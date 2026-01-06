¿Bajará el precio de las viviendas en 2026?

Durante los últimos años, comprar una casa se volvió casi imposible para muchas familias debido a los altos precios y las tasas de interés. Sin embargo, los expertos prevén que 2026 será un año de mayor equilibrio en el mercado inmobiliario. Aunque los precios no bajarán de forma generalizada, los aumentos serán moderados, habrá más viviendas disponibles y algunos inquilinos podrían sentir alivio en el costo del alquiler.

“El mercado está entrando en una etapa más saludable”, explicó Mischa Fisher, economista en jefe de Zillow. Según sus proyecciones, los compradores se beneficiarán de más inventario y mejor asequibilidad, mientras que los vendedores verán precios más estables y una demanda constante.

Los precios de las viviendas subirán, pero poco

A nivel nacional, Zillow estima que los precios de las viviendas aumentarán un 1.2 % en 2026. En comparación, durante 2025 los valores se mantuvieron casi sin cambios. Esta subida leve responde a una mejora gradual en la asequibilidad, no a una fuerte presión del mercado.

Las tasas hipotecarias podrían bajar ligeramente, aunque no volverán a los niveles bajos de la pandemia. Aun así, ese pequeño descenso mantendrá activos a muchos compradores y sostendrá aumentos moderados en los precios.

Menos propietarios perderán valor

Con precios más estables, menos propietarios estarán a pérdida, es decir, con casas que valen menos de lo que pagaron. En 2025, esto ocurrió en 24 de los 50 principales mercados a nivel nacional. Para 2026, Zillow prevé que ese número baje a solo 12 mercados.

Esta estabilidad permitirá a muchos dueños seguir acumulando patrimonio, al menos en términos de valor de mercado.

Las tasas hipotecarias seguirán cerca del 6 %

Predecir las tasas siempre es complicado, pero Zillow cree que no bajarán del 6 % en 2026. Un factor clave es que el costo de la vivienda representa cerca del 40 % del Índice de Precios al Consumidor (CPI), lo que limita caídas más fuertes.

Habrá cierto alivio, pero las tasas ultrabajas, que se vieron antes de la pandemia, no regresarán, por lo que los compradores deberán planificar con cautela.

Más ventas de casas usadas, menos construcción nueva

Zillow proyecta 4.26 millones de ventas de viviendas existentes en 2026, lo que representa un aumento del 4.3 % respecto al año anterior. Parte de la demanda que estuvo “en pausa” comenzará a activarse gracias a mejores condiciones.

En contraste, la construcción de viviendas unifamiliares tendrá su año más débil desde 2019. El exceso de inventario hará que muchos constructores frenen nuevos proyectos y ofrezcan incentivos para vender.

Alivio en los alquileres

El costo del alquiler ha mejorado en 37 de los 50 principales mercados. Hoy, el hogar promedio destina 27.2 % de sus ingresos al alquiler, el nivel más bajo desde 2021.

Zillow prevé que en 2026 los alquileres suban 0.3 % en edificios multifamiliares y 2.3 % en viviendas unifamiliares. Sin embargo, Nueva York será la excepción, donde StreetEasy anticipa aumentos mayores.

Alquilar por elección, no por obligación

Casi 3 de cada 5 inquilinos planean seguir alquilando, principalmente por flexibilidad y menor mantenimiento. Solo el 37 % compraría una casa si bajan las tasas.

Además, el factor familiar influye cada vez más: 37 % de los inquilinos tienen hijos, lo que impulsa la demanda de viviendas con amenidades familiares.

Carolina del Norte: un “reajuste saludable” en 2026

En Carolina del Norte, el mercado apunta a un ajuste positivo. Se esperan precios entre 2 % y 4 %, más inventario y condiciones de financiamiento más manejables.

Charlotte : crecimiento del empleo, inventario de cinco a seis meses y mayor margen de negociación para compradores.

: crecimiento del empleo, inventario de y mayor margen de negociación para compradores. Triada : mercados estables en Greensboro y Winston-Salem , con más opciones y mejor financiamiento.

: mercados estables en , con más opciones y mejor financiamiento. Raleigh-Cary: posibles bajas de hasta 3.7 %, señal de un reajuste temprano.

En general, los compradores tendrán más opciones y poder de negociación, mientras que los vendedores deberán ser realistas con los precios.