El 4 de julio se celebra con gran entusiasmo en Charlotte y sus alrededores, con una amplia variedad de eventos para toda la familia. Desde desfiles comunitarios y fiestas al aire libre, hasta actividades infantiles, música en vivo, comida gratis y espectáculos de fuegos artificiales. Explora esta guía completa de actividades y celebraciones del Día de la Independencia que te ofrece La Noticia:

Espectáculo de fuegos artificiales 2026 ¡El espectáculo SkyShow regresa a Charlotte! Este evento del 4 de julio se celebrará con un partido con una presentación de la Orquesta Sinfónica de Charlotte, seguida del espectáculo de fuegos artificiales. La música incluirá desde el himno nacional hasta jazz, música de cine y otros clásicos sinfónicos. Fecha : sábado 4 de julio

: sábado 4 de julio Hora : La apertura inicia a las 7:00 p.m.

: La apertura inicia a las 7:00 p.m. Lugar : Truist Field

: Truist Field Dirección : 324 S Mint St, Charlotte, NC 28202

: 324 S Mint St, Charlotte, NC 28202 Costo: La entrada tiene un precio entre $25 y $85 y puedes comprarla en el siguiente enlace.

America 250 en el Romare Park También puedes disfrutar el espectáculo de fuegos artificiales del Truist Field gratuitamente en Romare Bearden Park, donde habrá venta de comida, zona para niños, presentaciones de baile, poesía y más. Fecha : sábado 4 de julio

: sábado 4 de julio Hora : 4:30 p.m. a 9:30 p.m.

: 4:30 p.m. a 9:30 p.m. Lugar : Romare Bearden Park

: Romare Bearden Park Dirección: 300 S Church St, Charlotte, NC 28202

El 4 de julio no se necesitará licencia para pescar El Día de la Independencia pescar es gratis en Carolina del Norte y no se necesita una licencia para realizar esta actividad. Son muchos los espacios públicos en el estado que participarán en este programa y abrirán sus puertas para los amantes de la pesca. Fecha : Solo el 4 de julio

: Solo el 4 de julio Horario: Todo el día Lugar y direcciones: En Charlotte o a sus alrededores los espacios que participarán en este programa son: McDowell Nature Preserve : en 15222 York Rd, Charlotte, NC 28278

: en 15222 York Rd, Charlotte, NC 28278 Reedy Creek Nature Preserve : en 2986 Rocky River Rd, Charlotte, NC 28215

: en 2986 Rocky River Rd, Charlotte, NC 28215 Matthews Community Center (para pescar en Squirrel Lake): en 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105

(para pescar en Squirrel Lake): en 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105 Latta Nature Preserve : en 6345 Sample Rd, Huntersville, NC 28078

: en 6345 Sample Rd, Huntersville, NC 28078 Rankin Lake Park : en 1750 Rankin Lake Rd, Gastonia, NC 28052

: en 1750 Rankin Lake Rd, Gastonia, NC 28052 Dallas Park : en 1303 Dallas Cherryville Hwy, Dallas, NC 28034

: en 1303 Dallas Cherryville Hwy, Dallas, NC 28034 Cane Creek Lake Marina : en 5213 Harkey Rd, Waxhaw, NC 28173

: en 5213 Harkey Rd, Waxhaw, NC 28173 Camp TN Spencer: en 3155 Foxford Rd, Concord, NC 28025

Celebración del Día de la Independencia en Whitewater Center National Whitewater Center realizará su celebración anual del 4 de julio desde un día antes del feriado. Asistir al evento es gratuito, pero participar en actividades como carreras y torneos requiere un pago. El itinerario ofrecido para esos días incluye deportes como yoga, caminata, piragüismo o canotaje, música en vivo y no podrían faltar, fuegos artificiales para finalizar cada jornada. Fecha : viernes 3 y sábado 4 de julio

: viernes 3 y sábado 4 de julio Hora : viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

: viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Lugar : U.S. National Whitewater Center

: U.S. National Whitewater Center Dirección : 5000 Whitewater Center Pkwy, Charlotte, NC 28214

: 5000 Whitewater Center Pkwy, Charlotte, NC 28214 Precio : El estacionamiento tiene un valor de $13

: El estacionamiento tiene un valor de $13 Observación: para más información sobre este evento, visita el siguiente enlace.

