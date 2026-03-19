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Charlotte se alista para una celebración de Pascua llena de actividades emocionantes para toda la familia. Desde búsquedas de huevos y juegos hasta fotos con el Conejo de Pascua y deliciosos refrigerios, hay opciones para todos los gustos. Aquí te presentamos una lista con 20 actividades gratuitas o a bajo costo.

Evento de cacería de huevitos

Keith Clinic llevará a cabo un evento gratuito de cacería de huevitos que incluye brincolines o inflables, juegos, refrigerio, dibujo, fotos con el conejo de Pascua y regalos.

  • Fecha: sábado 21 de marzo
  • Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: Keith Clinic
  • Dirección: 405 N Chester Street, Gastonia, NC 28052

Evento gratuito de Pascua en Rea Farms

Rea Farms llevará a cabo un evento gratuito para toda la familia que incluye una búsqueda de Peeps (conejo), fiesta de baile con DJ, mural para colorear, y una película en el jardín. Será: Alicia en el País de las Maravillas.

  • Fecha: Sábado 21 de marzo 
  • Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Lugar: Rea Farms
  • Dirección: 9930 Sandy Rock Pl, Charlotte, NC 28277

Gran Fiesta de Pascua en Mint Hill

The Road Church en Mint Hill llevará a cabo un evento gratuito de Pascua que incluye una búsqueda de huevitos, juegos con premios, foto con el Conejo de Pascua, y deliciosa comida gratuita, como palomitas, perritos calientes y algodón de azúcar.

  • Fecha: sábado 21 de marzo
  • Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Lugar: Keith Clinic
  • Dirección: 13700 Lawyers Road, Mint Hill, NC 28227

16ª Búsqueda Anual de Huevos de Pascua

Zetas of Charlotte llevará a cabo su 16ª Cacería de Huevitos anual, un evento gratuito y abierto a la comunidad, con búsqueda de huevitos para todas las edades, juegos, comida, brincolines, camión de juegos y pintura facial.

  • Fecha: sábado 21 de marzo
  • Hora: 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
  • Lugar: West Charlotte High School
  • Dirección: 2219 Senior Drive, Charlotte, NC 28216

Fiesta de primavera en South End

Pritchard at South End llevará a cabo el South End Spring Fling, un evento gratuito para la comunidad, que incluye una búsqueda de huevitos (por edades), mercado de vendedores, brincolines, pintura facial y comida gratis (hot dogs, papas y bebidas). Si llueve, el evento se moverá a un espacio cubierto en el interior.

  • Fecha: domingo 22 de marzo
  • Hora: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
  • Lugar: Pritchard at South End
  • Dirección: 1117 South Blvd, Charlotte, NC 28203
  • Observación: se requiere reservar en el siguiente enlace.

Evento inclusivo de Pascua

Success on the Spectrum invita a las familias a disfrutar de una experiencia sensorialmente amigable para tomar fotos con el Conejo de Pascua, en un entorno relajado y accesible para todos.

  • Fecha: jueves 26 de marzo 
  • Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Success on the Spectrum
  • Dirección: 19900 W Catawba Ave #302, Cornelius, NC 28031

Festival de Pascua en Waxhaw

Patricia en un festival gratuito para la comunidad, con actividades de Pascua para toda la familia, como una búsqueda de huevitos, fotos con el Conejo de Pascua, pintura facial, un artista de globos, zoológico de mascotas, manualidades de Pascua, y mucho más.

  • Fecha: sábado 28 de marzo 
  • Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: Waxhaw United Methodist Church
  • Dirección: 200 McDonald St, Waxhaw, NC 28173
  • Observación: se requiere reservar en el siguiente enlace.

Charlotte organiza cacerías de huevos

El Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg invita a la comunidad a unirse a las cacerías de huevos de Pascua que se realizarán en los próximos días. Durante estos eventos habrá otros juegos, pintura de caritas, globos y otras sorpresas. Este año los eventos tienen un costo de $5.

Cacería para niños menores de 12 en la piscina

  • Fecha: sábado 21 de marzo 
  • Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: Northern Regional Recreation Center
  • Dirección: 18121 Old Statesville Rd, Cornelius, NC 28031

Show de magia y cacería de huevitos (niños de 2 a 11 años)

  • Fecha: sábado 28 de marzo 
  • Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: Northern Regional Recreation Center
  • Dirección: 18121 Old Statesville Rd, Cornelius, NC 28031

Cacería de huevos neón en la noche (todas las edades). El precio es de $10.

