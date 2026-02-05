Este mes de enero comienza la temporada de impuestos en la que más de 164 millones de personas harán sus declaraciones de impuestos individuales, y hay diversas fechas importantes que le ayudarán a presentar su trámite a tiempo y recibir su reembolso.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) pone al servicio de los usuarios una serie de recursos que facilitan el proceso tributario. Es fundamental que cada contribuyente:
- se prepare usando estos recursos disponibles,
- tenga a mano la información que necesita para presentar su declaración,
- y entienda a cuáles beneficios puede acceder según su condición (por ejemplo, Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, EITC, para trabajadores y familias de ingresos bajos y moderados).
Seguir estas recomendaciones ayuda a presentar una declaración de impuestos completa y precisa, y facilite el procesamiento y reembolso que corresponda. Asimismo, evitará la tediosa posibilidad de presentar alguna enmienda.
A continuación encontrará una serie de preguntas y respuestas que le servirán de guía a la hora de preparar su declaración.
¿Cuál es la fecha de inicio y límite para presentar una declaración de impuesto?
El IRS anunció que el proceso inició el lunes 26 de enero de 2026. A partir de este día los ciudadanos y residentes están en la obligación de presentar las declaraciones del año tributario 2025 ante la agencia recaudadora.
La fecha límite para el IRS es el 15 de abril. Este es el último día para presentar las declaraciones de impuestos del 2025.
No obstante, algunos contribuyentes que soliciten una extensión tendrán plazo hasta el jueves 15 de octubre del 2026 para hacer el trámite tributario.
¿Qué es Free File del IRS y cómo se usa?
Free File es un servicio del IRS que recibe (a partir del 9 de enero) las declaraciones completadas y las presenta electrónicamente ante el IRS (desde el 26 de enero).
El programa solo está disponible en IRS.gov y lo pueden usar los contribuyentes que ganaron $89,000 o menos en 2025. Se habilita para presentar impuestos electrónicamente de manera gratuita mediante el software proporcionado por empresas comerciales de presentación de impuestos.
Para usar este servicio es necesario acceder a los formularios rellenables, disponibles para cualquier nivel de ingresos. También proporcionan formularios electrónicos gratuitos que las personas completan y presentan sin costo alguno.
¿Cuándo recibirá su reembolso por impuestos del IRS?
La mayoría de los reembolsos se emiten dentro de los 21 días posteriores a la presentación electrónica, si elige el depósito directo y no hay problemas con su declaración de impuestos. Sin embargo, para esta temporada, si todo es correcto, muchos contribuyentes estarían viendo su dinero incluso en 10 a 14 días.
Por otro lado, los reembolsos bajo el beneficio de Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC) o el Crédito tributario adicional por hijos (ACTC) estarán disponibles en las cuentas bancarias de los contribuyentes o en tarjetas de débito antes del 2 de marzo si los contribuyentes eligieron el depósito directo y no hay otros problemas con su declaración de impuestos.
¿Cómo rastrear un reembolso del IRS?
Los contribuyentes pueden consultar ¿Dónde está mi reembolso?, para conocer su estado de reembolso personalizado. Puede verificar el estado de su reembolso dentro de las 24 horas posteriores a que el IRS acepte su declaración de impuestos presentada electrónicamente. Esta herramienta se actualiza una vez cada 24 horas, generalmente durante la noche.
Este servicio puede mostrará un estado actualizado entre el 17 y el 20 de febrero de 2026 para la mayoría de los primeros solicitantes de EITC/ACTC que presentaron su declaración electrónicamente.
¿Necesita ayuda para preparar su declaración?
El IRS tiene una variedad de servicios gratuitos disponibles para ayudar a las personas. Los programas Ayuda voluntaria a los contribuyentes y Asesoramiento tributario para personas de edad avanzada del IRS también ofrecen preparación básica gratuita para la declaración de impuestos a personas calificadas.