran salir adelante. Su amor también alcanzaba a los animales, por quienes sentía un cariño especial.

Quienes compartieron su vida jamás olvidarán su sonrisa luminosa, su risa contagiosa, su energía inagotable y su inmensa capacidad de amar. Tenía el don de reunir a las personas,

celebrar los pequeños y grandes momentos de la vida y encontrar belleza aun en medio de las dificultades. Su fe, fortaleza y optimismo fueron una inspiración constante para todos los que la rodearon.

Aunque su partida deja un vacío inmenso, su legado permanece vivo en las innumerables vidas que tocó, en la familia que tanto amó y en la comunidad que ayudó a fortalecer. Su vida fue un ejemplo de amor, servicio y entrega, y su recuerdo seguirá inspirando a todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla.

Su familia encuentra consuelo en la certeza de que su espíritu vive para siempre en el corazón de quienes la amaron y fueron bendecidos por su presencia. María Laura será profundamente extrañada, recordada con amor para siempre en nuestros corazones.

Cómo ayudar a la familia de María Laura Monachesi

En lugar de flores, quienes deseen honrar la memoria de María Laura pueden realizar una contribución en apoyo de su amado esposo, Mauricio, y de su hijo, Santiago. Las donaciones pueden realizarse a través de Zelle a nombre de Mauricio Segura al 704-412-2652 o entregarse durante cualquiera de los servicios. La familia agradece profundamente las muestras de cariño, las oraciones y el apoyo recibidos durante estos momentos tan difíciles.