Charlotte se llena de ambiente con una agenda de eventos gratuitos que mezclan la emoción del Mundial 2026, la música y la cultura en distintos espacios de la ciudad. Las actividades incluyen fiestas para ver los partidos, presentaciones musicales, cine al aire libre, arte, bienestar y opciones para toda la familia. Llega hasta el final para conocer otras de nuestras carteleras de eventos.
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Black Panther” (Pantera negra).
- Fecha: jueves 18 de junio
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Fiesta para ver la Copa Mundial: México vs. Corea
La Biblioteca de Charlotte Mecklenburg invita a la comunidad a participar en una noche de fútbol e intercambio cultural durante la transmisión del partido entre México y Corea de la Copa Mundial 2026. El evento busca reunir a personas de diferentes culturas en un ambiente amigable donde podrán disfrutar del encuentro deportivo, practicar español, conocer nuevas personas y celebrar la diversidad de la comunidad.
- Fecha: jueves 18 de junio
- Hora: 6:00 p.m. a 11:00 p.m.
- Lugar: Blinders Sports Lounge
- Dirección: 225 W Tremont Ave, Charlotte, NC 28203
- Regístrese en el siguiente enlace.
Partido de Ecuador y cambio de barajitas
Durante esta temporada del Mundial 2026, The Latin Corner estará llevando a cabo eventos para los fanáticos del deporte. En esta edición, será para apoyar la selección ecuatoriana en su partido contra Curazao. Piden llevar los colores del tricolor. Habrá músico en vivo, venta de comida y karaoke. Además, estarán intercambiando barajitas del Panini durante los próximos fines de semana (sábado y domingo) a partir de las 2:00 p.m.
- Fecha: sábado 20 de junio
- Hora: A partir de la 1:00 p.m. se transmitirán los juegos (el de Ecuador inicia a las 8:00 p.m.)
- Lugar: The Latin Corner CLT
- Dirección: 705 Main Street, Pineville, NC 28134
Clases de estiramiento y Zumba
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Además, en este mes incluirán una sección de Zumba.
- Fecha: jueves 18 de junio
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Mercado nocturno en granja urbana
Disfruta de una noche tranquila en la granja latina Pascuales Farm, donde podrás relajarte, conectarte y disfrutar de lo local. Habrá venta de productos frescos y productos cultivados en la granja, espacio abierto para explorar, búsqueda del tesoro autoguiada y más.
- Fecha: jueves 18 de junio
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Granja Pascuales
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Clase de estiramiento y fuerza
Renacer también invita a sus clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: sábado 20 de junio
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Cuentos, música y teatro para niños
Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. Estas incluyen eventos para toda la familia, en los cuales habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica.
- Fecha: sábado 20 de junio
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105
Inauguración de arte inspirado en la cultura pop
OBRA Collective invita a la comunidad a la inauguración de “Gallery Con: A Pop Culture Art Expo”, una exposición artística inspirada en la cultura pop que reúne obras de artistas locales influenciadas por películas, series, caricaturas, anime, música y otros elementos de la cultura popular.
- Fecha: viernes 20 de junio
- Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: OBRA Collective, VAPA Center
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
Fiesta en el Museo Mint de Charlotte
Una vez al mes, la comunidad puede visitar gratis el Museo Mint en Randolph y disfrutar de las colecciones que se encuentran dentro de la instalación, participar en actividades artísticas familiares, música en vivo y la presencia de food trucks con comida variada.
- Fecha: domingo 21 de junio
- Hora: 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Mint Museum Randolph.
- Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207
Celebración de herencia caribeña
La comunidad está invitada a participar en una celebración especial del Mes de la Herencia Caribeña Americana, un evento familiar que destacará la riqueza cultural, la historia y las tradiciones de los países del Caribe.
- Fecha: miércoles 24 de junio
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Steele Creek Llibrary
- Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273