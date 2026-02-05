El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) pone al servicio de los usuarios una serie de recursos que facilitan el proceso tributario. Es fundamental que cada contribuyente:

se prepare usando estos recursos disponibles,

tenga a mano la información que necesita para presentar su declaración,

y entienda a cuáles beneficios puede acceder según su condición (por ejemplo, Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, EITC, para trabajadores y familias de ingresos bajos y moderados).

Seguir estas recomendaciones ayuda a presentar una declaración de impuestos completa y precisa, y facilite el procesamiento y reembolso que corresponda. Asimismo, evitará la tediosa posibilidad de presentar alguna enmienda.

A continuación encontrará una serie de preguntas y respuestas que le servirán de guía a la hora de preparar su declaración.