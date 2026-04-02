Con el fin de brindar información valiosa sobre seguridad de los niños, el grupo de trabajo HABILIDADX, junto a aliados comunitarios, ofrecerá un webinar gratuito y bilingüe el próximo 14 de abril, dirigido a padres, cuidadores y profesionales que trabajan con niños con discapacidades, alguna condición o necesidad especial.

Un evento para prevenir situaciones de riesgo

De acuerdo con Irlanda Ruíz, fundadora de HABILIDADX y defensora comunitaria, este evento tiene como objetivo proporcionar herramientas y estrategias aplicables para mejorar la seguridad de los menores tanto en el hogar como en la escuela y la comunidad. Además de responder la inquietud de los padres.

“Todos los meses tenemos noticias de niños y jóvenes desaparecidos aquí en Carolina del Norte y en todo Estados Unidos, y muchos son jóvenes con algún tipo de discapacidad o alguna condición especial. Esto ha hecho que muchas organizaciones se hayan acercado a nosotros para dar este evento y hablar sobre seguridad”, dijo a La Noticia.

Explicó que durante el webinar de hora y media expertos hablarán sobre temas como:

Prevención y seguridad en la vida diaria : Estrategias prácticas para reducir el riesgo de que los niños se pierdan.

: Estrategias prácticas para reducir el riesgo de que los niños se pierdan. Cómo interpretar y manejar comportamientos en niños no verbales.

en niños no verbales. Herramientas para trabajar con maestros y terapeutas para desarrollar planes de seguridad .

. Cómo ser un defensor activo de los derechos y necesidades de los niños con discapacidades.

y necesidades de los niños con discapacidades. Espacio para dudas y comentarios.

“Queremos que participen los proveedores de servicios y personas que dan servicios a la población, incluyendo maestros, terapeutas, para que todo el mundo tenga la misma información y puedan escuchar las preocupaciones de los padres, cuidadores, abuelos, todo aquel que conozca a alguien que presente una conducta que, por así decirlo, lo ponga en un riesgo de escapar o perderse de su hogar”, comentó Irlanda.

Detalles del evento:

Fecha : martes 14 de abril

: martes 14 de abril Hora : 6:30 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:30 p.m. a 8:00 p.m. Formato : Virtual (Zoom)

: Virtual (Zoom) Costo : Gratuito

: Gratuito Idioma : Español, con interpretación al inglés

: Español, con interpretación al inglés Inscripción en el siguiente enlace

HABILIDADX es un grupo de trabajo que busca proporcionar herramientas para la defensa de diversas comunidades, ya sea por medio de capacitaciones o redes comunitarias. Para más información sobre ellos, visita el siguiente enlace.

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