Celebración del Día de la Independencia en Matthews Matthews tendrá un evento para celebrar el Día de la Independencia en grande. Los fuegos artificiales están pautados para ambas jornadas, que también contarán con castillos inflables, venta de hamburguesas, pizza, helado y otras actividades para los niños. Fecha : viernes 3 de julio

: viernes 3 de julio Hora : 5:00 p.m. a 8:30 p.m. y los fuegos artificiales serán al finalizar (9:30 p.m.).

: 5:00 p.m. a 8:30 p.m. y los fuegos artificiales serán al finalizar (9:30 p.m.). Lugar : Stumptown Park

: Stumptown Park Dirección : 120 S Trade St, Matthews, NC 28105

: 120 S Trade St, Matthews, NC 28105 Costo: gratis

Paseo patriótico y concierto en Davidson La ciudad de Davidson ofrecerá un concierto, un desfile patriótico, presentaciones musicales y venta de comida. Invitan a la comunidad a irse vestidos con los colores rojo, azul o blanco. Fecha : sábado 4 de julio

: sábado 4 de julio Hora : desde las 5:30 p.m.

: desde las 5:30 p.m. Lugar : Desde el Town Hall hasta el Village Green

: Desde el Town Hall hasta el Village Green Dirección : 251 South St, Davidson, NC 28036

: 251 South St, Davidson, NC 28036 Costo: Gratis

Celebración de la Independencia en Birkdale Village La celebración del 4 de julio en Birkdale Village incluye actividades como decoración de bicicletas, desfile de bicicletas, fiesta comunitaria en las calles (block party) y el tradicional “wet down” o “demostración festiva con agua” anual del Departamento de Bomberos de Huntersville. Fecha : sábado 4 de julio

: sábado 4 de julio Hora : de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Birkdale Village

: Birkdale Village Dirección : 8712 Lindholm Dr #202, Huntersville, NC 28078

: 8712 Lindholm Dr #202, Huntersville, NC 28078 Costo: Gratis

Carowinds y su espectáculo de fuegos artificiales La celebración patriótica del Día de la Independencia vuelve al conocido parque de atracciones de las Carolinas, Carowinds. Además de divertirse con las increíbles atracciones, la familia podrá disfrutar de una banda sonora, espectáculos de fuegos artificiales y otras sorpresas. Fecha : viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio

: viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio Hora : El horario del parque es de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Los fuegos artificiales comienzan a las 9:30 p.m.

: El horario del parque es de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Los fuegos artificiales comienzan a las 9:30 p.m. Lugar : Carowinds

: Carowinds Dirección : 14523 Carowinds Blvd, Charlotte, NC 28273

: 14523 Carowinds Blvd, Charlotte, NC 28273 Costo: A partir de $40, niños menores de 3 años no pagan. Visita el siguiente enlace para comprar tu boleto.

Celebración y desfile en el condado de Gaston El Museo del Condado de Gaston celebrará el Día de la Independencia con un evento familiar que incluye actividades para todas las edades. Habrá helado gratis de Tony’s Ice Cream, música, manualidades para niños, una demostración del camión de bomberos con agua (fire truck spraydown), una gran fiesta de espuma y otras actividades. Luego, se realizará el desfile que pasará frente al museo. Fecha : sábado 4 de julio

: sábado 4 de julio Hora : 12:00 p.m. a 2:00 p.m. (celebración) y el desfile inicia a las 2:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 2:00 p.m. (celebración) y el desfile inicia a las 2:00 p.m. Lugar : Gaston County Museum

: Gaston County Museum Dirección : 131 W Main St, Dallas, NC 28034

: 131 W Main St, Dallas, NC 28034 Costo: gratis

Celebración del 4 de julio en Gastonia La ciudad de Gastonia invita a disfrutar de música en vivo, juegos gratuitos, camiones de comida, un mercado de vendedores, concursos y un espectáculo de fuegos artificiales al final de la noche. Fecha : sábado 4 de julio

: sábado 4 de julio Hora : de 5:00 p.m. a 9:30 p.m.

: de 5:00 p.m. a 9:30 p.m. Lugar : Rotary Centennial Pavilion

: Rotary Centennial Pavilion Dirección : 111 N South St, Gastonia, NC 28052

: 111 N South St, Gastonia, NC 28052 Costo: Gratis