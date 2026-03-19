Charlotte se alista para una celebración de Pascua llena de actividades emocionantes para toda la familia. Desde búsquedas de huevos y juegos hasta fotos con el Conejo de Pascua y deliciosos refrigerios, hay opciones para todos los gustos. Aquí te presentamos una lista con 20 actividades gratuitas o a bajo costo.
Evento de cacería de huevitos
Keith Clinic llevará a cabo un evento gratuito de cacería de huevitos que incluye brincolines o inflables, juegos, refrigerio, dibujo, fotos con el conejo de Pascua y regalos.
- Fecha: sábado 21 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Keith Clinic
- Dirección: 405 N Chester Street, Gastonia, NC 28052
Evento gratuito de Pascua en Rea Farms
Rea Farms llevará a cabo un evento gratuito para toda la familia que incluye una búsqueda de Peeps (conejo), fiesta de baile con DJ, mural para colorear, y una película en el jardín. Será: Alicia en el País de las Maravillas.
- Fecha: Sábado 21 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Rea Farms
- Dirección: 9930 Sandy Rock Pl, Charlotte, NC 28277
Gran Fiesta de Pascua en Mint Hill
The Road Church en Mint Hill llevará a cabo un evento gratuito de Pascua que incluye una búsqueda de huevitos, juegos con premios, foto con el Conejo de Pascua, y deliciosa comida gratuita, como palomitas, perritos calientes y algodón de azúcar.
- Fecha: sábado 21 de marzo
- Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Keith Clinic
- Dirección: 13700 Lawyers Road, Mint Hill, NC 28227
16ª Búsqueda Anual de Huevos de Pascua
Zetas of Charlotte llevará a cabo su 16ª Cacería de Huevitos anual, un evento gratuito y abierto a la comunidad, con búsqueda de huevitos para todas las edades, juegos, comida, brincolines, camión de juegos y pintura facial.
- Fecha: sábado 21 de marzo
- Hora: 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: West Charlotte High School
- Dirección: 2219 Senior Drive, Charlotte, NC 28216
Fiesta de primavera en South End
Pritchard at South End llevará a cabo el South End Spring Fling, un evento gratuito para la comunidad, que incluye una búsqueda de huevitos (por edades), mercado de vendedores, brincolines, pintura facial y comida gratis (hot dogs, papas y bebidas). Si llueve, el evento se moverá a un espacio cubierto en el interior.
- Fecha: domingo 22 de marzo
- Hora: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Pritchard at South End
- Dirección: 1117 South Blvd, Charlotte, NC 28203
- Observación: se requiere reservar en el siguiente enlace.
Evento inclusivo de Pascua
Success on the Spectrum invita a las familias a disfrutar de una experiencia sensorialmente amigable para tomar fotos con el Conejo de Pascua, en un entorno relajado y accesible para todos.
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Success on the Spectrum
- Dirección: 19900 W Catawba Ave #302, Cornelius, NC 28031
Festival de Pascua en Waxhaw
Patricia en un festival gratuito para la comunidad, con actividades de Pascua para toda la familia, como una búsqueda de huevitos, fotos con el Conejo de Pascua, pintura facial, un artista de globos, zoológico de mascotas, manualidades de Pascua, y mucho más.
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Waxhaw United Methodist Church
- Dirección: 200 McDonald St, Waxhaw, NC 28173
- Observación: se requiere reservar en el siguiente enlace.
Charlotte organiza cacerías de huevos
El Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg invita a la comunidad a unirse a las cacerías de huevos de Pascua que se realizarán en los próximos días. Durante estos eventos habrá otros juegos, pintura de caritas, globos y otras sorpresas. Este año los eventos tienen un costo de $5.
Cacería para niños menores de 12 en la piscina
- Fecha: sábado 21 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Northern Regional Recreation Center
- Dirección: 18121 Old Statesville Rd, Cornelius, NC 28031
Show de magia y cacería de huevitos (niños de 2 a 11 años)
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Northern Regional Recreation Center
- Dirección: 18121 Old Statesville Rd, Cornelius, NC 28031
Cacería de huevos neón en la noche (todas las edades). El precio es de $10.
