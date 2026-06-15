Los miembros de una familia latina buscan incansablemente a Ángel Gustavo Rivera Montañez, un joven con autismo de 19 años, quien desapareció desde el pasado jueves 11 de junio en el área de York, Carolina del Sur, y hasta este lunes 15 de junio aún se desconoce su paradero. Se cree que podría estar en York, Charlotte o Belmont (Carolina del Norte).

Joven latino desaparece en Carolina del Sur

Según la información proporcionada por su tía, Lillian Montañez, el joven fue visto por última vez tras salir de casa durante la madrugada. Ellos viven en la zona rural de York, muy cerca de Steele Creek (Charlotte), Lake Wylie y Belmont (cerca de South Point).

“Cuando él se fue, era como las dos de la mañana. Todo estaba oscuro y esto es puro campo. La preocupación fue grandísima. Intentamos hacer la denuncia con los oficiales y les dejamos saber que es un niño autista y no tiene malicia ni nada. Él no ve el peligro, no sabe medir el peligro y ellos (Policía de York) simplemente me dijeron que tiene 19 años; usted tiene que esperar las 24 horas”, indicó a La Noticia.

Para el jueves, se logró hacer un reporte oficial de la desaparición. Su tía describe que al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla (blue jeans), botas de trabajo color marrón, camiseta negra con figuras blancas (caricaturas), chaqueta de mezclilla (jean) y una gorra negra con gris. Además, llevaba una mochila gris y una patineta (monopatín), objetos que utiliza con frecuencia.

Ángel es bilingüe, pero no conduce ni cuenta con vehículo propio. De acuerdo con su tía, esto reduce considerablemente sus medios de desplazamiento, por lo que la familia considera posible que se esté moviendo a pie.

“Ahora mismo, él dejó todo su dinero, tarjeta, dejó todo, no tiene nada de dinero y supongo que debe tener hambre”, añadieron.

“Queremos que él vuelva a casa”

La familia explica que el joven tiene autismo nivel 1, lo que dificulta su interacción social y su capacidad para identificar riesgos en su entorno. Señalan que es una persona reservada, con pocos vínculos sociales y sin amigos cercanos, lo que complica su localización a través de contactos externos.

Lillian explicó que en el pasado Ángel había atravesado una situación de vulnerabilidad y llegó a estar en condición de calle antes de ser acogido por sus familiares. Posteriormente, se mudaron desde Charlotte hacia una vivienda en el área de York para ofrecerle más comodidades. Teme que el cambio de entorno pudiera haber sido un factor de estrés.

También informó que el joven trabajaba en una fábrica de colchones ubicada en 3300 Woodpark Blvd, Charlotte, NC 28206, en Charlotte. Y recientemente recibieron pistas de que podría estar en Belmont.

“Nos habían comentado que estaba por el área de Belmond, pero hemos ido por todos lados a diferentes horas y no hemos estado con él… Queremos que él vuelva a casa”

¿Dónde informar sobre el paradero del joven?

Las personas que puedan tener información o alguna pista sobre el paradero de este joven latino pueden llamar a las autoridades al 911 (si se trata de una emergencia) o al oficial Tuner al 803-628-3059. O avisar del paradero a su tía al 787-224-9144.