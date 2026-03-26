El Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg (MCPH) celebra, del 6 al 12 de abril, la Semana Nacional de la Salud Pública con una serie de eventos dirigidos a la comunidad latina. Se ofrecerán recursos gratuitos, información, exámenes de detección temprana de enfermedades y habrá intérpretes de español disponibles en todas las actividades.

“Queremos informar sobre lo que hacemos porque sabemos que es complicado navegar el sistema de salud en este país; la gente nueva siempre está confundida y hay programas que los pueden ayudar. Vemos que existe mucha falta de información sobre a dónde ir cuando se necesita cierto tipo de atención. También hemos visto números subiendo en ciertas enfermedades, por eso queremos ofrecer información preventiva”, dijo a La Noticia Karina González, enlace con la comunidad latina del Departamento de Salud.

Los eventos están diseñados para promover la conciencia sobre diferentes temas de salud. A continuación, La Noticia presenta las actividades programadas:

Feria de recursos de salud familiar En este evento se ofrecerá información sobre salud materno-infantil, gestión de embarazos de alto riesgo y programas de prevención de cáncer de mama y de cuello uterino. Además, se presentarán servicios de planificación familiar y atención para el VIH y las infecciones de transmisión sexual. “Vamos a tener mesas con diferentes recursos de salud materno-infantil, incluyendo nuestro programa de intervención temprana para niños con necesidades especiales (CDSA), en el que el personal incluso va a la casa de las familias para asegurarse de trabajar con los niños. También habrá enfermeras que trabajan en escuelas para hablar sobre el VIH y las enfermedades de transmisión sexual”, añadió Karina. Fecha : lunes 6 de abril

: lunes 6 de abril Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

Feria de Bienestar En colaboración con UNC Charlotte’s Center for Wellness Promotion, se llevará a cabo un evento para hablar sobre recursos para la salud física, emocional y social. Esto incluye también conocer diferentes programas que promueven una vida saludable. “Queremos que conozcan los programas para jóvenes en los centros de recreación del condado. Hay unos que son de deportes como baloncesto, pero también hay gimnasios, para caminar, correr, piscinas, baile, actividades al aire libre, parques para mantener a los niños activos. Son muchas las alternativas”, indicó la representante del Departamento de Salud. Fecha : miércoles 7 de abril

: miércoles 7 de abril Hora : 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : UNC Charlotte's College of Health and Human Services

: UNC Charlotte's College of Health and Human Services Dirección: 8844 Craver Rd, Charlotte, NC 28223

Exámenes gratuitos de enfermedades de transmisión sexual En colaboración con Compare Foods, se ofrecerán pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis C a través de una unidad móvil. Además, se brindará información sobre el programa de detección de exámenes preventivos para la mujer. “Allí se subirán a una unidad móvil, se les hace un chequeo de sangre. También vamos a apoyar programando citas para exámenes como mamografías, Papanicolaou (o citología) y colposcopia. Muchas veces, si califican, podrán obtener estos exámenes gratis”, explicó Karina. Fecha : jueves 9 de abril

: jueves 9 de abril Hora : 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Compare Foods Arrowood

: Compare Foods Arrowood Dirección: 818 E Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217

Departamento de Salud Pública en el vecindario Este evento acercará los servicios de Salud Pública del Condado de Mecklenburg a la zona de North Tryon, con mesas informativas sobre programas y servicios de salud disponibles para la comunidad. Puede aprovechar para conocer sobre clínicas dentales y médicas a bajo costo y conocer los procesos para solicitar ayuda financiera. Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora : 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Lavandería North Tryon 2

: Lavandería North Tryon 2 Dirección: 4554 N. Tryon St, Charlotte, NC 28213