  • Fecha: sábado 28 de marzo
  • Hora: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
  • Lugar: Marion Diehl Recreation Center
  • Dirección: 2219 Tyvola Rd, Charlotte, NC 28210

Cacería de huevos gratis (niños de todas las edades)

  • Fecha: sábado 4 de abril
  • Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: Naomi Drenan Recreation Center
  • Dirección: 750 Beal St, Charlotte, NC 28211

Cacería de huevos gratis (niños de 2 a 9 años)

  • Fecha: sábado 4 de abril
  • Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Lugar: Arbor Glen Outreach Center
  • Dirección: 1520 Clanton Rd, Charlotte, NC 28217

Festival de Pascua en Kids 'R' Kids

Este evento contará con actividades como brincolines o inflables, tren para los niños, cacería de huevos de Pascua, fotos con el conejo de Pascua, juegos de carnaval, camiones de comida y venta de golosinas de feria.

  • Fecha: sábado 21 de marzo 
  • Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Lugar: Kids 'R' Kids Learning Academy of Blakeney
  • Dirección: 6250 Blakeney Park Dr, Charlotte, NC 28277

Huevos de Pascua en Piedmont Social House

Piedmont Social House es un bar y parrilla con asientos tanto en el interior como en el exterior. Cuenta con áreas de juegos que incluyen dardos, billar, ping-pong, corn hole, shuffleboard, juegos de mesa, Golden Tee, Big Buck Hunter, juegos de arcade retro y bolos. Como parte de las actividades festivas, harán una cacería de huevos.

  • Fecha: sábado 28 de marzo 
  • Hora: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
  • Lugar: Piedmont Social House
  • Dirección: 2135 Ayrsley Town Blvd STE C, Charlotte, NC 28273

Festival de primavera

Se trata de un evento que incluye cacería de huevos para niños, fotos con el Conejo de Pascua, juegos al estilo de carnavales, venta de comida y bebida, dulces y más.

  • Fecha: sábado 28 de marzo 
  • Hora: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
  • Lugar: Light of Christ United Methodist Church
  • Dirección: 9106 Bryant Farms Rd, Charlotte, NC 28277

Cacería de Huevitos de Pascua

One Church of Charlotte, junto con Smart Kids S.T.R.E.A.M. Academy, organiza una tarde llena de comida, juegos, diversión y música, con una búsqueda de huevitos de Pascua para disfrutar en familia.

  • Fecha: sábado 28 de marzo 
  • Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
  • Lugar: One Church of Charlotte
  • Dirección: 8823 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28227
  • Observación: se requiere reservar en el siguiente enlace.

Festival en Chosen City Church

Durante este festival de primavera gratuito habrá actividades divertidas que incluyen zoológico con mascotas, juegos, música en vivo, paseos, puestos de venta de comida, la tradicional cacería de huevos y más. 

  • Fecha: sábado 4 de abril
  • Hora: 12:00 p.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Chosen City Church
  • Dirección: 13925 Erwin Rd, Charlotte, NC 28273

Huevos de Pascua a oscuras

Se trata de un evento comunitario lleno de diversión para niños de todas las edades. Invitan a la familia a llevar una linterna y prepararse para una noche llena de emoción con una cacería de huevos a oscuras. Habrá juegos, inflables o brincolines y premios especiales. Se dividirán a los pequeños por edad.

  • Fecha: sábado 4 de abril
  • Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
  • Lugar: Matthews United Methodist Church
  • Dirección: 801 S Trade St, Matthews, NC 28105

Búsqueda de huevos de Pascua en First Ward Park

Disfruta de una divertida Búsqueda de Huevos de Pascua en First Ward Park, con actividades para toda la familia, incluyendo fotos con el Conejo de Pascua, una búsqueda de huevitos, un show de arte con burbujas y más. Los niños serán divididos por edad. Este evento es parte del Festival Charlotte SHOUT.

  • Fecha: sábado 4 de abril 
  • Hora: 10:30 a.m. a 2:30 p.m.
  • Lugar: First Ward Park
  • Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202

Búsqueda de Huevos de Pascua en Fonta Flora Brewery

Únete a Fonta Flora para una animada búsqueda de huevitos de Pascua en el jardín de la cervecería en Optimist Hall. El evento es para niños de todas las edades. Piden llevar su cesta.

  • Fecha: Sábado 4 de abril 
  • Hora: 11:00 a.m. 
  • Lugar: Fonta Flora Brewery en Optimist Hall
  • Dirección: 1115 N Brevard St suite D, Charlotte, NC 28206

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.