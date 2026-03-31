Comienza el mes de abril de la mejor manera con una variedad de eventos gratuitos en Charlotte para todas las edades y necesidades. Conoce recursos, recibe alimentos, pañales o participa en talleres gratis en estas actividades que te trae La Noticia en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Suministros gratis para embarazadas La iglesia La Voz de la Esperanza, junto al Centro Comunitario C.W. Williams, invita a las embarazadas o madres de bebés a asistir a un evento en el cual regalarán pañales, biberones, bolsas de leche materna y otros recursos. Fecha : miércoles 1.° de abril

: miércoles 1.° de abril Hora : 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Iglesia La Voz de la Esperanza

: Iglesia La Voz de la Esperanza Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215

Evento de distribución de alimentos Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Fecha : jueves 2 de abril

: jueves 2 de abril Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : Mission City Church

: Mission City Church Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214

Evento: Habla con un policía latino Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial. Fecha : martes 7 de abril

: martes 7 de abril Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.

Espacio de apoyo para la mujer La Coalición Latinoamericana invita a un espacio de apoyo para aquellas mujeres que atraviesan separación, duelo o momentos de ansiedad, miedo o incertidumbre y desean sentirse acompañadas. Fecha : martes 7 de abril

: martes 7 de abril Hora : 1:30 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:30 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita completando el siguiente formulario.

Distribución gratuita de alimentos en Monroe Food for Families NC, junto a la iglesia Luz a las Naciones, organiza una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : miércoles 8 de abril

: miércoles 8 de abril Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : Luz a las Naciones

: Luz a las Naciones Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110

Salud

Renacer a través de la música El grupo comunitario Renacer invita a un evento gratuito en el cual la cantante terapéutica Ana Lucía Divins guiará a los participantes en una exploración a través de sonidos y música en vivo para sanar. Lleva tu esterilla de yoga, una cobija y un cojín y participa en esta actividad. Fecha : jueves 2 de abril

: jueves 2 de abril Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Pineville Library

: Pineville Library Dirección : 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134

: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134 Costo: Gratis

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realiza eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es: Fecha : jueves 2 de abril

: jueves 2 de abril Hora : 9:15 a.m. a 2:15 p.m.

: 9:15 a.m. a 2:15 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Asesorías sobre cobertura médica Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo. Fecha : lunes 6 de abril

: lunes 6 de abril Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Curso, talleres y oportunidades

Taller de grabado Acompaña a Obra Collective al evento “La Rueda de Emociones”, un taller bilingüe de grabado en el que se explorarán las emociones, el color y la cultura a través de la creación artística. Evento dirigido a mayores de 16 años. Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 1:30 p.m. a 3:30 p.m.

: 1:30 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : OBRA Collective

: OBRA Collective Dirección : 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202 Regístrese en el siguiente enlace.

Seminario para recibir orientación sobre su negocio Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de estos seminarios organizados por Prospera. En ellos aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización te puede proveer asistencia para comenzar o expandir tu negocio. Fecha : martes 7 de abril

: martes 7 de abril Hora : 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Prospera Office Charlotte

: Prospera Office Charlotte Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Regístrese en el siguiente enlace.

Entretenimiento para niños

Talleres de construcción infantil Los Talleres Infantiles de The Home Depot se realizan el primer sábado de cada mes, para enseñar a los niños habilidades básicas de construcción y seguridad. Cada niño puede llevarse a casa su proyecto terminado, un delantal de taller, un pin de logro y un certificado. En la próxima edición, construirán un camión remolcador. Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Todas las tiendas Home Depot. Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace.

: Todas las tiendas Home Depot. Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace. Costo: gratis

Dinosaurios en vivo en ImaginOn El primer martes de cada mes, podrás disfrutar de un espectáculo en vivo de dinosaurios, donde estos amigos prehistóricos interactuarán con los niños. Habrá historias y personajes como: Dakota, Baby T, Little Quon y Triceratops gemelos. Fecha : martes 7 de abril

: martes 7 de abril Hora : 11:00 a.m. a 1:00 p.m

: 11:00 a.m. a 1:00 p.m Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Costo: gratis

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