Más de 20 incendios por mal manejo de baterías de litio, ¿qué hacer?

Las autoridades del Condado de Mecklenburg y la Ciudad de Charlotte lanzaron una campaña urgente para concienciar a la población sobre los riesgos de desechar incorrectamente las baterías de litio.

Solo en lo que va de 2025, los centros de residuos sólidos del condado han registrado más de dos docenas de incendios vinculados al mal manejo de estas baterías, presentes en dispositivos cotidianos como calculadoras, patinetes eléctricos, herramientas y audífonos inalámbricos.

El año pasado, en Carolina del Norte, un asiento de seguridad infantil se incendió dentro de un automóvil. La causa del fuego resultó ser un libro para niños que usaba baterías de litio.

El peligro oculto en baterías de litio

Las baterías de litio recargables o de un solo uso se encuentran en múltiples aparatos de uso diario:

Teléfonos móviles y laptops

Relojes inteligentes

Herramientas eléctricas portátiles

Cigarrillos electrónicos (vapes)

Juguetes infantiles

Auriculares inalámbricos

Cuando se arrojan a la basura o al contenedor de reciclaje, estas baterías pueden explotar o incendiarse al ser compactadas en los camiones de recolección o procesadas en instalaciones de residuos.

“Un artículo de $5 puede causar miles de dólares en daños a nuestras instalaciones y poner en riesgo al personal y a los bomberos”, advirtió Jeff Smithberger, director de Residuos Sólidos de Mecklenburg.

Riesgo para la comunidad y los trabajadores

Según Esperanza Dash, representante de Servicios de Residuos de la Ciudad de Charlotte, la amenaza no solo afecta a los centros de reciclaje:

“Si un incendio comienza en un camión de basura, pone en riesgo al conductor, puede propagarse por el vecindario y desencadenar una emergencia comunitaria.”

Esto significa que cada vecino tiene un rol crucial en la seguridad pública, evitando arrojar estas baterías en contenedores domiciliarios.

¿Dónde desechar baterías de litio?

Los residentes deben llevar las baterías a instalaciones autorizadas, nunca colocarlas en los contenedores de la acera.

Los centros de entrega habilitados son:

Compost Central: 140 Valleydale Road, Charlotte

140 Valleydale Road, Charlotte Foxhole Disposal and Recycling Center: 17131 Lancaster Highway, Charlotte

17131 Lancaster Highway, Charlotte Hickory Grove Disposal and Recycling Center: 8007 Pence Road, Charlotte

8007 Pence Road, Charlotte North Mecklenburg Disposal and Recycling Center: 12300 N. Statesville Road, Huntersville

12300 N. Statesville Road, Huntersville William R. Davie Staffed Recycling Center: 4635 Pineville-Matthews Road, Charlotte



⏰ Horarios:

De lunes a sábado: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.



William R. Davie: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (cerrado los miércoles)



Estas baterías son enviadas a empresas especializadas para ser desensambladas o depositadas en vertederos de residuos peligrosos.

Evento especial de recolección en Charlotte

Fecha: Sábado 20 de septiembre

Horario: De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Lugar: Compost Central

Dirección: 140 Valleydale Road, Charlotte

Los residentes podrán llevar:

Baterías de litio

Aparatos electrónicos en funcionamiento

Documentos confidenciales para triturar

Textiles en desuso



Para más información de lugares donde descartar estas baterías, visite: https://tinyurl.com/3b69uvd9