En momentos de crisis, donde suele haber diversos desafíos, emprender con un negocio puede ser tanto una oportunidad como un riesgo. Ser estratégico es importante para que sea un éxito, por eso José David Álvarez, quien ha asesorado a más de 3,000 empresarios latinos, ofrece cinco recomendaciones clave.

Tipos de crisis que afectan a los negocios

Algunos ejemplos de crisis son:

Económicas : como recesiones que reducen el consumo, empleo e inversión.

: como recesiones que reducen el consumo, empleo e inversión. Financieras : es cuando los bancos o las personas no tienen dinero suficiente para prestar o ahorrar. En algunos casos afecta la capacidad financiera para iniciar.

: es cuando los bancos o las personas no tienen dinero suficiente para prestar o ahorrar. En algunos casos afecta la capacidad financiera para iniciar. Sanitaria : como pasó durante la pandemia

: como pasó durante la pandemia Social : época de protestas

: época de protestas Climática o ambiental: desastres naturales o sequías

o ambiental: desastres naturales o sequías De mercado : Cambios bruscos en la oferta y demanda dentro de una industria específica

: Cambios bruscos en la oferta y demanda dentro de una industria específica De suministros: cuando no se puede acceder a materias primas

"Son muchas cosas que tiene que tener en cuenta el emprendedor, pero un aspecto positivo es que emprender aquí (en Estados Unidos), es que es muy favorable, a diferencia de Latinoamérica, donde desafortunadamente la situación-país hace difícil emprender porque: hay conflictos sociales, problemas económicos. En cambio, aquí hay una economía fuerte para el emprendedor", indicó José David, quien es vicepresidente de Prospera en Carolina del Norte, donde apoya a latinos a integrarse al sistema empresarial.

Estudiar la crisis, las tendencias del mercado y tu negocio

Antes de iniciar un negocio en tiempos de crisis, es esencial estudiar a fondo tres situaciones:

La crisis que existe en la zona geográfica en donde planeas emprender

en donde planeas emprender Cuáles son las tendencias del mercado

Las propiedades de tu negocio y cómo va a ayudar a satisfacer una necesidad específica

Como ejemplo, planteó la época del Covid-19, en donde los emprendedores tuvieron que adaptarse a un nuevo entorno. En estos casos, las situaciones eran:

La crisis : era sanitaria y obligó a las personas a quedarse en casa

: era sanitaria y obligó a las personas a quedarse en casa La tendencia : demanda de servicios virtuales y entrega a domicilios

: demanda de servicios virtuales y entrega a domicilios Propiedades de negocios que se vieron favorecidos ante la crisis: quienes ofrecían comida para llevar.

“Mucha gente desarrolló empresas que eran de ofrecer contenido virtual, canales de YouTube comenzaron con negocios, comida a domicilio. A toda esa gente les fue bien, de hecho tan bien que aún existen. Otra cosa que pasó es que la gente que se quedaba en casa, empezó a invertir en arreglos para su casa, en remodelarla y buscaban productos de esta industria en línea”, comentó el experto.

Añadió: “Depende del tipo de crisis, siempre va a haber una industria que pueda beneficiarse y obtener buenos resultados. Todo esto va a depender del servicio que tú puedas ofrecer o producto y cómo este puede satisfacer una necesidad. La clave es conocer la tendencia, lo que está pasando y eso es a través de las noticias y leyendo información en mercados específicos”.

Algunos tipos de emprendimientos que surgen, en tiempos de crisis son:

Alimentación . “La gente siempre va a seguir comiendo, lo que va a variar es la tendencia. Por ejemplo, la comida se pedía a domicilio en la pandemia, pero ahora la gente busca una experiencia, entonces buscan ir a un sitio, a un restaurante”.

. “La gente siempre va a seguir comiendo, lo que va a variar es la tendencia. Por ejemplo, la comida se pedía a domicilio en la pandemia, pero ahora la gente busca una experiencia, entonces buscan ir a un sitio, a un restaurante”. Tiendas o servicios de asesoría y clases en línea.

y clases en línea. Reparación y mantenimiento , En épocas de crisis económicas, cuando las personas no pueden comprar cosas nuevas, optan por reparar, coser, restaurar lo viejo, renovar, cambiar piezas.

, En épocas de crisis económicas, cuando las personas no pueden comprar cosas nuevas, optan por reparar, coser, restaurar lo viejo, renovar, cambiar piezas. Construcción, en época de desastres naturales.

Definir un nicho de mercado adecuado

El siguiente consejo es definir un nicho (consumidores) ideales para el producto que ofreces. Si bien es importante encontrar un grupo de clientes con necesidades concretas, Álvarez aconseja no centrarse en nichos demasiado pequeños.

“Hay un mercado específico para cada nicho, entonces cuando uno está en ese proceso hay que analizar qué producto o servicio que puedas vender va a favorecer a este consumidor. No se puede decir que tu nicho es todo el mercado, porque no todos te van a comprar. Por ejemplo, si vendes pañales, una pareja de adultos sin niños no te va a comprar. No son tu mercado, por lo tanto, el producto es para niños pequeños, pero debes llegar, es a los padres. Ese es tu nicho”, indicó.

Añadió que también es importante tomar en cuenta hasta dónde puede llegar tu producto, por ejemplo, si está dirigido a padres que vivan en Carolina del Norte o si cuentas con la plataforma y opción para vender en todo el país. “En mi experiencia, mientras más grande sea el nicho, mejor”.

Diversificación: agregar productos o servicios

Álvarez explica que los negocios deben estar preparados para cambiar o añadir nuevos productos cuando el mercado lo demande, de esta forma podrán enfrentar a la competencia y sobrevivir.

“Por ejemplo, abres una panadería que vende galletas y pasteles y eso te resulta para cumpleaños, quinceaños, celebraciones, variados, pero entre tres o cuatro años, a lo mejor tu nicho quiere probar algo nuevo, entonces debes ver qué más puedes ofrecer, añadir un producto. Pero si vendes pasteles, no vas a ir a vender llantas y piezas de auto, sino algo en tu misma línea, como pasteles helados, otros productos de panadería. Un error común es tener un nicho muy específico, pero además ofrecer solo un producto”, explicó.

Crear un fondo para crecer

Una vez que un negocio es creado en tiempos de crisis y alcanza estabilidad en los ingresos, es importante establecer un fondo (entre 20 % y 30 % de ganancias) para que, al culminar la crisis, hacer crecer tu negocio de la siguiente forma, dependiendo de la naturaleza de tu emprendimiento:

Diversificar los productos o servicios . “Esto es expandir la oferta para que después de la crisis, por ejemplo, un negocio que vendía a domicilio en pandemia y después, como la gente busca experiencias, ofrecer servicios de catering”, dijo Álvarez.

. “Esto es expandir la oferta para que después de la crisis, por ejemplo, un negocio que vendía a domicilio en pandemia y después, como la gente busca experiencias, ofrecer servicios de catering”, dijo Álvarez. Pasar de la presencia en redes a tienda física o plataformas en línea.

o plataformas en línea. Aumentar la red de distribución , con entrega de domicilios o ventas en línea.

, con entrega de domicilios o ventas en línea. Invertir en cursos y capacitaciones para ampliar los servicios que ofrece.

para ampliar los servicios que ofrece. Realizar todos los trámites legales necesarios para poder hacer contrataciones más grandes.

para poder hacer contrataciones más grandes. Ampliar el equipo de trabajo .

. Tener más inventario.

“La capacidad es importante, porque aunque comiences durante la crisis, tal vez te empiece a ir bastante bien en ese proceso. Entonces, va a ser necesario que luego debas invertir en la parte de ventas, de mercadeo y aquí va a depender de la planificación y de cómo usas el dinero que va entrando, pero es importante guardar tanto un fondo de crecimiento, como uno de emergencia”, comentó.

Establecer un fondo de emergencia

Es fundamental tener un plan de contingencia y estar preparado para ajustar el modelo de negocio en caso de que las circunstancias lo exijan. La sugerencia es mantener un fondo de emergencia. Ir ahorrando entre 10 % y 20 % para cubrir, al menos, unos tres a seis meses para sobrevivir altibajos.

“El error que comenten muchos empresarios es que cuando empiezan a crecer vertiginosamente se enfocan en el crecimiento y se olvidan de guardar y tener un fondo de emergencia. Eventualmente, el crecimiento va a terminar y se va a mantener estable el negocio, pero puede venir otra crisis diferente o una baja en las ventas y si no hay ahorro en un fondo de emergencia, no vas a poder cubrir ese periodo. Por eso, es tan importante la planificación financiera, para prevenir lo que pueda venir en el futuro”

