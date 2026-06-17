Charlotte ofrece una amplia agenda de talleres, clases y sesiones informativas gratuitas durante la temporada de vacaciones, dirigidas a personas que buscan aprender nuevas habilidades o mejorar su preparación profesional. Desde formación en educación infantil, tecnología básica y herramientas digitales, hasta clases de inglés, ciudadanía y oportunidades de empleo
Sesión informativa sobre carreras en educación
La Coalición Latinoamericana realizará una sesión informativa virtual para quienes estén interesados en iniciar o avanzar su carrera en Educación Infantil. Los participantes podrán conocer opciones de certificaciones y licencias, así como programas de capacitación que comienzan en agosto.
- Fecha: miércoles 17 de junio
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Zoom
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Clase de conversación de inglés para todos los niveles
Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación, y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos.
- Fecha: jueves 18 de junio
- Horario: 12:00 p.m. a 1:00 pm.
- Lugar: South County Regional
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
- Fecha: lunes 22 de junio
- Horario: 6:00 p.m. a 7:00 pm.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Fecha: lunes 22 de junio
- Horario: 7:00 p.m. a 7:45 pm.
- Lugar: Steele Creek Library
- Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273
- Inscripción en el siguiente enlace
- Fecha: martes 23 de junio
- Horario: 5:45 p.m. a 6:45 pm.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Inscripción en el siguiente enlace
Taller: Más allá de los conceptos básicos: Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a utilizar el formato de párrafos, encabezados y pies de página y otras herramientas de formato más avanzadas. Para esta clase se requiere experiencia previa en Microsoft Word.
- Fecha: sábado 20 de junio
- Hora: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Steele Creek
- Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Taller de introducción a Outlook (Hotmail)
Aprende cómo crear una cuenta de Gmail, el correo electrónico gratuito de Outlook. Además de aprender a enviar y responder correos electrónicos y explorar otras opciones como agregar archivos, manejar tus contactos y organizar la bandeja de entrada. Inscríbete antes del 6 de marzo.
- Fecha: sábado 20 de junio
- Hora: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet
Aprenda cómo navegar en línea, buscar información de manera efectiva y mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet.
- Fecha: sábado 20 de junio
- Hora: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
- Fecha: sábado 20 de junio
- Hora: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 22 de junio
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Taller de finanzas estratégicas para pequeños negocios
La Coalición Latinoamericana junto con PNC llevará a cabo un taller dirigido a emprendedores que desean fortalecer sus conocimientos financieros, identificar los productos y servicios más adecuados para sus empresas y aprender a construir relaciones estratégicas con instituciones financieras para impulsar el crecimiento de sus negocios.
- Fecha: jueves 25 de junio
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.