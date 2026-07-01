Con la llegada de las vacaciones de verano, miles de familias inscriben a sus hijos en campamentos recreativos. Sin embargo, antes de tomar una decisión, el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) recomienda verificar que estos programas sean seguros y que los padres preparen a los niños para actuar ante cualquier emergencia.

Ante esto, la oficial Verónica Cruz Santos, de la Unidad de Enlace Comunitario de CMPD, compartió una serie de recomendaciones para ayudar a las familias a proteger a sus hijos durante esta temporada.

¿Cómo saber si un campamento es confiable?

Antes de inscribir a un niño, la oficial recomienda investigar el historial del campamento y asegurarse de que cuente con suficiente personal para supervisar a todos los participantes.

“Para esto hay que investigar cuánto tiempo tiene el campamento, si tiene historial o es nuevo, cuántos niños se han inscrito y con cuánto personal cuentan, ya que queremos ver que los campamentos tengan suficiente personal para que estén a cargo de todos los niños que aparecen inscritos. Apóyense de familiares, amigos y otros padres que hayan enviado a sus hijos a ese mismo campamento”, dijo a La Noticia.

Además, recomienda revisar cuidadosamente la presencia del campamento en internet. "Busquen en su página web, confirmen los números telefónicos, los correos electrónicos y revisen sus redes sociales para verificar que realmente sea un campamento legítimo", indicó.

Desconfíe de imágenes creadas con inteligencia artificial. "Hoy en día es muy fácil usar inteligencia artificial para crear imágenes que parecen reales, pero no lo son. Por eso es importante verificar la información y pedir referencias a otros padres antes de inscribir a sus hijos", señaló.

Otros consejos de seguridad son:

Visite el campamento antes de inscribir a su hijo.

antes de inscribir a su hijo. Verifique si en el pasado han existido denuncias hacia el personal .

. Lea opiniones y referencias en páginas locales.

en páginas locales. Revise el programa de actividades.

Entregue toda la información médica del niño

Una vez elegido el campamento, los padres deben proporcionar información médica completa para que el personal pueda actuar rápidamente en caso de una emergencia.

Entre los datos que recomienda entregar se encuentran:

Alergias

Medicamentos que toma el menor (incluya instrucciones como frecuencia, horarios, dosis y posibles efectos secundarios)

que toma el menor (incluya instrucciones como frecuencia, horarios, dosis y posibles efectos secundarios) Condiciones médicas o necesidades especiales

o necesidades especiales Información sobre su seguro médico y médico de cabecera

Historial de reacciones severas

Restricciones físicas o actividades no permitidas (si no puede nadar, correr largas distancias, entre otras)

(si no puede nadar, correr largas distancias, entre otras) Condiciones emocionales o de conducta relevantes (ansiedad, TDAH, autismo, entre otras)

"Si ocurre una emergencia, esa información permitirá contactar al médico del niño o actuar rápidamente si necesita atención médica", explicó.

Incluya contactos de emergencia adicionales

Además del número de teléfono de los padres, Cruz Santos recomienda dejar al menos uno o dos contactos de emergencia adicionales.

"Si no podemos comunicarnos con usted, necesitamos saber a quién podemos llamar. Es importante que sea una persona que realmente pueda contestar el teléfono y responder rápidamente", indicó.

Explique a sus hijos qué es una emergencia

La oficial también considera fundamental conversar con los niños antes del inicio del campamento para que sepan identificar cuándo deben pedir ayuda.

"Hay que explicarles qué es una emergencia y qué no lo es. Para un niño puede parecer una emergencia quedarse sin teléfono o sin comida, pero también deben entender que sentirse inseguros o incómodos con una persona sí puede convertirse en una situación de emergencia", explicó.

Asimismo, recomienda enseñarles con quién pueden hablar dentro del campamento y cuándo deben pedir que llamen al 911 o contacten a sus padres.

Mantenga una comunicación abierta con sus hijos

Finalmente, Cruz Santos aconseja hablar con los menores antes y durante el campamento para que sepan que pueden contar cualquier situación que les haga sentir incómodos o inseguros.

"Si algo sucede y no te sientes seguro, habla con un adulto. Puede ser un miembro del personal, un mentor o cualquier persona del campamento con quien te sientas en confianza. Lo importante es no quedarse callado y avisarle a un adulto para que pueda tomar las medidas necesarias", concluyó.

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