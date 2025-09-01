Más de 20 incendios por mal manejo de baterías de litio, ¿qué hacer?

Las autoridades del Condado de Mecklenburg y la Ciudad de Charlotte lanzaron una campaña urgente para concienciar a la población sobre los riesgos de desechar incorrectamente las baterías de litio.
Solo en lo que va de 2025, los centros de residuos sólidos del condado han registrado más de dos docenas de incendios vinculados al mal manejo de estas baterías, presentes en dispositivos cotidianos como calculadoras, patinetes eléctricos, herramientas y audífonos inalámbricos.
El año pasado, en Carolina del Norte, un asiento de seguridad infantil se incendió dentro de un automóvil. La causa del fuego resultó ser un libro para niños que usaba baterías de litio.
El peligro oculto en baterías de litio
Las baterías de litio recargables o de un solo uso se encuentran en múltiples aparatos de uso diario:
- Teléfonos móviles y laptops
- Relojes inteligentes
- Herramientas eléctricas portátiles
- Cigarrillos electrónicos (vapes)
- Juguetes infantiles
- Auriculares inalámbricos
Cuando se arrojan a la basura o al contenedor de reciclaje, estas baterías pueden explotar o incendiarse al ser compactadas en los camiones de recolección o procesadas en instalaciones de residuos.
“Un artículo de $5 puede causar miles de dólares en daños a nuestras instalaciones y poner en riesgo al personal y a los bomberos”, advirtió Jeff Smithberger, director de Residuos Sólidos de Mecklenburg.
Riesgo para la comunidad y los trabajadores
Según Esperanza Dash, representante de Servicios de Residuos de la Ciudad de Charlotte, la amenaza no solo afecta a los centros de reciclaje:
“Si un incendio comienza en un camión de basura, pone en riesgo al conductor, puede propagarse por el vecindario y desencadenar una emergencia comunitaria.”
Esto significa que cada vecino tiene un rol crucial en la seguridad pública, evitando arrojar estas baterías en contenedores domiciliarios.
¿Dónde desechar baterías de litio?
Los residentes deben llevar las baterías a instalaciones autorizadas, nunca colocarlas en los contenedores de la acera.
Los centros de entrega habilitados son:
- Compost Central: 140 Valleydale Road, Charlotte
- Foxhole Disposal and Recycling Center: 17131 Lancaster Highway, Charlotte
- Hickory Grove Disposal and Recycling Center: 8007 Pence Road, Charlotte
- North Mecklenburg Disposal and Recycling Center: 12300 N. Statesville Road, Huntersville
- William R. Davie Staffed Recycling Center: 4635 Pineville-Matthews Road, Charlotte
⏰ Horarios:
- De lunes a sábado: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
- William R. Davie: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (cerrado los miércoles)
Estas baterías son enviadas a empresas especializadas para ser desensambladas o depositadas en vertederos de residuos peligrosos.
Evento especial de recolección en Charlotte
Fecha: Sábado 20 de septiembre
Horario: De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Lugar: Compost Central
Dirección: 140 Valleydale Road, Charlotte
Los residentes podrán llevar:
- Baterías de litio
- Aparatos electrónicos en funcionamiento
- Documentos confidenciales para triturar
- Textiles en desuso
Para más información de lugares donde descartar estas baterías, visite: https://tinyurl.com/3b69uvd9