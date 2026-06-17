Charlotte ofrece una amplia agenda de talleres, clases y sesiones informativas gratuitas durante la temporada de vacaciones, dirigidas a personas que buscan aprender nuevas habilidades o mejorar su preparación profesional. Desde formación en educación infantil, tecnología básica y herramientas digitales, hasta clases de inglés, ciudadanía y oportunidades de empleo

Sesión informativa sobre carreras en educación La Coalición Latinoamericana realizará una sesión informativa virtual para quienes estén interesados en iniciar o avanzar su carrera en Educación Infantil. Los participantes podrán conocer opciones de certificaciones y licencias, así como programas de capacitación que comienzan en agosto. Fecha : miércoles 17 de junio

: miércoles 17 de junio Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Zoom

: Zoom Inscripción: en el siguiente enlace.

Clase de conversación de inglés para todos los niveles

Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación, y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos. Fecha : jueves 18 de junio

: jueves 18 de junio Horario : 12:00 p.m. a 1:00 pm.

: 12:00 p.m. a 1:00 pm. Lugar : South County Regional

: South County Regional Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277 Fecha : lunes 22 de junio

: lunes 22 de junio Horario : 6:00 p.m. a 7:00 pm.

: 6:00 p.m. a 7:00 pm. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Fecha : lunes 22 de junio

: lunes 22 de junio Horario : 7:00 p.m. a 7:45 pm.

: 7:00 p.m. a 7:45 pm. Lugar : Steele Creek Library

: Steele Creek Library Dirección : 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273

: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273 Inscripción en el siguiente enlace Fecha : martes 23 de junio

: martes 23 de junio Horario : 5:45 p.m. a 6:45 pm.

: 5:45 p.m. a 6:45 pm. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Inscripción en el siguiente enlace

Taller: Más allá de los conceptos básicos: Microsoft Word La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a utilizar el formato de párrafos, encabezados y pies de página y otras herramientas de formato más avanzadas. Para esta clase se requiere experiencia previa en Microsoft Word. Fecha : sábado 20 de junio

: sábado 20 de junio Hora : de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Steele Creek

: Steele Creek Dirección : 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273

: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Taller de introducción a Outlook (Hotmail) Aprende cómo crear una cuenta de Gmail, el correo electrónico gratuito de Outlook. Además de aprender a enviar y responder correos electrónicos y explorar otras opciones como agregar archivos, manejar tus contactos y organizar la bandeja de entrada. Inscríbete antes del 6 de marzo. Fecha : sábado 20 de junio

: sábado 20 de junio Hora : de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Inscripción: en el siguiente enlace.

Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet Aprenda cómo navegar en línea, buscar información de manera efectiva y mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet. Fecha : sábado 20 de junio

: sábado 20 de junio Hora : de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Para inscribirse, visite el siguiente enlace. Fecha : sábado 20 de junio

: sábado 20 de junio Hora : de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección : 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206

: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Clase de preparación para el examen de ciudadanía En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 22 de junio

: lunes 22 de junio Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis