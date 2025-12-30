Llegó el momento de despedir un año más y mientras las campanadas que anuncian el 2026 se acercan, es un momento ideal para agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros aún a la distancia, por eso, te decimos algunas frases cortas para felicitar a tus familiares que no viven en Charlotte o en Carolina del Norte.

15 frases cortas para felicitar en Año Nuevo 2026 a la gente que queremos y vive lejos de Carolina del Norte