Charlotte se alista para una celebración de Pascua llena de actividades emocionantes para toda la familia. Desde búsquedas de huevos y juegos hasta fotos con el Conejo de Pascua y deliciosos refrigerios, hay opciones para todos los gustos. Aquí te presentamos una lista con 20 actividades gratuitas o a bajo costo.

Evento de cacería de huevitos Keith Clinic llevará a cabo un evento gratuito de cacería de huevitos que incluye brincolines o inflables, juegos, refrigerio, dibujo, fotos con el conejo de Pascua y regalos. Fecha : sábado 21 de marzo

: sábado 21 de marzo Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Keith Clinic

: Keith Clinic Dirección: 405 N Chester Street, Gastonia, NC 28052

Evento gratuito de Pascua en Rea Farms Rea Farms llevará a cabo un evento gratuito para toda la familia que incluye una búsqueda de Peeps (conejo), fiesta de baile con DJ, mural para colorear, y una película en el jardín. Será: Alicia en el País de las Maravillas. Fecha : Sábado 21 de marzo

: Sábado 21 de marzo Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Rea Farms

: Rea Farms Dirección: 9930 Sandy Rock Pl, Charlotte, NC 28277

Gran Fiesta de Pascua en Mint Hill The Road Church en Mint Hill llevará a cabo un evento gratuito de Pascua que incluye una búsqueda de huevitos, juegos con premios, foto con el Conejo de Pascua, y deliciosa comida gratuita, como palomitas, perritos calientes y algodón de azúcar. Fecha : sábado 21 de marzo

: sábado 21 de marzo Hora : 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Keith Clinic

: Keith Clinic Dirección: 13700 Lawyers Road, Mint Hill, NC 28227

16ª Búsqueda Anual de Huevos de Pascua Zetas of Charlotte llevará a cabo su 16ª Cacería de Huevitos anual, un evento gratuito y abierto a la comunidad, con búsqueda de huevitos para todas las edades, juegos, comida, brincolines, camión de juegos y pintura facial. Fecha : sábado 21 de marzo

: sábado 21 de marzo Hora : 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : West Charlotte High School

: West Charlotte High School Dirección: 2219 Senior Drive, Charlotte, NC 28216

Fiesta de primavera en South End Pritchard at South End llevará a cabo el South End Spring Fling, un evento gratuito para la comunidad, que incluye una búsqueda de huevitos (por edades), mercado de vendedores, brincolines, pintura facial y comida gratis (hot dogs, papas y bebidas). Si llueve, el evento se moverá a un espacio cubierto en el interior. Fecha : domingo 22 de marzo

: domingo 22 de marzo Hora : 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Pritchard at South End

: Pritchard at South End Dirección : 1117 South Blvd, Charlotte, NC 28203

: 1117 South Blvd, Charlotte, NC 28203 Observación: se requiere reservar en el siguiente enlace.

Evento inclusivo de Pascua Success on the Spectrum invita a las familias a disfrutar de una experiencia sensorialmente amigable para tomar fotos con el Conejo de Pascua, en un entorno relajado y accesible para todos. Fecha : jueves 26 de marzo

: jueves 26 de marzo Hora : 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : Success on the Spectrum

: Success on the Spectrum Dirección: 19900 W Catawba Ave #302, Cornelius, NC 28031

Festival de Pascua en Waxhaw Patricia en un festival gratuito para la comunidad, con actividades de Pascua para toda la familia, como una búsqueda de huevitos, fotos con el Conejo de Pascua, pintura facial, un artista de globos, zoológico de mascotas, manualidades de Pascua, y mucho más. Fecha : sábado 28 de marzo

: sábado 28 de marzo Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Waxhaw United Methodist Church

: Waxhaw United Methodist Church Dirección : 200 McDonald St, Waxhaw, NC 28173

: 200 McDonald St, Waxhaw, NC 28173 Observación: se requiere reservar en el siguiente enlace.

