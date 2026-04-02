Con el fin de brindar información valiosa sobre seguridad de los niños, el grupo de trabajo HABILIDADX, junto a aliados comunitarios, ofrecerá un webinar gratuito y bilingüe el próximo 14 de abril, dirigido a padres, cuidadores y profesionales que trabajan con niños con discapacidades, alguna condición o necesidad especial.
Un evento para prevenir situaciones de riesgo
De acuerdo con Irlanda Ruíz, fundadora de HABILIDADX y defensora comunitaria, este evento tiene como objetivo proporcionar herramientas y estrategias aplicables para mejorar la seguridad de los menores tanto en el hogar como en la escuela y la comunidad. Además de responder la inquietud de los padres.
“Todos los meses tenemos noticias de niños y jóvenes desaparecidos aquí en Carolina del Norte y en todo Estados Unidos, y muchos son jóvenes con algún tipo de discapacidad o alguna condición especial. Esto ha hecho que muchas organizaciones se hayan acercado a nosotros para dar este evento y hablar sobre seguridad”, dijo a La Noticia.
Explicó que durante el webinar de hora y media expertos hablarán sobre temas como:
- Prevención y seguridad en la vida diaria: Estrategias prácticas para reducir el riesgo de que los niños se pierdan.
- Cómo interpretar y manejar comportamientos en niños no verbales.
- Herramientas para trabajar con maestros y terapeutas para desarrollar planes de seguridad.
- Cómo ser un defensor activo de los derechos y necesidades de los niños con discapacidades.
- Espacio para dudas y comentarios.
“Queremos que participen los proveedores de servicios y personas que dan servicios a la población, incluyendo maestros, terapeutas, para que todo el mundo tenga la misma información y puedan escuchar las preocupaciones de los padres, cuidadores, abuelos, todo aquel que conozca a alguien que presente una conducta que, por así decirlo, lo ponga en un riesgo de escapar o perderse de su hogar”, comentó Irlanda.
Detalles del evento:
- Fecha: martes 14 de abril
- Hora: 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
- Formato: Virtual (Zoom)
- Costo: Gratuito
- Idioma: Español, con interpretación al inglés
- Inscripción en el siguiente enlace
HABILIDADX es un grupo de trabajo que busca proporcionar herramientas para la defensa de diversas comunidades, ya sea por medio de capacitaciones o redes comunitarias. Para más información sobre ellos, visita el siguiente enlace.