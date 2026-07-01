A raíz de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, cuyo balance se eleva a cerca de 2,000 fallecidos, 10,571 heridos, más de 1,500 desplazados y miles de desaparecidos, la comunidad venezolana en las Carolinas intensifica sus esfuerzos de ayuda.

Solo entre el 26 y el 29 de junio, una campaña organizada por The Latin Corner y líderes locales logró reunir más de 2,000 cajas con alimentos, medicinas, insumos médicos y artículos de primera necesidad. Al igual que el restaurante venezolano Los Chamos CLT, quienes recolectaron 250 cajas. Se informó que ambos centros de acopio ya no aceptan más donaciones de insumos.

La Noticia presenta algunas de las iniciativas locales que están activas y que pudimos verificar tienen un esquema organizado de recolección y entrega de la ayuda:

Programa busca apoyar a niños venezolanos El Programa Vida, que cuenta con más de 10 años brindando ayuda a niños con enfermedades crónicas y familias en pobreza extrema en Caracas y La Guaira, informó el fallecimiento de 12 niños a quienes han brindado acompañamiento, así como otros 10 menores heridos y 20 que perdieron todo. Piden apoyo para entregar medicamentos, alimentos y otros productos de primera necesidad. Así como coordinar el envío de cajas hacia Venezuela. Para apoyar puedes: Donar vía Zelle a 980-208-2042

a 980-208-2042 Venmo al @ProgVida

al @ProgVida Contactar a 954-851-3097 (Jessika Peraza) para más información. El Programa Vida informa que a través de sus redes sociales publicará imágenes de las entregas de insumos.

Campaña para ayudar a venezolanos La Alianza de Venezolanos en Charlotte (AVC) anunció una campaña de recaudación de fondos para apoyar a las familias afectadas por los terremotos. La iniciativa incluye apoyo al Programa VIDA, además de casos específicos de familias en situación de vulnerabilidad que han perdido sus hogares o enfrentan necesidades urgentes. Para apoyar esta campaña, puede hacerse una donación a través del siguiente enlace: tinyurl.com/euedsjfm. Además, quienes conozcan a venezolanos con necesidades urgentes relacionadas con esta emergencia pueden escribir a community@avccharlotte.org. Este correo será para canalizar las solicitudes de ayuda que, una vez hechas, serán publicadas en las redes sociales de AVC.

Camino: Buscan enviar medicina y comida La organización Camino, junto a El Futuro Es Latino, realizará un evento solidario el viernes 3 de julio a partir de las 5:30 p.m. en el Auditorio Camino (201 Stetson Dr, Charlotte, NC 28262), con el objetivo de recolectar insumos médicos y de primera necesidad para enviar a Venezuela. Puede ayudar donando: Material de protección personal : mascarillas con respirador, guantes (de nitrilo y de trabajo), batas, gorros y protectores faciales.

: mascarillas con respirador, guantes (de nitrilo y de trabajo), batas, gorros y protectores faciales. Material de curación : gasas, vendas, cintas médicas, curitas, compresas y suturas adhesivas.

: gasas, vendas, cintas médicas, curitas, compresas y suturas adhesivas. Antisépticos y soluciones : alcohol isopropílico, solución salina, yodo povidona, peróxido de hidrógeno.

: alcohol isopropílico, solución salina, yodo povidona, peróxido de hidrógeno. Medicamentos básicos : analgésicos (acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, aspirina), antihistamínicos, antiácidos, loperamida.

: analgésicos (acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, aspirina), antihistamínicos, antiácidos, loperamida. Cremas y tratamientos tópicos : antibióticas, hidrocortisona y antimicóticas

: antibióticas, hidrocortisona y antimicóticas Atención de emergencias : suero oral, bolsas de frío/calor, jeringas de irrigación (sin aguja).

: suero oral, bolsas de frío/calor, jeringas de irrigación (sin aguja). Equipos médicos: termómetros digitales, linternas de exploración, tijeras, pinzas e inmovilizadores simples.

Campaña: Hacemos lo que sabemos Esta es una iniciativa solidaria organizada por La Casa de la Cultura que une arte, cultura y comunidad para recaudar fondos en apoyo a las familias afectadas en Venezuela.

“Hemos recibido donaciones que nos han permitido comprar directamente allá y atender necesidades urgentes de distintas comunidades… desde niños que están damnificados en el Parque del Este (Caracas), hasta pañales, toallas sanitarias, toallas húmedas y cremas para hospitales”, informó Milagros Ugueto, codirectora de La Casa de la Cultura. Para recaudar fondos llevarán a cabo un evento donde venderán obras de arte donadas por artistas locales. Fecha : sábado 18 de julio

: sábado 18 de julio Hora : 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : VAPA Center

: VAPA Center Dirección : 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo de entrada: donación de $10

Además de asistir a este evento, La Casa de la Cultura pide a artistas interesados en donar su arte contactar a la organización al 919-491-8423 antes del 10 de julio. Igualmente, pide a quienes conozcan a venezolanos con necesidades urgentes en Altos Mirandinos, Carabobo o Distrito Capital contactar a la organización a través del mismo número telefónico o sus redes sociales.

Campaña de Compare Foods

Compare Foods Charlotte y Compare Foods Concord lanzaron una campaña de recolección de donaciones para apoyar a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela. La iniciativa invita a la comunidad a donar alimentos no perecederos, pañales para niños y adultos, productos de higiene personal, botiquines de primeros auxilios, mantas, sacos de dormir, carpas y colchones inflables en cualquiera de sus nueve tiendas en Charlotte y Concord. Como muestra de solidaridad, ambas cadenas igualarán los productos donados para ampliar la ayuda.

Las donaciones serán entregadas a la Fundación We Love y Global Empowerment Mission (GEM) para su distribución entre las familias afectadas. Puedes dejar tu donación en cualquiera de estas tiendas: