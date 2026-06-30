El 4 de julio se celebra con gran entusiasmo en Charlotte y sus alrededores, con una amplia variedad de eventos para toda la familia. Desde desfiles comunitarios y fiestas al aire libre, hasta actividades infantiles, música en vivo, comida gratis y espectáculos de fuegos artificiales. Explora esta guía completa de actividades y celebraciones del Día de la Independencia que te ofrece La Noticia:
Espectáculo de fuegos artificiales 2026
¡El espectáculo SkyShow regresa a Charlotte! Este evento del 4 de julio se celebrará con un partido con una presentación de la Orquesta Sinfónica de Charlotte, seguida del espectáculo de fuegos artificiales. La música incluirá desde el himno nacional hasta jazz, música de cine y otros clásicos sinfónicos.
- Fecha: sábado 4 de julio
- Hora: La apertura inicia a las 7:00 p.m.
- Lugar: Truist Field
- Dirección: 324 S Mint St, Charlotte, NC 28202
- Costo: La entrada tiene un precio entre $25 y $85 y puedes comprarla en el siguiente enlace.
America 250 en el Romare Park
También puedes disfrutar el espectáculo de fuegos artificiales del Truist Field gratuitamente en Romare Bearden Park, donde habrá venta de comida, zona para niños, presentaciones de baile, poesía y más.
- Fecha: sábado 4 de julio
- Hora: 4:30 p.m. a 9:30 p.m.
- Lugar: Romare Bearden Park
- Dirección: 300 S Church St, Charlotte, NC 28202
El 4 de julio no se necesitará licencia para pescar
El Día de la Independencia pescar es gratis en Carolina del Norte y no se necesita una licencia para realizar esta actividad. Son muchos los espacios públicos en el estado que participarán en este programa y abrirán sus puertas para los amantes de la pesca.
- Fecha: Solo el 4 de julio
- Horario: Todo el día
Lugar y direcciones: En Charlotte o a sus alrededores los espacios que participarán en este programa son:
- McDowell Nature Preserve: en 15222 York Rd, Charlotte, NC 28278
- Reedy Creek Nature Preserve: en 2986 Rocky River Rd, Charlotte, NC 28215
- Matthews Community Center (para pescar en Squirrel Lake): en 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105
- Latta Nature Preserve: en 6345 Sample Rd, Huntersville, NC 28078
- Rankin Lake Park: en 1750 Rankin Lake Rd, Gastonia, NC 28052
- Dallas Park: en 1303 Dallas Cherryville Hwy, Dallas, NC 28034
- Cane Creek Lake Marina: en 5213 Harkey Rd, Waxhaw, NC 28173
- Camp TN Spencer: en 3155 Foxford Rd, Concord, NC 28025
Celebración del Día de la Independencia en Whitewater Center
National Whitewater Center realizará su celebración anual del 4 de julio desde un día antes del feriado. Asistir al evento es gratuito, pero participar en actividades como carreras y torneos requiere un pago. El itinerario ofrecido para esos días incluye deportes como yoga, caminata, piragüismo o canotaje, música en vivo y no podrían faltar, fuegos artificiales para finalizar cada jornada.
- Fecha: viernes 3 y sábado 4 de julio
- Hora: viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: U.S. National Whitewater Center
- Dirección: 5000 Whitewater Center Pkwy, Charlotte, NC 28214
- Precio: El estacionamiento tiene un valor de $13
- Observación: para más información sobre este evento, visita el siguiente enlace.
Celebración del Día de la Independencia en Matthews
Matthews tendrá un evento para celebrar el Día de la Independencia en grande. Los fuegos artificiales están pautados para ambas jornadas, que también contarán con castillos inflables, venta de hamburguesas, pizza, helado y otras actividades para los niños.
- Fecha: viernes 3 de julio
- Hora: 5:00 p.m. a 8:30 p.m. y los fuegos artificiales serán al finalizar (9:30 p.m.).
- Lugar: Stumptown Park
- Dirección: 120 S Trade St, Matthews, NC 28105
- Costo: gratis
Paseo patriótico y concierto en Davidson
La ciudad de Davidson ofrecerá un concierto, un desfile patriótico, presentaciones musicales y venta de comida. Invitan a la comunidad a irse vestidos con los colores rojo, azul o blanco.
- Fecha: sábado 4 de julio
- Hora: desde las 5:30 p.m.
- Lugar: Desde el Town Hall hasta el Village Green
- Dirección: 251 South St, Davidson, NC 28036
- Costo: Gratis
Celebración de la Independencia en Birkdale Village
La celebración del 4 de julio en Birkdale Village incluye actividades como decoración de bicicletas, desfile de bicicletas, fiesta comunitaria en las calles (block party) y el tradicional “wet down” o “demostración festiva con agua” anual del Departamento de Bomberos de Huntersville.
- Fecha: sábado 4 de julio
- Hora: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Birkdale Village
- Dirección: 8712 Lindholm Dr #202, Huntersville, NC 28078
- Costo: Gratis
Carowinds y su espectáculo de fuegos artificiales
La celebración patriótica del Día de la Independencia vuelve al conocido parque de atracciones de las Carolinas, Carowinds. Además de divertirse con las increíbles atracciones, la familia podrá disfrutar de una banda sonora, espectáculos de fuegos artificiales y otras sorpresas.
- Fecha: viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio
- Hora: El horario del parque es de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Los fuegos artificiales comienzan a las 9:30 p.m.
- Lugar: Carowinds
- Dirección: 14523 Carowinds Blvd, Charlotte, NC 28273
- Costo: A partir de $40, niños menores de 3 años no pagan. Visita el siguiente enlace para comprar tu boleto.
Celebración y desfile en el condado de Gaston
El Museo del Condado de Gaston celebrará el Día de la Independencia con un evento familiar que incluye actividades para todas las edades. Habrá helado gratis de Tony’s Ice Cream, música, manualidades para niños, una demostración del camión de bomberos con agua (fire truck spraydown), una gran fiesta de espuma y otras actividades. Luego, se realizará el desfile que pasará frente al museo.
- Fecha: sábado 4 de julio
- Hora: 12:00 p.m. a 2:00 p.m. (celebración) y el desfile inicia a las 2:00 p.m.
- Lugar: Gaston County Museum
- Dirección: 131 W Main St, Dallas, NC 28034
- Costo: gratis
Celebración del 4 de julio en Gastonia
La ciudad de Gastonia invita a disfrutar de música en vivo, juegos gratuitos, camiones de comida, un mercado de vendedores, concursos y un espectáculo de fuegos artificiales al final de la noche.
- Fecha: sábado 4 de julio
- Hora: de 5:00 p.m. a 9:30 p.m.
- Lugar: Rotary Centennial Pavilion
- Dirección: 111 N South St, Gastonia, NC 28052
- Costo: Gratis
Fiesta en Monroe
Ven a celebrar en el centro de la ciudad de Monroe con música en vivo, casas inflables, camiones de comida y un espectáculo de fuegos artificiales al anochecer. Un evento familiar y gratuito para disfrutar con la comunidad.
- Fecha: sábado 4 de julio
- Hora: de 5:00 p.m. a 9:30 p.m.
- Lugar: Main Street Monroe
- Dirección: 300 W Crowell Street, Monroe, NC 28112.