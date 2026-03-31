Con el fin de la temporada de impuestos acercándose, VITA Latino invita a la comunidad a aprovechar los últimos días de su programa gratuito de preparación de impuestos. Aquellos que cumplan con los requisitos aún podrán recibir asistencia profesional para completar su declaración de impuestos de manera sencilla y sin costo alguno.
VITA Latino es un servicio gratuito de preparación de impuestos por medio de nuestra asociación con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Forma parte de los programas de Buenas Finanzas Carolinas, cuyo enfoque es educar y capacitar a la comunidad latina en temas financieras para mejorar sus oportunidades económicas.
Desde enero, VITA Latina ha ayudado a cientos de latinos con sus preparadores de impuestos, conoce los requisitos, regístrate y participa en sus próximos eventos. Será una oportunidad para aclarar dudas sobre el proceso.
Fecha límite para presentar los impuestos
La fecha límite para presentar o pagar cualquier impuesto adeudado es el miércoles 15 de abril. También se puede solicitar una extensión para presentar la declaración. Esta fecha límite aplica en la mayor parte del país, con excepción de Maine y Massachusetts, donde es el 17 de abril.
¿Quién califica para el servicio gratuito?
Para recibir servicios gratuitos de preparación de impuestos, debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener ingresos anuales de hasta $67,000, o $134,000 si declara casado(a) en conjunto.
- Contar con Número de Seguro Social (SSN) o ITIN (Formulario W-7).
- Presentar una identificación con foto vigente.
Si tiene dudas o quiere confirmar si clasifica, envíe su consulta de impuestos en el siguiente enlace.
Próximos eventos en Charlotte y sus alrededores
- Fecha: miércoles 1.° de abril
- Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Mecklenburg Library - South Blvd.
- Dirección: 4429 South Boulevard, Charlotte, NC 28209
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: jueves 2 de abril
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Center for Legal Advocacy
- Dirección: 5535 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: sábado 4 de abril
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Bilingual Preschool
- Dirección: 6300 Highland Avenue, Charlotte, NC, 28215
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 6 de abril
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: martes 7 de abril
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Lake Mist Apartments
- Dirección: 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 8 de abril
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Goodwill Opportunity Campus
- Dirección: 5301 Wilkinson Boulevard, Charlotte, NC, 28208
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: jueves 9 de abril
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Mecklenburg Library - South Blvd.
- Dirección: 4429 South Boulevard, Charlotte, NC 28209
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: sábado 11 de abril
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Embrace All Latino Voices
- Dirección: 7508 E Independence Blvd Suite 101, Charlotte, NC 28227
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 13 de abril
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC 28215
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 15 de abril
- Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Mecklenburg Library - South Blvd.
- Dirección: 4429 South Boulevard, Charlotte, NC 28209
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.