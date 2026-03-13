Las vacaciones de primavera están a la vuelta de la esquina y los residentes de Carolina del Norte se preparan para visitar sus lugares ideales. Spring Break es el momento propicio para calentarse un poco tras el frío del invierno, así que muchos se inclinan tradicionalmente por destinos donde encontrarán un sol radiante.

Una investigación de AirportParkingReservations.com destacó los destinos más populares para las vacaciones de primavera 2026, revelando opciones tranquilas y asequibles. Lejos de las multitudes y los altos precios, estos lugares ofrecen playas serenas, naturaleza abierta y la oportunidad de disfrutar de tiempo en familia con aventuras relajadas y sin estrés.

¿Qué es el tradicional Spring Break?

Spring Break es prácticamente una festividad arraigada en la cultura universitaria estadounidense, que marca una pausa en la rutina académica y laboral durante la temporada de primavera.

Este periodo es un receso breve de solo una semana, pero llena de actividades recreativas y destinos turísticos. Se caracteriza por ser extrema, ya que circulan las actividades donde la norma es pasarla no solo bien, sino muy bien, incluyendo los excesos.

Actividades más populares en Spring Break

Dado que Spring Break se sitúa entre el invierno y la primavera, las personas buscan escapar de la rutina y dirigirse a destinos emocionantes. Las preferencias suelen ser las playas, sitios rodeados de aventura y algunos optan por la serenidad de las montañas.

En general, los destinos costeros, con playas de arena fina y aguas turquesas, son elecciones populares para aquellos que buscan días soleados, actividades acuáticas y escenarios nocturnos. Por otro lado, las montañas ofrecen paisajes impresionantes, actividades al aire libre como el senderismo y un ambiente más tranquilo.

Diversos sitios de Estados Unidos, México, las Bahamas o República Dominicana, suelen dominar la escena de favoritismo para desconectar unos días y pasarlo bien.

Destinos más económicos para viajar desde Carolina del Norte

AirportParkingReservations.com reveló los lugares donde las personas de Carolina del Norte pueden ir de vacaciones durante Spring Break, sin gastar tanto:

Outer Banks, Carolina del Norte: es una larga cadena de islas barrera frente a la costa de Carolina del Norte. La primavera es una época ideal para visitarla, ya que los precios son más bajos y hay menos gente que en verano. Para llegar, debe viajar al Aeropuerto Internacional de Norfolk (ORF).

Biloxi, Misisipi: es una tranquila ciudad costera en la costa del Golfo de Misisipi. Es ideal para familias que buscan unas vacaciones de primavera relajadas y económicas. Biloxi también es conocida por su oferta gastronómica informal. Los supermercados y los hoteles económicos ayudan a mantener bajos los costos, especialmente al hospedarse varias noches.

Isla Jekyll, Georgia: es un destino tranquilo en la costa de Georgia. Forma parte de las Islas Doradas, conocidas por su belleza natural. El alojamiento es un poco más caro que en otros lugares mencionados, pero muchas atracciones son gratuitas.

Jacksonville, Florida: es uno de los destinos más económicos y familiares de Florida para las vacaciones de primavera. La gente la visita por sus playas, sus zonas verdes y su ambiente relajado. Ofrece todas las ventajas de una escapada a la playa sin las multitudes ni los precios elevados que se encuentran más al sur.

Costas del Golfo y Dauphin Island, Alabama: Las actividades al aire libre son un gran atractivo. El Parque Estatal Gulf es ideal para disfrutar de senderos para caminar, ciclovías, muelles de pesca, áreas de pícnic y playas.

Sedona, Arizona: es un pueblo desértico en el norte de Arizona, con vistas a las rocas rojas y espacios abiertos y tranquilos. Es una opción ideal para familias que prefieren la naturaleza. Los precios del alojamiento son más bajos a principios de primavera que durante la temporada alta.

Santa Fe, Nuevo México: es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Las temperaturas primaverales son frescas o templadas, perfectas para caminar y hacer turismo. Además, los hoteles son más económicos en comparación con el centro de la ciudad.

Condado de Door, Wisconsin: La primavera es una época ideal para visitarlo, ya que hay menos gente y el alojamiento es asequible. Hay muchos alojamientos vacacionales disponibles, y suelen ser más baratos en primavera. Además, las familias suelen cocinar en sus alojamientos para ahorrar dinero.

Área sin Drift, Wisconsin: se encuentra en el suroeste de Wisconsin y se caracteriza por sus colinas onduladas, acantilados de piedra caliza y ríos cristalinos. Cabañas, casas rurales y alquileres vacacionales son asequibles en esta época del año.

Parque Estatal Blackwater Falls, Virginia Occidental: se encuentra en las montañas Allegheny de Virginia Occidental. Hay muchas cabañas y albergues en los alrededores que ofrecen alojamiento económico. Muchos senderos y miradores son gratuitos o tienen una pequeña tarifa de entrada, lo que ayuda a mantener los gastos bajos.

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