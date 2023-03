Al hablar de “relaciones saludables” lo importante es entender que no existen definiciones universales o una receta para tener un buen vínculo de pareja. Esto asegura la psicóloga e investigadora, Mae Lynn Reyes. Para la profesional, lo que existe son componentes básicos que caracterizan a una pareja como saludable, pero que varían según la dinámica de cada relación. Estas características son: respeto, afecto, comunicación y el sentir satisfacción de la relación.

“La forma de definir cada uno de estos aspectos va a depender de cada persona . Por ejemplo, para algunas personas el poder tener el sentido de libertad, de trabajar, de no quedarse en la casa cuidando niños es importante y, si la pareja no respeta esto, surge el conflicto. A la vez, esto puede afectar con lo sano que sea la relación, así que tiene que haber un mutuo acuerdo”, explicó la experta en salud mental .

Podría interesarte: Abuso infantil: Reconozca las señales de alerta

Para la psicóloga clínica de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, aunque las relaciones pueden funcionar de muchas maneras. El respeto hacia la libertad de la pareja es una característica fundamental para la base de un compromiso sano.

“Si sientes que la persona con la que estás, no te permite ser quien tú eres y expresarte con libertad, entonces algo está pasando. Pero eso no significa necesariamente que haya algún tipo de abuso o violencia, significa que quizás en esa pareja no hubo un entendimiento previo a la relación. No hubo una conversación desde el inicio de cómo es que se quiere vivir dentro de la relación. Eso es importante que se hable, porque si una de las personas siente que no es libre, va a sentir que no la respetan, ni apoyan su forma de vivir. Esto va a crear una incomodidad y conflictos que a la larga van desgastando la relación”, explicó.