Muchas personas suelen tener problemas para guardar dinero; sin embargo, existen varias opciones para lograrlo gradualmente, y no es necesario destinar grandes sumas todos los días. Una de estas opciones es el reto de las 12 semanas para ahorrar.

El ahorro es fundamental, ya sea para afrontar una emergencia o para financiar un viaje o una compra deseada. Contar con un buen fondo de ahorros puede evitar que te veas en la necesidad de recurrir a un crédito. A continuación, te presentamos un truco para lograrlo.

¿En qué consiste el reto de las 12 semanas? Una forma fácil para ahorrar

El reto de las 12 semanas podría ser la solución que estás buscando. Esta estrategia te permite ahorrar entre $60 y $100 cada semana, Si sigues este plan al pie de la letra, podrías acumular hasta $1,000 dólares en tu cuenta en tan solo 3 meses.

Siga esta tabla de las 12 semanas y ahorre $1,000 en tres meses

El proceso es simple: cada semana te comprometes a ahorrar una cantidad específica de dinero, que va desde los $60 hasta los $100 dólares, esto significa un aproximado de $10 diarios.

Sigue la tabla de las 12 semanas que te proporcionamos y observarás cómo tu saldo crece gradualmente hasta alcanzar tu meta de $1,000 dólares al final del tercer mes.

Entendemos que en ocasiones puede resultar difícil juntar la cantidad esperada cada semana, pero es por eso que hemos proporcionado diferentes cantidades semanales. Sin embargo, si aun así no logras alcanzar la cifra establecida, no te preocupes. Cualquier cantidad que puedas ahorrar es un avance positivo, y es posible que puedas completarla en futuras semanas.

Es fundamental desarrollar el hábito del ahorro para disponer de fondos cuando sea necesario.

Haga este ejercicio de abril a diciembre y ahorre 3 mil dólares: le explicamos

¿Quieres llevar tu ahorro al siguiente nivel? Extiende el reto de las 12 semanas de abril a diciembre y podrás acumular hasta $3,000. Con una planificación adecuada y un compromiso firme, podrás disfrutar de una mayor estabilidad financiera y alcanzar tus sueños más rápidamente de lo que imaginas.

