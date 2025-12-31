El inicio de un año nuevo, es el momento perfecto para dar un paso importante hacia la independencia, ya sea comprando una casa o mudándose a vivir solo, con la pareja o con amistades. Sin embargo, tomar la decisión es un compromiso a futuro que viene cargado con responsabilidades o dolores de cabeza si no se toman ciertas previsiones.

Por esta razón, La Noticia consultó a Angie Castro, propietaria de la firma de bienes raíces Monarch Group Real Estate en Charlotte, para conocer cuáles son las principales “banderas rojas” que se deben tener en cuenta antes de alquilar o comprar una vivienda.

Luces que titilan

De acuerdo con Castro, las luces de propiedades que parpadean o titilan, podrían ser señal de problemas eléctricos relacionados con el deterioro de cableado, conexiones o interruptores defectuosos. Asegura que es una falla costosa de reparar, ya que es una falla que solo puede ser atendida por profesionales. Su recomendación es ser muy cautelosos durante la primera visita a la vivienda y:

Revisar las bombillas , porque podría ser que simplemente no estén bien colocadas, pero si lo están y el problema persiste, no ignorar esta señal.

, porque podría ser que simplemente no estén bien colocadas, pero si lo están y el problema persiste, no ignorar esta señal. Visitar la vivienda con un electricista para que haga una prueba de seguridad .

para que haga una . Estar atento a ruidos extraños en zonas eléctricas y olores a quemado .

. Revisar el panel de circuitos para ver si está en mal estado.

para ver si está en mal estado. Pregunta sobre el historial eléctrico, al igual que los recibos de pagos. “Si son muy altos, podrían indicar algún problema como un mal aislamiento o equipos que consumen más energía de lo necesario”, indicó.

Olor a humedad

“Cuando la propiedad tiene un olor como húmedo, te deja saber que puede que haya problemas de humedad y esto podría deberse a que el agua esté cayendo en el “crawlspace” (espacio bajo la casa) u otros problemas mayores de filtración”, dijo Angie.

Advierte que la humedad no solo afecta la calidad del aire y, en consecuencia, la salud. También crea daños estructurales. Además, el moho y los hongos se desarrollan rápidamente en ambientes húmedos, lo que puede comprometer la integridad de la propiedad, quienes viven en ella y aumentar los costos de reparación.

¿Qué verificar si percibes olor a humedad?

Las tuberías visibles (las subterráneas con un profesional)

visibles (las subterráneas con un profesional) Las válvulas

La impermeabilización

Las zonas de ventilación

Buscar señales de moho y hongos en paredes , techos o superficies de madera

, techos o superficies de madera El drenaje exterior

Pisos desnivelados

Si los pisos están desnivelados o inclinados, esto podría ser un indicio de problemas estructurales en la base de la vivienda. Un suelo que no está nivelado podría señalar que los cimientos o las paredes están sufriendo un desgaste, lo que puede requerir reparaciones costosas y técnicas.

Su consejo práctico para verificar el desnivel es:

Usar un nivel de burbuja en varias áreas del suelo

en varias áreas del suelo Lleva varias canicas a la primera visita a la vivienda y lánzala para ver cómo se desplaza

a la vivienda y lánzala para ver cómo se desplaza Coloca una regla larga para ver si, al colocarla en el piso , toda la tabla toca el suelo

, toda la tabla toca el suelo Comprueba si las puertas y ventanas se cierran correctamente

Busca grietas en las paredes. “Es posible que el desnivel del piso esté afectando la estructura de la casa, y, por lo tanto, las paredes al no estar alineadas”, explicó Angie.

Si hay muebles grandes (como mesas o sofás), verifica que las cuatro patas estén firmes en el suelo.

Ventanas antiguas o con filtraciones

“La cuenta de tu energía va a salir mucho más cara si tus ventanas son antiguas, porque tu aire acondicionado tiene que trabajar más duro para enfriar y/o calentar. Además, si hay espacios entre la ventana y el resto de la construcción, puede entrar el agua por esa fuga. Y puedes pasar de un problema pequeño a uno mucho más grande a largo plazo”, advirtió.

Su recomendación es:

Evalúa el costo de reemplazar estas ventanas .

. Verifica si son de doble acristalamiento. Para ello, observa el espacio entre los vidrios; si ves una cámara de aire o gas, es probable que sea doble acristalamiento. Estas ayudan a mantener la temperatura dentro de la casa y reduce costos tanto en el uso del aire acondicionado como en la calefacción.

Alternativas más económicas

Observa el sello de goma o silicona de la ventana . Podría ser que con solo reemplazar esto, el problema se solucione.

. Podría ser que con solo reemplazar esto, el problema se solucione. Si no puedes reemplazar las ventanas, acude a métodos como instalar una película aislante que ayuda a la eficiencia energética sin necesidad de cambiar las ventanas.

que ayuda a la eficiencia energética sin necesidad de cambiar las ventanas. Usa cortinas o persianas térmicas

Terreno inclinado hacia la casa

“Si el terreno está en caída en contra de la estructura de tu propiedad, cuando llueva el agua va a quedar estancada y puede crear problemas estructurales en el futuro. Acuérdate, el agua es lo más dañino para una casa. Entonces trata de mantenerla fuera”, dijo Castro.

Para la experta, un terreno inclinado en el exterior de la casa es una de las señales más dañinas. Por lo que se recomienda acudir con un experto y tomar en cuenta los consejos para verificar el desnivel. Además, señala que muchas de las banderas rojas para alquilar o comprar pueden coexistir o que una provoque otra: como la falta de ventilación, humedad y problemas eléctricos.

Por lo tanto, es crucial realizar una inspección exhaustiva de la propiedad y considerar cómo estos problemas interrelacionados pueden afectar a largo plazo la seguridad, el confort y el valor de la vivienda.