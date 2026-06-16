Charlotte se prepara para una semana llena de apoyo comunitario con múltiples jornadas de distribución de comida gratuita, recursos sociales y actividades abiertas al público. Esta tercera semana de junio, organizaciones locales ofrecerán alimentos frescos, artículos esenciales, asesoría y espacios de encuentro para las familias, sin requisitos de identificación ni costo, facilitando el acceso a quienes más lo necesitan en diferentes puntos de la ciudad.
Distribución gratuita de alimentos en Charlotte
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 17 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: McCrorey YMCA
- Dirección: 3801 Beatties Ford Rd., Charlotte, NC 28216
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 22 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Cokesbury UMC
- Dirección: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 24 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Christ the King Church
- Dirección: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278
- Regístrese en el siguiente enlace.
Evento de distribución de alimentos
Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Fecha: jueves 18 de junio
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Mission City Church
- Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
Oración en solidaridad por los inmigrantes
La Parroquia Católica St. Peter invita a la comunidad a una oración especial en solidaridad con inmigrantes, como parte del movimiento nacional Season of Faithful Witness. El encuentro busca promover la dignidad humana, la unidad y el apoyo a las familias inmigrantes en un espacio de reflexión y fe. El servicio incluirá oraciones, música y lecturas en inglés y español, y es abierto a toda la comunidad.
- Fecha: sábado 20 de junio
- Hora: 6:30 p.m.
- Lugar: Meditation Garden
- Dirección: 502 S College St, Charlotte, NC 28202
Evento: Habla con un policía latino
Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial.
- Fecha: martes 23 de junio
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 24 de junio
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
- Fecha: miércoles 24 de junio
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Luz a las Naciones
- Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110
The B.E.A.R. Closet
Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años.
- Fecha: jueves 25 de junio
- Hora: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Lugar: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte
- Dirección: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC
- Costo: Gratis
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 25 de junio
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.