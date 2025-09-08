La cocina, a menudo considerada el corazón del hogar, también es el lugar donde ocurren la mayoría de los incendios domésticos. Con la mezcla de fuego, aceites, velas y las distracciones cotidianas, es vital que se adopten medidas preventivas para evitar tragedias.

Así lo advierte el jefe de batallón en el Departamento de Bomberos de Charlotte, Juan Pablo Soto, quien asegura que es en la cocina en donde se inician la mayoría de los incendios en casa. Por ello, ofreció una serie de recomendaciones fundamentales para evitar incendios en estos espacios.

Si sales de la cocina llévate un tenedor

“Si están cocinando, mantengan siempre un utensilio a la mano, algo como una cuchara, un tenedor algo que si se salen de la cocina funcione como recordatorio de que están cocinando, ya que es común que las personas dejen las cosas en la cocina y salgan a otra habitación a ver la novela, a responder una llamada, a ver qué están haciendo los niños”, recomienda el bombero.

Los niños no pueden correr o jugar en la cocina

Los niños, en particular, deben ser mantenidos alejados de esta zona peligrosa. Las manecillas de las ollas deben colocarse hacia adentro para evitar accidentes. Un pequeño descuido puede resultar en quemaduras graves o derrames de líquidos calientes.

Coloca las velas en zonas seguras

“Las candelas, velas o velones, si las van a utilizar ya sea por cuestiones religiosas o de olor, tienen que ser bajo supervisión, No salgan de sus casas y las dejen encendidas y colóquela lejos de cortinas, camas, ropa, sofá, alfombras, juguetes de peluche o de los niños o animales que podrían voltearlas e iniciar un incendio”, advirtió.

Mantén el área limpia

Limpia regularmente las superficies de la cocina y asegúrate de que no haya acumulación de grasa o desechos que puedan inflamarse, como aceites, productos en spray, entre otros.

Desconecta los electrodomésticos

Cuando no estés usando electrodomésticos como tostadoras o freidoras, procura desconectarlos después de utilizarlos. Esto reduce el riesgo de que se sobrecalienten o fallen por algún corto circuito y ocasionen un incendio.

No cocines bajo influencia

Ya sea que consumas alcohol, algún tipo de psicotrópico o estés fatigado y cansado por las actividades del día, evita cocinar, ya que tu atención y habilidades pueden verse comprometidas y aumentar el riesgo de un incidente.

Compra un extinguidor

Otra recomendación del bombero, es contar con un extinguidor en el hogar, preferiblemente uno pequeño y fácil de usar y colocarlo en una donde se pueda acceder fácilmente a él.

“Recuerda que el propósito principal de este extinguidor no es apagar el fuego, sino ayudarle a salir de la casa y salvar vidas. Guárdalo en un lugar accesible para que puedas alcanzarlo rápidamente en caso de emergencia. La prioridad siempre debe ser evacuar de manera segura”, comentó.

Adquiere un detector de humo.

El Departamento de Bomberos de Charlotte trabaja con muchas organizaciones comunitarias para proporcionar e instalar alarmas de incendios y detectores de humo gratuitos. Para solicitar este equipo y su instalación, debe completar el siguiente formulario.

Ten un plan de escape

“Reúne a tu familia en un punto seguro, como el buzón o el árbol del vecino en un momento seguro, practiquen esto, para que si llega a haber un incendio ya sepan lo que tienen que hacer”, aconseja Soto. Esto evita que alguien busque a otro en medio del caos, lo que puede resultar trágico.

“Si uno de los niños sale de la casa y el padre va a buscarlo al cuarto y no está allí, es cuando el incendio crece y es allí cuando hay más víctimas y tragedias, por gente buscando a sus familiares que ya en muchas ocasiones están afuera”, añadió.

Conoce tu dirección en inglés

En el caso de que haya un incendio y llame al servicio de emergencia, vas a necesitar decir tu dirección. Es importante que sepa cómo pronunciarla lo más correctamente posible en inglés para no retrasar la llegada de los bomberos.

¿Qué hacer si está en medio de un incendio?

Mantén la calma, sal de la casa y llama al 911

“Es cuestión de segundos en los cuales una candela podría incendiar algo y llenar la casa de humo, o una llama en la cocina puede generar un gran incendio. Es importante que no intenten apagar estos incendios, porque si lo hacen en vez de llamar al servicio de emergencia, nos vamos a demorar más en llegar a la casa”, advirtió.

Verifica que todos estén afuera de la casa

“Y, si llegan los bomberos, notificar si alguien sigue dentro, para que ellos puedan actuar de manera efectiva”, indicó.

Si no puedes salir de casa, protégete

“Si hay mucho humo y no pueden salir, cierren las puertas de su cuarto, aunque tengan que quedarse allí hasta que nosotros lleguemos para salvarlos. Pueden abrir las ventanas y salir por las ventanas si no hay mucha altura o abrir las ventanas para que nosotros podamos verlos y ayudarlos a salir de allí”, dijo.

Durante un incendio, si el humo es denso, otra recomendación es mantenerse bajo y gatear hacia la salida. El humo asciende, y estar más cerca del suelo puede ser vital para tu seguridad. Además, si has inhalado humo, espera a los servicios de emergencia, que están equipados para tratar estos casos.