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Marion Diehl Recreation Center
- Dirección: 2219 Tyvola Rd, Charlotte, NC 28210
Cacería de huevos gratis (niños de todas las edades)
- Fecha: sábado 4 de abril
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Naomi Drenan Recreation Center
- Dirección: 750 Beal St, Charlotte, NC 28211
Cacería de huevos gratis (niños de 2 a 9 años)
- Fecha: sábado 4 de abril
- Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Arbor Glen Outreach Center
- Dirección: 1520 Clanton Rd, Charlotte, NC 28217
Festival de Pascua en Kids 'R' Kids
Este evento contará con actividades como brincolines o inflables, tren para los niños, cacería de huevos de Pascua, fotos con el conejo de Pascua, juegos de carnaval, camiones de comida y venta de golosinas de feria.
- Fecha: sábado 21 de marzo
- Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Kids 'R' Kids Learning Academy of Blakeney
- Dirección: 6250 Blakeney Park Dr, Charlotte, NC 28277
Huevos de Pascua en Piedmont Social House
Piedmont Social House es un bar y parrilla con asientos tanto en el interior como en el exterior. Cuenta con áreas de juegos que incluyen dardos, billar, ping-pong, corn hole, shuffleboard, juegos de mesa, Golden Tee, Big Buck Hunter, juegos de arcade retro y bolos. Como parte de las actividades festivas, harán una cacería de huevos.
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Piedmont Social House
- Dirección: 2135 Ayrsley Town Blvd STE C, Charlotte, NC 28273
Festival de primavera
Se trata de un evento que incluye cacería de huevos para niños, fotos con el Conejo de Pascua, juegos al estilo de carnavales, venta de comida y bebida, dulces y más.
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Light of Christ United Methodist Church
- Dirección: 9106 Bryant Farms Rd, Charlotte, NC 28277
Cacería de Huevitos de Pascua
One Church of Charlotte, junto con Smart Kids S.T.R.E.A.M. Academy, organiza una tarde llena de comida, juegos, diversión y música, con una búsqueda de huevitos de Pascua para disfrutar en familia.
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: One Church of Charlotte
- Dirección: 8823 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28227
- Observación: se requiere reservar en el siguiente enlace.
Festival en Chosen City Church
Durante este festival de primavera gratuito habrá actividades divertidas que incluyen zoológico con mascotas, juegos, música en vivo, paseos, puestos de venta de comida, la tradicional cacería de huevos y más.
- Fecha: sábado 4 de abril
- Hora: 12:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Chosen City Church
- Dirección: 13925 Erwin Rd, Charlotte, NC 28273
Huevos de Pascua a oscuras
Se trata de un evento comunitario lleno de diversión para niños de todas las edades. Invitan a la familia a llevar una linterna y prepararse para una noche llena de emoción con una cacería de huevos a oscuras. Habrá juegos, inflables o brincolines y premios especiales. Se dividirán a los pequeños por edad.
- Fecha: sábado 4 de abril
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Matthews United Methodist Church
- Dirección: 801 S Trade St, Matthews, NC 28105
Búsqueda de huevos de Pascua en First Ward Park
Disfruta de una divertida Búsqueda de Huevos de Pascua en First Ward Park, con actividades para toda la familia, incluyendo fotos con el Conejo de Pascua, una búsqueda de huevitos, un show de arte con burbujas y más. Los niños serán divididos por edad. Este evento es parte del Festival Charlotte SHOUT.
- Fecha: sábado 4 de abril
- Hora: 10:30 a.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: First Ward Park
- Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202
Búsqueda de Huevos de Pascua en Fonta Flora Brewery
Únete a Fonta Flora para una animada búsqueda de huevitos de Pascua en el jardín de la cervecería en Optimist Hall. El evento es para niños de todas las edades. Piden llevar su cesta.
- Fecha: Sábado 4 de abril
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Fonta Flora Brewery en Optimist Hall
- Dirección: 1115 N Brevard St suite D, Charlotte, NC 28206