Charlotte se llena de ambiente con una agenda de eventos gratuitos que mezclan la emoción del Mundial 2026, la música y la cultura en distintos espacios de la ciudad. Las actividades incluyen fiestas para ver los partidos, presentaciones musicales, cine al aire libre, arte, bienestar y opciones para toda la familia. Llega hasta el final para conocer otras de nuestras carteleras de eventos.

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Black Panther” (Pantera negra). Fecha : jueves 18 de junio

: jueves 18 de junio Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Fiesta para ver la Copa Mundial: México vs. Corea La Biblioteca de Charlotte Mecklenburg invita a la comunidad a participar en una noche de fútbol e intercambio cultural durante la transmisión del partido entre México y Corea de la Copa Mundial 2026. El evento busca reunir a personas de diferentes culturas en un ambiente amigable donde podrán disfrutar del encuentro deportivo, practicar español, conocer nuevas personas y celebrar la diversidad de la comunidad. Fecha : jueves 18 de junio

: jueves 18 de junio Hora : 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Lugar : Blinders Sports Lounge

: Blinders Sports Lounge Dirección : 225 W Tremont Ave, Charlotte, NC 28203

: 225 W Tremont Ave, Charlotte, NC 28203 Regístrese en el siguiente enlace.

Partido de Ecuador y cambio de barajitas

Durante esta temporada del Mundial 2026, The Latin Corner estará llevando a cabo eventos para los fanáticos del deporte. En esta edición, será para apoyar la selección ecuatoriana en su partido contra Curazao. Piden llevar los colores del tricolor. Habrá músico en vivo, venta de comida y karaoke. Además, estarán intercambiando barajitas del Panini durante los próximos fines de semana (sábado y domingo) a partir de las 2:00 p.m.

Fecha : sábado 20 de junio

: sábado 20 de junio Hora : A partir de la 1:00 p.m. se transmitirán los juegos (el de Ecuador inicia a las 8:00 p.m.)

: A partir de la 1:00 p.m. se transmitirán los juegos (el de Ecuador inicia a las 8:00 p.m.) Lugar : The Latin Corner CLT

: The Latin Corner CLT Dirección: 705 Main Street, Pineville, NC 28134

Clases de estiramiento y Zumba Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Además, en este mes incluirán una sección de Zumba. Fecha : jueves 18 de junio

: jueves 18 de junio Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Mercado nocturno en granja urbana Disfruta de una noche tranquila en la granja latina Pascuales Farm, donde podrás relajarte, conectarte y disfrutar de lo local. Habrá venta de productos frescos y productos cultivados en la granja, espacio abierto para explorar, búsqueda del tesoro autoguiada y más. Fecha : jueves 18 de junio

: jueves 18 de junio Hora : 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Granja Pascuales

: Granja Pascuales Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Clase de estiramiento y fuerza Renacer también invita a sus clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : sábado 20 de junio

: sábado 20 de junio Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Cuentos, música y teatro para niños Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. Estas incluyen eventos para toda la familia, en los cuales habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica. Fecha : sábado 20 de junio

: sábado 20 de junio Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105

Inauguración de arte inspirado en la cultura pop OBRA Collective invita a la comunidad a la inauguración de “Gallery Con: A Pop Culture Art Expo”, una exposición artística inspirada en la cultura pop que reúne obras de artistas locales influenciadas por películas, series, caricaturas, anime, música y otros elementos de la cultura popular. Fecha : viernes 20 de junio

: viernes 20 de junio Hora : 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : OBRA Collective, VAPA Center

: OBRA Collective, VAPA Center Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

Fiesta en el Museo Mint de Charlotte Una vez al mes, la comunidad puede visitar gratis el Museo Mint en Randolph y disfrutar de las colecciones que se encuentran dentro de la instalación, participar en actividades artísticas familiares, música en vivo y la presencia de food trucks con comida variada. Fecha : domingo 21 de junio

: domingo 21 de junio Hora : 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Mint Museum Randolph.

: Mint Museum Randolph. Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207

Celebración de herencia caribeña La comunidad está invitada a participar en una celebración especial del Mes de la Herencia Caribeña Americana, un evento familiar que destacará la riqueza cultural, la historia y las tradiciones de los países del Caribe. Fecha : miércoles 24 de junio

: miércoles 24 de junio Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Steele Creek Llibrary

: Steele Creek Llibrary Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273

Más eventos en Charlotte