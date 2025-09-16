Los negocios de propiedad de inmigrantes, son un segmento de rápido crecimiento en Estados Unidos y en el 2023, según la plataforma empresarial Gusto, fue el grupo que creó uno de cada cinco negocios. Ante este panorama, surge la interrogante: ¿Puede un inmigrante indocumentado también lograr este sueño de ser dueño de un negocio?

Para responder a esta pregunta, La Noticia consultó a la abogada María Ximena Sussman y esta fue su respuesta:

“En pocas palabras, sí puede. Para abrir un negocio generalmente no se necesita estatus, ni está prohibido, pero pueden existir ciertas restricciones a nivel más local, incluso estatal, porque el negocio puede necesitar permisos, licencias o seguros para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, todo depende del tipo de negocio y por eso el primer paso es definir en qué tipo de industrias se planea hacer negocios”, dijo.

Recomendaciones antes de iniciar un negocio

María Ximena Sussman es la propietaria y fundadora de la Firma de Abogados Sussman, la cual se dedica a casos de familia, inmigración y negocios. En esta oportunidad, ofreció recomendaciones para aquellos inmigrantes indocumentados interesados en abrir un negocio:

Define el tipo de negocio que te gustaría iniciar

De esto dependen los requisitos o licencias que vas a necesitar más adelante. “Si la persona quiere abrir un restaurante que sirve alcohol, los requisitos van a ser diferentes al de una persona que quiera abrir una compañía de pintura. Y en el primer caso, el no tener un estatus va a tener un impacto por la venta de alcohol”.

Solicita un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)

Este se emite a las personas que no reúnen los requisitos para tener un número de Seguro Social. “Esto ayuda a tomar ciertos pasos para abrir el negocio, uno de ellos es solicitar posteriormente el EIN (número de identificación del empleador), es algo que podría necesitar para su negocio”, Además, esta es la forma en la cual comenzaría a pagar impuestos, ya que al evadirlos podría enfrentar graves multas con el Servicio de Rentas Internas (IRS).

La abogada señaló que una equivocación muy común con esta identificación es que suele ser confundida como un permiso de trabajo. Sin embargo, este no te permite cambiar de estatus, ni te otorga el derecho de trabajar en Estados Unidos. Lo que sí permite y es una práctica legal es que contraten a tu empresa para que brindes un servicio y recibas un pago por ello.

Busca ayuda

Para la abogada, es importante obtener asesoría contable y legal antes de iniciar un negocio, en especial si existe la barrera del idioma y desconocimiento del sistema tributario, jurídico, las responsabilidades que debes cumplir como dueño de negocio, entre otros temas que podrían terminar con tu negocio antes de empezar.

Elige la estructura legal más conveniente

“Según la industria que eliges, es nuestro trabajo como abogados buscar la entidad legal que sea más beneficiosa para el negocio y de esto van a depender los otros documentos que se deban presentar”.

¿Cómo elegir mejor la estructura legal de tu negocio?

De acuerdo con Sussman, estas son las estructuras legales:

Empresa individual o “Sole proprietorship”

“Esta es la más básica, porque permite abrir un negocio en nombre propio sin tener que registrar nada con el estado, salvo un papel muy simple que se registra con el condado donde vivas. Es buena porque pide pocas pruebas y no hay costos asociados… Lo malo es que estás expuesto. Cualquier demanda al negocio es una demanda directa a ti y tú eres responsable. Si el negocio quiebra, el dinero que tengan en el banco en tu cuenta personal también estará expuesto a ser tocado durante este procedimiento (el de quiebra), por eso no lo recomiendo mucho”.

Sociedades de Responsabilidad Limitada o LLC

“Son más comunes y es una forma más moderna de manejar un negocio y realmente combina la flexibilidad de la corporación con la facilidad de un ‘sole proprietorship’. Lo bueno es que ofrece protección personal como la corporación, sin requerir tanta estructura, pero la contabilidad debe llevarse completamente separada (a la personal), puede ser problemático y traer consecuencias a sus miembros, como perder ciertas protecciones”.

Corporación

“Esta crea una entidad jurídica separada y, por lo tanto, te protege personalmente en el caso de que tu negocio sea demandado o se vaya a bancarrota. Un factor positivo es que te ayuda a tener más credibilidad y al momento de pedir algún préstamo, por ser más formal, pero desafortunadamente la corporación también viene con muchos requisitos y muchas personas no entienden eso. Uno de ellos es que requiere que haya juntas consistentemente entre los directores y mucha organización y transparencia”. Una corporación puede ser de tipo S o C.

Explica la abogada que, salvo las Corporaciones S, un inmigrante indocumentado puede elegir cualquiera de las siguientes estructuras legales. Sin embargo, aclaró que esta no es una ruta para tener un estatus migratorio legal en un futuro, pero sí te permitirá tener mayor credibilidad si tienes un proceso migratorio.

“Eso puede ser beneficioso si se sigue al pie de la letra, el cómo se debe manejar un negocio. Ahora mi recomendación es que no hagan un ‘sole proprietorship’ porque están expuestos personalmente. Pero independientemente de la que seleccionen, deben cumplir sus propios requisitos y licencias”.

Otra recomendación

Si planeas iniciar un negocio, es importante que elijas un nombre y para ello debes verificar que este se encuentre disponible y que cumpla regulaciones estatales. En Carolina del Norte, para verificarlo, debes visitar el siguiente buscador, seleccionar “Company” y escribir. Si ya está siendo utilizado por otro negocio tendrás que elegir otra opción.