Charlotte organiza cacerías de huevos El Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg invita a la comunidad a unirse a las cacerías de huevos de Pascua que se realizarán en los próximos días. Durante estos eventos habrá otros juegos, pintura de caritas, globos y otras sorpresas. Este año los eventos tienen un costo de $5. Cacería para niños menores de 12 en la piscina Fecha : sábado 21 de marzo

: sábado 21 de marzo Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Northern Regional Recreation Center

: Northern Regional Recreation Center Dirección: 18121 Old Statesville Rd, Cornelius, NC 28031 Show de magia y cacería de huevitos (niños de 2 a 11 años) Fecha : sábado 28 de marzo

: sábado 28 de marzo Hora : 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Northern Regional Recreation Center

: Northern Regional Recreation Center Dirección: 18121 Old Statesville Rd, Cornelius, NC 28031 Cacería de huevos neón en la noche (todas las edades). El precio es de $10. Fecha : sábado 28 de marzo

: sábado 28 de marzo Hora : 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : Marion Diehl Recreation Center

: Marion Diehl Recreation Center Dirección: 2219 Tyvola Rd, Charlotte, NC 28210 Cacería de huevos gratis (niños de todas las edades) Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Naomi Drenan Recreation Center

: Naomi Drenan Recreation Center Dirección: 750 Beal St, Charlotte, NC 28211 Cacería de huevos gratis (niños de 2 a 9 años) Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Arbor Glen Outreach Center

: Arbor Glen Outreach Center Dirección: 1520 Clanton Rd, Charlotte, NC 28217

Festival de Pascua en Kids 'R' Kids Este evento contará con actividades como brincolines o inflables, tren para los niños, cacería de huevos de Pascua, fotos con el conejo de Pascua, juegos de carnaval, camiones de comida y venta de golosinas de feria. Fecha : sábado 21 de marzo

: sábado 21 de marzo Hora : 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : Kids 'R' Kids Learning Academy of Blakeney

: Kids 'R' Kids Learning Academy of Blakeney Dirección: 6250 Blakeney Park Dr, Charlotte, NC 28277

Huevos de Pascua en Piedmont Social House Piedmont Social House es un bar y parrilla con asientos tanto en el interior como en el exterior. Cuenta con áreas de juegos que incluyen dardos, billar, ping-pong, corn hole, shuffleboard, juegos de mesa, Golden Tee, Big Buck Hunter, juegos de arcade retro y bolos. Como parte de las actividades festivas, harán una cacería de huevos. Fecha : sábado 28 de marzo

: sábado 28 de marzo Hora : 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : Piedmont Social House

: Piedmont Social House Dirección: 2135 Ayrsley Town Blvd STE C, Charlotte, NC 28273

Festival de primavera Se trata de un evento que incluye cacería de huevos para niños, fotos con el Conejo de Pascua, juegos al estilo de carnavales, venta de comida y bebida, dulces y más. Fecha : sábado 28 de marzo

: sábado 28 de marzo Hora : 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Light of Christ United Methodist Church

: Light of Christ United Methodist Church Dirección: 9106 Bryant Farms Rd, Charlotte, NC 28277

Cacería de Huevitos de Pascua One Church of Charlotte, junto con Smart Kids S.T.R.E.A.M. Academy, organiza una tarde llena de comida, juegos, diversión y música, con una búsqueda de huevitos de Pascua para disfrutar en familia. Fecha : sábado 28 de marzo

: sábado 28 de marzo Hora : 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : One Church of Charlotte

: One Church of Charlotte Dirección : 8823 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28227

: 8823 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28227 Observación: se requiere reservar en el siguiente enlace.

Festival en Chosen City Church Durante este festival de primavera gratuito habrá actividades divertidas que incluyen zoológico con mascotas, juegos, música en vivo, paseos, puestos de venta de comida, la tradicional cacería de huevos y más. Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : Chosen City Church

: Chosen City Church Dirección: 13925 Erwin Rd, Charlotte, NC 28273

Huevos de Pascua a oscuras Se trata de un evento comunitario lleno de diversión para niños de todas las edades. Invitan a la familia a llevar una linterna y prepararse para una noche llena de emoción con una cacería de huevos a oscuras. Habrá juegos, inflables o brincolines y premios especiales. Se dividirán a los pequeños por edad. Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Matthews United Methodist Church

: Matthews United Methodist Church Dirección: 801 S Trade St, Matthews, NC 28105

Búsqueda de huevos de Pascua en First Ward Park Disfruta de una divertida Búsqueda de Huevos de Pascua en First Ward Park, con actividades para toda la familia, incluyendo fotos con el Conejo de Pascua, una búsqueda de huevitos, un show de arte con burbujas y más. Los niños serán divididos por edad. Este evento es parte del Festival Charlotte SHOUT. Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 10:30 a.m. a 2:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 2:30 p.m. Lugar : First Ward Park

: First Ward Park Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202