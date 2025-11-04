Esta semana en Charlotte, la comunidad tendrá acceso a una variedad de servicios gratuitos y talleres informativos diseñados para apoyar a inmigrantes, familias y personas en busca de empleo. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos locales que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria. Lee hasta el final para conocer más opciones de eventos gratuitos en la ciudad reina.
Taller: violencia doméstica y asalto sexual
En este taller, los participantes aprenderán qué hacer si son víctimas de un crimen, cuáles son sus derechos, responsabilidades y los recursos comunitarios disponibles.
- Fecha: martes 4 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Observación: llame al 919-951-5961 para más información, para inscribirse y recibir el enlace. También puede hacerlo, enviando un correo electrónico a: COMUNICA2023NC@GMAIL.COM
Derechos de inmigrantes: conoce la 287(g)
Carolina Migrant Network, Detention Watch Network y otras organizaciones locales ofrecen un evento para explicar los derechos de los inmigrantes, así como el alcance del programa 287(g), el cual autoriza a departamentos locales llevar a cabo el trabajo de oficiales de inmigración para favorecer las deportaciones.
- Fecha: miércoles 5 de noviembre
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: En línea (Zoom)
- Inscripción en el siguiente enlace
- Costo: gratis
Jornadas para obtener un seguro de salud
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones
- Fecha: miércoles 5 de noviembre
- Hora: 9:30 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Fecha: lunes 10 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212
Taller: Conoce tus derechos
Las organizaciones Circle de Luz e Hispanic Federation llevarán a cabo un taller en español, donde los participantes aprenderán qué hacer si ICE (Inmigración) está en su puerta, si los detienen la policía, si hay una redada en el trabajo y qué hacer en otras situaciones similares.
- Fecha: viernes 7 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: la dirección será informada únicamente a quienes se inscriban a través del siguiente enlace.
Clínica de ciudadanía personalizada
Esta es una clínica organizada por Circle de Luz e Hispanic Federation donde las citas se asignarán según disponibilidad para que los participantes hablen con un abogado. En esa sesión podrían presentar los documentos para solicitar la ciudadanía para que sean verificados o recibir asesoría gratis para elaborar un poder notarial, un instrumento necesario para quienes estén en riesgo de detención o deportación.
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: la dirección será informada únicamente a quienes se inscriban a través del siguiente enlace.
Feria de recursos: latinos en acción
EMBRACE All Latino Voices invita a la comunidad a asistir en una feria de recursos, en donde organizaciones y líderes comunitarias estarán hablando sobre aquellos servicios o recursos gratuitos y/o a bajo costo disponibles para quienes viven en Charlotte y sus alrededores.
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: EMBRACE All Latino Voices
- Dirección: 7508 E Independence Blvd Suite 101, Charlotte, NC 28227
Recolección de ropa de invierno
Con el objetivo de apoyar a las comunidades más vulnerables durante la época más fría del año, invitan a la comunidad a donar ropa de invierno. En especial, se espera recolectar: abrigos, guantes, bufandas y botas.
- Fecha: hasta el 8 de noviembre
- Punto de recolección: Garinger High School
- Dirección: 1100 Eastway Dr, Charlotte, NC 28205
Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia
Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el refugio de animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa.
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.
- Lugar: CMPD Animal Care & Control
- Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217
Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración?
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus.
- Fecha: lunes 10 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.
Comida gratis en Charlotte
Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: miércoles 12 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208
Evento de contratación de CMS
Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más.
- Fecha: miércoles 12 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
Sesión de Asistencia para FAFSA con CMS
Cada año, muchos estudiantes y familias en Mecklenburg se preparan para el proceso de inscripción a la universidad. Por eso, diversas entidades educativas se unen a CMS para ofrecer ayuda para completar la solicitud para recibir ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Explicarán el proceso, documentos necesarios y cómo obtener este apoyo.
- Fecha: miércoles 12 de noviembre
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Visita el siguiente enlace para más información o estar atento a eventos similares.
Feria vocacional y de empleo
Únete a ImaginOn en una feria anual de empleo vocacional. Esta se llevará a cabo gracias a la colaboración con The Academy of Goal Achievers. El evento contará con una variedad de expositores de diferentes negocios, oficios, organizaciones, vocaciones y más de la zona de Charlotte.
- Fecha: miércoles 12 de noviembre
- Hora: 9:45 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
Entrega de pavos gratis
La iglesia la Voz de la Esperanza estará regalando pavos y otros alimentos para la celebración del Día de Acción de Gracias (27 de noviembre). Invitan a la comunidad a registrarse, ya que serán solo las primeras 50 familias en registrarse.
- Fecha: sábado 15 de noviembre
- Hora: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Iglesia La Voz de la Esperanza
- Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215
- Registro obligatorio en el siguiente enlace. Se confirmará por teléfono la hora de la entrega.