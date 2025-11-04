Esta semana en Charlotte, la comunidad tendrá acceso a una variedad de servicios gratuitos y talleres informativos diseñados para apoyar a inmigrantes, familias y personas en busca de empleo. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos locales que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria. Lee hasta el final para conocer más opciones de eventos gratuitos en la ciudad reina.

Taller: violencia doméstica y asalto sexual En este taller, los participantes aprenderán qué hacer si son víctimas de un crimen, cuáles son sus derechos, responsabilidades y los recursos comunitarios disponibles. Fecha : martes 4 de noviembre

: martes 4 de noviembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Observación: llame al 919-951-5961 para más información, para inscribirse y recibir el enlace. También puede hacerlo, enviando un correo electrónico a: COMUNICA2023NC@GMAIL.COM

Derechos de inmigrantes: conoce la 287(g) Carolina Migrant Network, Detention Watch Network y otras organizaciones locales ofrecen un evento para explicar los derechos de los inmigrantes, así como el alcance del programa 287(g), el cual autoriza a departamentos locales llevar a cabo el trabajo de oficiales de inmigración para favorecer las deportaciones. Fecha : miércoles 5 de noviembre

: miércoles 5 de noviembre Hora : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Lugar : En línea (Zoom)

: En línea (Zoom) Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Costo: gratis

Jornadas para obtener un seguro de salud El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones Fecha : miércoles 5 de noviembre

: miércoles 5 de noviembre Hora : 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Fecha : lunes 10 de noviembre

: lunes 10 de noviembre Hora : 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:30 p.m. Lugar : Independence Regional Library

: Independence Regional Library Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212

Taller: Conoce tus derechos Las organizaciones Circle de Luz e Hispanic Federation llevarán a cabo un taller en español, donde los participantes aprenderán qué hacer si ICE (Inmigración) está en su puerta, si los detienen la policía, si hay una redada en el trabajo y qué hacer en otras situaciones similares. Fecha : viernes 7 de noviembre

: viernes 7 de noviembre Hora : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar: la dirección será informada únicamente a quienes se inscriban a través del siguiente enlace.

Clínica de ciudadanía personalizada Esta es una clínica organizada por Circle de Luz e Hispanic Federation donde las citas se asignarán según disponibilidad para que los participantes hablen con un abogado. En esa sesión podrían presentar los documentos para solicitar la ciudadanía para que sean verificados o recibir asesoría gratis para elaborar un poder notarial, un instrumento necesario para quienes estén en riesgo de detención o deportación. Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Lugar: la dirección será informada únicamente a quienes se inscriban a través del siguiente enlace.

Feria de recursos: latinos en acción EMBRACE All Latino Voices invita a la comunidad a asistir en una feria de recursos, en donde organizaciones y líderes comunitarias estarán hablando sobre aquellos servicios o recursos gratuitos y/o a bajo costo disponibles para quienes viven en Charlotte y sus alrededores. Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Hora : 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : EMBRACE All Latino Voices

: EMBRACE All Latino Voices Dirección: 7508 E Independence Blvd Suite 101, Charlotte, NC 28227

Recolección de ropa de invierno Con el objetivo de apoyar a las comunidades más vulnerables durante la época más fría del año, invitan a la comunidad a donar ropa de invierno. En especial, se espera recolectar: abrigos, guantes, bufandas y botas. Fecha : hasta el 8 de noviembre

: hasta el 8 de noviembre Punto de recolección : Garinger High School

: Garinger High School Dirección: 1100 Eastway Dr, Charlotte, NC 28205

Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia ​​Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el refugio de animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa. Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Hora : 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

: 8:00 a.m. a 10:45 a.m. Lugar : CMPD Animal Care & Control

: CMPD Animal Care & Control Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217

Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración? La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus. Fecha : lunes 10 de noviembre

: lunes 10 de noviembre Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.

Comida gratis en Charlotte Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : miércoles 12 de noviembre

: miércoles 12 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208

Evento de contratación de CMS Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más. Fecha : miércoles 12 de noviembre

: miércoles 12 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional

: Allegra Westbrooks Regional Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

Sesión de Asistencia para FAFSA con CMS Cada año, muchos estudiantes y familias en Mecklenburg se preparan para el proceso de inscripción a la universidad. Por eso, diversas entidades educativas se unen a CMS para ofrecer ayuda para completar la solicitud para recibir ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Explicarán el proceso, documentos necesarios y cómo obtener este apoyo. Fecha : miércoles 12 de noviembre

: miércoles 12 de noviembre Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : West Boulevard

: West Boulevard Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Visita el siguiente enlace para más información o estar atento a eventos similares.

Feria vocacional y de empleo Únete a ImaginOn en una feria anual de empleo vocacional. Esta se llevará a cabo gracias a la colaboración con The Academy of Goal Achievers. El evento contará con una variedad de expositores de diferentes negocios, oficios, organizaciones, vocaciones y más de la zona de Charlotte. Fecha : miércoles 12 de noviembre

: miércoles 12 de noviembre Hora : 9:45 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:45 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

Entrega de pavos gratis La iglesia la Voz de la Esperanza estará regalando pavos y otros alimentos para la celebración del Día de Acción de Gracias (27 de noviembre). Invitan a la comunidad a registrarse, ya que serán solo las primeras 50 familias en registrarse. Fecha : sábado 15 de noviembre

: sábado 15 de noviembre Hora : 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Iglesia La Voz de la Esperanza

: Iglesia La Voz de la Esperanza Dirección : 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215

: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215 Registro obligatorio en el siguiente enlace. Se confirmará por teléfono la hora de la entrega.

Más recursos y eventos gratis en Charlotte