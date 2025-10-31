Cambios en tu seguro de salud: suben costos y bajan subsidios

Importantes modificaciones en el programa HealthCare.gov afectarán directamente a millones de personas que buscan un seguro de salud, durante el período de inscripción abierta 2026, que se realiza del 1 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026.

El Charlotte Center for Legal Advocacy (Centro de Asesoría Legal de Charlotte) alertó que los cambios incluyen el fin de la inscripción de seguro de salud continua para personas de bajos ingresos, menos créditos fiscales para pago de primas, costos mensuales más altos y mayores deducibles.

“Este año será crítico para que las familias revisen cuidadosamente su cobertura. Los cambios son profundos y pueden aumentar significativamente los gastos médicos de muchos hogares”, señaló Natalie Marles, directora del Programa de Navegadores de Beneficios de Carolina del Norte.

Citas y eventos gratuitos de inscripción

Los navegadores de cobertura médica del Advocacy Center están ofreciendo asistencia gratuita para residentes de los condados de Cabarrus, Mecklenburg y Union.

Habrá tres eventos especiales en el 5535 Albemarle Road, Charlotte, NC 28212, abiertos al público:

Sábado, 1 de noviembre , de 9:30 a.m. a 2:00 p.m.



, de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Sábado, 15 de noviembre , de 9:30 a.m. a 2:00 p.m.



, de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Sábado, 13 de diciembre, de 9:30 a.m. a 2:00 p.m.



Para agendar una cita, llame al 1-855-733-3711, localmente al 980-256-3782, o visite charlottelegaladvocacy.org/getcovered.

Principales cambios en tu seguro de salud que debes conocer

El máximo de gastos de bolsillo por persona sube a $10,600 ; los planes familiares serán aún más costosos.



por persona sube a ; los planes familiares serán aún más costosos. Nuevas tarifas aplicarán a la renovación automática de algunos planes de seguro de salud.



aplicarán a la renovación automática de algunos planes de seguro de salud. Podrías perder parte de tus créditos fiscales si no actualizas tus ingresos.



si no actualizas tus ingresos. Se eliminan los límites previos de pago , lo que podría causar multas altas por estimaciones incorrectas de ingresos.



, lo que podría causar por estimaciones incorrectas de ingresos. DACA ya no califica para inscribirse en los planes de seguro de salud de HealthCare.gov.

ya no califica para inscribirse en los planes de seguro de salud de HealthCare.gov. Los inmigrantes con estatus legal , que ganen menos del 100% del nivel federal de pobreza, pueden inscribirse, pero no son elegibles para los créditos fiscales para primas.



, que ganen menos del 100% del nivel federal de pobreza, pueden inscribirse, pero para primas. Se elimina el periodo especial de inscripción permanente para personas con bajos ingresos: ahora deberán inscribirse durante la Inscripción Abierta o calificar por una excepción (Special Enrollment Period).



“Este año no es recomendable dejar tu plan igual sin revisarlo. Los cambios en subsidios y penalizaciones hacen necesario volver a aplicar, incluso si planeas mantener el mismo seguro”, advirtió Marles.

Consejos del Charlotte Center for Legal Advocacy

Revisa tus opciones: Hay muchos cambios y nuevas penalidades; una revisión cuidadosa puede evitar problemas.

No ignores los avisos oficiales: HealthCare.gov enviará información solo por correo o correo electrónico, nunca por teléfono.

Verifica toda la información antes de enviarla: Si recibes ayuda con la solicitud, asegúrate de revisar los datos y contacta directamente con el Marketplace o con un navegador certificado.



El Charlotte Center for Legal Advocacy forma parte del Consorcio de Navegadores de Carolina del Norte, la única entidad financiada federalmente que brinda asistencia gratuita en los 100 condados del estado.