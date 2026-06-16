Con el objetivo de acercarse a familias latinas y fortalecer la confianza con ellas, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) realizará un evento comunitario gratuito que combinará el deporte, entretenimiento y recursos locales. Se trata de un partido de béisbol.

“En este evento vamos a tener muchísimas actividades para la comunidad. Comida gratis como hot dogs, hamburguesas y tacos. También vamos a tener actividades para los niños, un área designada para niños, cajas de despensa de comida para las familias y las organizaciones van a estar compartiendo información y productos gratis”, explicó el oficial de CMPD, Ricardo Aquino.

Añadió que la actividad incluirá un partido amistoso de béisbol entre oficiales de policía y miembros de la comunidad latina, además de música, área de juegos infantil y rifas de tarjetas de regalo, televisores, cambios de aceite para autos y otras sorpresas.

“El evento es abierto para toda la comunidad, pero en especial para que se acerquen los latinos, para que se unan a nosotros y conozcan a los oficiales que trabajan en sus vecindarios, que sepan quiénes son y qué pueden hacer por ustedes”, agregó Aquino.

¿Cuándo y dónde será el partido de béisbol?

La quinta edición de este encuentro se llevará a cabo el sábado 20 de junio a partir de las 6:00 p.m. en Knothole Foundation Tuckaseegee Dream Field. La dirección es 7531 Tuckaseegee Rd, Charlotte, NC 28214.

El año pasado, este evento reunió a más de 200 personas que disfrutaron del partido, rifas de tarjetas para comprar alimentos, recursos comunitarios, comida latina y muchas otras sorpresas. Para esta edición, los organizadores esperan recibir a aún más familias y hacen una invitación especial a toda la comunidad para que asista vistiendo la camiseta de su equipo deportivo favorito y comparta la pasión por el deporte en un ambiente de convivencia y diversión.