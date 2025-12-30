Llegó el momento de despedir un año más y mientras las campanadas que anuncian el 2026 se acercan, es un momento ideal para agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros aún a la distancia, por eso, te decimos algunas frases cortas para felicitar a tus familiares que no viven en Charlotte o en Carolina del Norte.
15 frases cortas para felicitar en Año Nuevo 2026 a la gente que queremos y vive lejos de Carolina del Norte
- "El año viejo se ha ido, deja que el pasado entierre a sus propios muertos. El año nuevo ha tomado posesión del reloj del tiempo. Todo lo que llega son deberes y posibilidades durante los próximos 12 meses", Edward Payson Powell.
- "¿Acaso no es lindo pensar que mañana es un nuevo día con ningún error en él todavía?", Lucy Maud Montgomery
- Por cada día del nuevo año, un nuevo anhelo por el que luchar y esmerarse.
- Juntemos nuestras copas para brindar por el amor y la paz en el mundo entero.
- Quiero enviarte algo especia para esta Nochevieja, pero tengo un problema: no sé cómo se envuelve un abrazo, un beso y todo mi cariño. ¡Feliz 2026!
- La familia es el mayor tesoro y soy muy afortunada(o) de tenerlos este comienzo de año.
- Aunque estemos lejos, siempre te llevo en mi corazón. Te mando un abrazo grande y mis mejores deseos en este día que me hubiese encantado estar a lado de toda la familia.
- Quisiera estar junto a ustedes, recuerdo los grandes momentos. Sepan que los llevo dentro de mí y espero que volvamos a estar juntos nuevamente. ¡Feliz año!
- Esta vez espero ser la primera persona en felicitarte el Año Nuevo.
- Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites.
- Mucho amor, champán, diversión y una pizca de locura.
- Te deseo 12 meses de placer, 52 semanas de emoción, 365 días de risa, 8,760 horas de buena suerte, 525,000 minutos de alegría y 31,536,000 segundos de éxito.
- Demos la bienvenida a un año nuevo y una nueva oportunidad para mejorar nuestras vidas.
- Mañana es la primera página en blanco de un libro de 365 páginas, escribe una buena.
- Deseo que el nuevo año 2026 venga envuelto en papel de felicidad para ti.