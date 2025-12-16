Existen múltiples opciones que pueden determinar el éxito para atraer a clientes o el fracaso para el presupuesto del negocio. Entre este abanico de alternativas están las plataformas digitales, la publicidad en medios y en redes sociales, pero ¿cuál es la mejor para tu negocio?

Para María Fernanda Robles, dueña del emprendimiento de estrategias digitales Maferhmedia, la respuesta no está en una sola dirección, sino en un enfoque estratégico que combine las herramientas tradicionales con las digitales. Para escoger las más adecuadas ofreció los siguientes consejos:

1) Conocer a tu cliente ideal

Según la experta, el punto de partida para cualquier estrategia publicitaria es definir con precisión quién es tu cliente ideal. Esto implica poder describir algunos datos como:

Su rango de edad .

. Género .

. ¿En dónde vive o debe vivir para poder recibir el producto o servicio?

o debe vivir para poder recibir el producto o servicio? ¿Qué nivel de ingreso debe tener para poder permitirse comprar lo que ofreces?

debe tener para poder permitirse comprar lo que ofreces? ¿Con qué frecuencia debe comprar?

debe comprar? ¿Debe tener hijos o mascota para estar interesado en lo que ofreces?

“Conocer a tu cliente ideal es esencial porque eso te permite segmentar de manera efectiva. Por ejemplo, si yo vendo un producto de lujo, es probable que no me vaya a comprar mucha gente en una zona popular. Es posible que mi cliente ideal vaya a los malls (centros comerciales); entonces debería optar por revistas que se distribuyan en centros comerciales o tiendas cercanas. Ahí es donde está mi mercado”, dijo.

Esta información también aplica al estilo de vida del cliente. “Por ejemplo, si tu cliente ideal es una persona que lee, habla español o se entera de lo que pase en la ciudad, entonces puedes optar por medios impresos, en estos casos es importante conocer el alcance del medio, por ejemplo, si publica en la zona en donde vive las personas que podrían comprarte. También si tu cliente ideal ve televisión, entonces es importante conocer a qué hora del día vería televisión o cuáles son sus gustos para saber durante qué programa debería incluirse la publicidad”.

2) Tener claro el alcalde de tu producto y la publicidad

“Si solo vendes en Carolina del Norte y Carolina del Sur, no tiene sentido pagar por televisión nacional. Puedes optar por mejor por canales o medios locales o incluso segmentar tu publicidad en plataformas digitales. Por ejemplo, en Facebook, tú puedes pagar por publicidad y seleccionar que se limite a 30 millas alrededor de tu negocio; esta es una forma de segmentar. Lo mismo pasa con medios; puedes segmentar según el área en donde ofrezcas el producto”, añadió.

Explica que esta es una forma de no invertir en contenido publicitario que no va a atraer a clientes debido a la barrera de la distancia.

3) Conoce tus finanzas y establece un presupuesto

El presupuesto es uno de los factores más importantes al decidir entre medios impresos, digitales o en redes sociales. Si los recursos son limitados, las opciones digitales suelen ser más accesibles, especialmente las redes sociales y los anuncios en plataformas como Google Ads. Estas son las que recomienda María Fernanda para comenzar cuando no se cuenta con dinero para invertir.

Sin embargo, al obtener ganancias, sugiere que se destine entre el 5 % y el 10 % para publicidad. “Aunque tus ganancias varíen, es recomendable establecer un presupuesto y mantenerlo porque si no, no van a haber ventas, es necesario la visibilidad. Aunque hay casos en los que debe invertir más. Por ejemplo, cuando el tiempo de la línea de vida de tu producto se acerca, debes invertir para evitar que pase la temporada y estos queden en decadencia”, indicó.

Este sería el caso de:

Restaurantes o comida (antes de terminar la temporada alta).

Una tienda de ropa o calzado de invierno, cuando se acerca el verano (o viceversa).

Negocios de cosméticos que tienen fecha de caducidad.

4) Elige la frecuencia de la publicidad

Ya sea en medios digitales, impresos o incluso en televisión, es crucial llegar a la audiencia adecuada en el momento adecuado, pero también se debe considerar la frecuencia de la exposición. Esto aplica tanto para plataformas digitales como para medios tradicionales. Por eso explica las ventajas y desventajas:

Medio impreso.

“En prensa, por ejemplo, toma en cuenta la frecuencia con que se publica ese medio y a dónde se distribuye. Puedes preguntar el alcance de cada medio y seleccionar el que tenga uno que más te convenga y adaptar el presupuesto para saber que, cada tantos días o semanas, se publicará tu anuncio”, explicó la experta en marketing.

Señaló que una de las ventajas es que en el caso de los medios impresos, existe una mayor permanencia y tiempo de exposición, al estar en físico (periódico). La desventaja es que para medir la efectividad es necesario preguntar al cliente si llegó por ese anuncio.

Redes sociales

Señala que la ventaja es que permite una interacción y publicación constantes y a bajo precio, pero la desventaja es que si no se publica contenido con regularidad o con una estrategia definida, se disminuye el impacto o se atrae a “seguidores”, pero no a clientes. Y que al publicarse en exceso, hace que las publicaciones sobre productos que podrían perecer o cuya temporada está próxima a terminar, podrían quedar muy al fondo de las publicaciones y no ser vistas.

Medios digitales

Como ejemplo de esto, María Fernanda plantea el uso de Newsletter como herramienta digital y sus beneficios. “Se puede usar, pero se debe saber cuándo, colocar un asunto llamativo, tener una buena estrategia, porque lo que pasa con muchas empresas es que los envían tanto que se convierten en spam y la gente deja de abrirlos, incluso podrían bloquearlo”, comentó.

