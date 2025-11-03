SNAP: ¿Dónde encontrar alimentos gratis en Charlotte?

Dos jueces federales ordenaron mantener en funcionamiento el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ante la negativa de la Administración Trump de usar fondos de emergencia del Departamento de Agricultura (USDA), mientras dura el cierre de gobierno. La Casa Blanca dijo que financiará parcialmente el programa; sin embargo, el desembolso de fondos puede tardar y dejar a familias necesitadas sin acceso a comida. Frente a esto, se puso a disposición de la comunidad una serie de recursos locales.

Expertos advierten que el proceso de recarga de las tarjetas de SNAP, llamadas EBT, que implica la participación de agencias gubernamentales estatales y federales, así como de proveedores, puede tardar hasta dos semanas en algunos estados. El beneficio mensual promedio suele ser de alrededor de $190 por persona.

Charlotte-Mecklenburg ofrecen ayuda en alimentos

Ante la suspensión federal de los beneficios del programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) debido al cierre del gobierno, el Condado de Mecklenburg anunció un plan de emergencia con una inversión de $740,000 para garantizar el acceso a alimentos de miles de residentes que dependen de esta ayuda.

“Sabemos que muchas familias están enfrentando momentos difíciles. Esta inversión busca aliviar el impacto inmediato mientras se resuelve la situación a nivel federal”, explicó el administrador del condado, Mike Bryant.

Cómo se distribuirá la ayuda

El financiamiento aprobado para el año fiscal 2026 se destinará a fortalecer los programas de asistencia alimentaria mediante tres estrategias principales:

1. Expansión de bancos de comida o despensas y recursos alimentarios

Entrega de 28,000 cajas de alimentos para siete días a través de Nourish Up .

a través de . Abastecimiento adicional para centros comunitarios y despensas locales en todo el condado.

2. Asistencia alimentaria de emergencia

Tarjetas de regalo de $50 para residentes recién aprobados para SNAP de emergencia (aproximadamente 400 por semana ).

para residentes recién aprobados para SNAP de emergencia (aproximadamente ). Bonos “Double Bucks” para compras en mercados de agricultores y vales únicos de $50 para familias elegibles (unas 2,000 tarjetas).



3. Distribuciones comunitarias especiales

Mercados móviles con horarios ampliados para adultos mayores que califican para SNAP.

con horarios ampliados para adultos mayores que califican para SNAP. Entrega de pavos por el Día de Acción de Gracias el 22 de noviembre en el Centro Comunitario Ella B. Scarborough, beneficiando a unas 1,000 familias.



Impacto local y recursos disponibles

Más de 138,000 personas en el condado dependen de los beneficios SNAP, que representan unos $24 millones mensuales. Aunque el gobierno local no puede cubrir ese monto, los líderes esperan mitigar el impacto inmediato hasta que se reanuden los fondos federales.

¿Dónde encontrar ayuda?

Centros de Recursos Comunitarios

Los Centros de Recursos Comunitarios del Condado de Mecklenburg seguirán colaborando con los participantes del programa SNAP para garantizar que tengan acceso a alimentos y productos de primera necesidad durante este período.

Centro de Recursos Comunitarios Valerie C. Woodard, 3205 Freedom Drive, Charlotte, NC 28208.

3205 Freedom Drive, Charlotte, NC 28208. Centro de Recursos Comunitarios Ella B. Scarborough , 430 Stitt Road, Charlotte, NC 28213.

, 430 Stitt Road, Charlotte, NC 28213. Centro Catherine M. Wilson, 301 Billingsley Road, Charlotte, NC 28211.

Otros recursos locales

Aquí encontrará recursos y organizaciones colaboradoras de confianza donde los participantes del programa SNAP pueden obtener información sobre alimentos y despensas de alimentos, y donde otros residentes pueden encontrar información sobre voluntariado o apoyo financiero.