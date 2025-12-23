Hay negocios que apuestan a la publicidad digital para iniciar o llegar a nuevas audiencias, pero sin darse cuenta cometen errores que frenan su crecimiento, consumen su tiempo y dinero. Por eso, María Fernanda Robles, dueña del emprendimiento de estrategias digitales Maferhmedia, explica cuáles son estos errores y cómo evitar caer en ellos.

“No nos podemos quedar con el modelo tradicional donde esperamos a que la gente pase por tu negocio; hoy en día hay muchas empresas remotas; hay personas que trabajan remotas o quienes no tienen la oportunidad de ver productos y conocer servicios en persona; entonces hay que apostar por la publicidad digital para mostrar lo que vendes”, sugirió.

Usar redes sociales sin tener una página web

Según la experta en mercadeo digital, las redes sociales sirven para atraer audiencias, interactuar con seguidores y conectar con ellos y mostrar lo que vendes, pero sin una plataforma para comprar estos productos o servicios, se pierde la oportunidad de una venta real.

“Las redes sociales son plataformas que solamente te sirven para exponer tu marca, pero no son plataformas para la compra, a menos que tengas una página web donde se haga una transacción comercial”, dijo.

El consejo es crear una página web que permita transacciones e integrarla con tus redes sociales, pero si no cuentas con ella, puedes incluir en la descripción:

Enlaces a tiendas en línea donde puedan comprar tus productos como: Etsy, Shopify, Amazon, Airbnb o Mercado Libre.

donde puedan comprar tus productos como: Etsy, Shopify, Amazon, Airbnb o Mercado Libre. Tu correo electrónico para continuar con la transacción y crear una base de datos de clientes potenciales.

para continuar con la transacción y crear una base de datos de clientes potenciales. Enlace a grupos de otras redes sociales , como Facebook y WhatsApp, que te permitan interactuar con la audiencia.

, como Facebook y WhatsApp, que te permitan interactuar con la audiencia. Fijar en tus redes sociales una imagen, un texto o una descripción sobre cómo son los pasos para comprarte.

Limitar los canales de comunicación

Otro error común es ofrecer servicios sin tener múltiples opciones de contacto. Aunque las redes sociales son muy útiles, muchos emprendedores cometen el error de no diversificar sus canales de comunicación o no revisar constantemente los mensajes. María Fernanda recomienda usar plataformas adicionales como:

Correo electrónico.

WhatsApp o teléfono (para uso solo de tu negocio).

Formularios de contacto (con plataformas sencillas como WordPress).

Chats en vivo.

“Por ejemplo, yo uso redes sociales para atraer a que personas se conecten a mi clase, pero también WhatsApp, ya que hay mucha gente que quiere sentirse más cercana a uno y por medio de WhatsApp tiene tu número, se siente en mayor confianza para continuar con una conversación”, añadió.

Invertir en medios que llegan a clientes inaccesibles

Para la experta, antes de optar por medios tradicionales o invertir en publicidad en redes sociales, es importante que haya una compatibilidad entre el alcance del producto y del medio. Por ejemplo: si vendes productos en una tienda y no ofreces servicio de envío o Delivery, no es conveniente promocionarlo para personas que vivan en otra ciudad, estado o país.

“Si yo no vendo internacionalmente, ni nacional, ni en el estado, sino en una urbanización, tengo que tener como estrategia llegar a allí. Porque existe la televisión abierta nacional y local, pero si yo vendo local para invertir más en llegar a más personas que no me van a comprar. Aquí la segmentación es el éxito”, explicó.

Gastar demasiado o no gastar nada en publicidad

“He visto desde personas que no invierten en publicidad porque creen que no es necesaria y pierden ante la competencia, y personas que invierten mucho y se gastan su presupuesto con solo un canal, pero no cuentan con una estrategia. Mi consejo es invertir con base en las ganancias, si se está empezando a usar entre el 5 % y el 10 %, luego evaluar el retorno y continuar invirtiendo un 10 %”, consideró.

Agregó: “Manténgase así hasta que el mercado demande más, pero no porque te haya ido bien, porque llega un punto en el cual el crecimiento para. Entonces, si invierte 10 % y el retorno fue 50 % más, manténgase invirtiendo 10 %, a menos que tenga la capacidad para atender un incremento mayor. En ese caso, invierta 15 %, pero no más”.

Considera que los momentos claves para invertir son:

Cuando tiene mucho inventario .

. Cuando los productos tienen una línea de tiempo acercándose. Por ejemplo, acaba de iniciar el verano y vendes trajes de baño; si no promueves estos productos antes o durante la temporada, puede ser difícil venderlos en el invierno.

“Un error es dejar de invertir porque el negocio está mal; hay que invertir incluso en tiempo de crisis, porque si no, tu negocio puede dejar de darte dinero. Mi recomendación es que, cuando las ganancias sean altas, guardes un presupuesto para estos momentos, como un fondo para crisis en tu negocio”, recomendó.

Entretener en lugar de vender

Aclara María Fernanda que un error común es confundir la estrategia de entretenimiento con una estrategia de ventas. El entretenimiento puede ser útil para conectar con la audiencia, pero no debe ser la prioridad si se quiere generar ventas directas.

“Ahora estamos en una era en donde todos nos creemos influencers y pensamos que es la manera correcta de vender. Yo pienso que cada negocio tiene que tener su manual de marca y definir cómo quiere manejarla, pero idealmente es hacer algo divertido, entretenido sin caer en lo bizarro de perseguir tendencias cómicas. Y que el mensaje no deje duda de qué está vendiendo y cuál es su valor. Yo puedo de una manera graciosa mostrar cómo mi producto te va a solucionar un inconveniente. Algo así, pero no puedo pretender lucir profesional y ponerme a bailar de cabeza en un video”, añadió.

No evaluar el resultado de la publicidad

Otro error es invertir sin medir si la publicidad realmente está generando los resultados esperados. Recomienda evaluar constantemente el retorno de la inversión, usando aplicaciones como para medir el alcance de tus publicaciones en redes sociales y consultándole a quienes compran, cómo conocieron sobre tu negocio. Luego, ajustar la estrategia de publicidad para optar por los canales que hayan generado más clientes.

