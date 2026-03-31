Con el fin de la temporada de impuestos acercándose, VITA Latino invita a la comunidad a aprovechar los últimos días de su programa gratuito de preparación de impuestos. Aquellos que cumplan con los requisitos aún podrán recibir asistencia profesional para completar su declaración de impuestos de manera sencilla y sin costo alguno.

VITA Latino es un servicio gratuito de preparación de impuestos por medio de nuestra asociación con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Forma parte de los programas de Buenas Finanzas Carolinas, cuyo enfoque es educar y capacitar a la comunidad latina en temas financieras para mejorar sus oportunidades económicas.

Desde enero, VITA Latina ha ayudado a cientos de latinos con sus preparadores de impuestos, conoce los requisitos, regístrate y participa en sus próximos eventos. Será una oportunidad para aclarar dudas sobre el proceso.

Fecha límite para presentar los impuestos

La fecha límite para presentar o pagar cualquier impuesto adeudado es el miércoles 15 de abril. También se puede solicitar una extensión para presentar la declaración. Esta fecha límite aplica en la mayor parte del país, con excepción de Maine y Massachusetts, donde es el 17 de abril.

¿Quién califica para el servicio gratuito? Para recibir servicios gratuitos de preparación de impuestos, debe cumplir con los siguientes requisitos: Tener ingresos anuales de hasta $67,000, o $134,000 si declara casado(a) en conjunto.

Contar con Número de Seguro Social (SSN) o ITIN (Formulario W-7).

Presentar una identificación con foto vigente. Si tiene dudas o quiere confirmar si clasifica, envíe su consulta de impuestos en el siguiente enlace.

Próximos eventos en Charlotte y sus alrededores

Fecha : miércoles 1.° de abril

: miércoles 1.° de abril Hora : 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Charlotte Mecklenburg Library - South Blvd.

: Charlotte Mecklenburg Library - South Blvd. Dirección : 4429 South Boulevard, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Boulevard, Charlotte, NC 28209 Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.

Fecha : jueves 2 de abril

: jueves 2 de abril Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Charlotte Center for Legal Advocacy

: Charlotte Center for Legal Advocacy Dirección : 5535 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212

: 5535 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212 Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.

Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Charlotte Bilingual Preschool

: Charlotte Bilingual Preschool Dirección : 6300 Highland Avenue, Charlotte, NC, 28215

: 6300 Highland Avenue, Charlotte, NC, 28215 Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.

Fecha : lunes 6 de abril

: lunes 6 de abril Hora : 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.

Fecha : martes 7 de abril

: martes 7 de abril Hora : 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Lake Mist Apartments

: Lake Mist Apartments Dirección : 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217

: 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217 Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.

Fecha : miércoles 8 de abril

: miércoles 8 de abril Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Goodwill Opportunity Campus

: Goodwill Opportunity Campus Dirección : 5301 Wilkinson Boulevard, Charlotte, NC, 28208

: 5301 Wilkinson Boulevard, Charlotte, NC, 28208 Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.

Fecha : jueves 9 de abril

: jueves 9 de abril Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Charlotte Mecklenburg Library - South Blvd.

: Charlotte Mecklenburg Library - South Blvd. Dirección : 4429 South Boulevard, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Boulevard, Charlotte, NC 28209 Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.

Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Embrace All Latino Voices

: Embrace All Latino Voices Dirección : 7508 E Independence Blvd Suite 101, Charlotte, NC 28227

: 7508 E Independence Blvd Suite 101, Charlotte, NC 28227 Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.

Fecha : lunes 13 de abril

: lunes 13 de abril Hora : 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Pascuales' Farm

: Pascuales' Farm Dirección : 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC 28215

: 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC 28215 Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.