Reúnen 2,000 cajas de ayuda para víctimas de terremotos en Venezuela

La solidaridad de la comunidad en Charlotte se hizo sentir tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. En pocos días, la campaña organizada por la Alianza de Venezolanos en Charlotte (AVC) logró reunir casi 2,000 cajas con alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para las familias afectadas.

“La respuesta superó todas las expectativas”, dijeron los organizadores de la Alianza de Venezolanos en Charlotte, quienes ahora trabajan en la clasificación y preparación de los suministros para enviarlos lo antes posible a Venezuela.

La Alianza de Venezolanos en Charlotte habilitó un centro de acopio en The Latin Corner, en Pineville, donde cientos de personas llevaron donaciones durante varios días.

De momento ya no se están aceptando nuevas donaciones de insumos.

Terremotos dejaron miles de víctimas en Venezuela

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, golpearon el centro-norte de Venezuela la tarde del 24 de junio.

Hasta el cierre de esta edición, los reportes preliminares hablaban de alrededor de 1,500 personas fallecidas, además de miles de heridos y desaparecidos. El desastre provocó el colapso de edificios, daños en viviendas, interrupciones del servicio eléctrico y fallas en las comunicaciones.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, comunidades venezolanas en diferentes partes del mundo han organizado campañas para apoyar a los sobrevivientes.

Comienza la etapa logística

La organización informó que todo el equipo se encuentra concentrado en la siguiente fase del operativo.

Actualmente, los voluntarios trabajan clasificando, embalando y paletizando las cajas para facilitar su transporte hacia Venezuela.

"Todo nuestro equipo está enfocado en garantizar que cada caja salga lo antes posible con destino a las familias afectadas", señalaron.

Habrá nuevas jornadas de ayuda

Aunque el centro de acopio cerró temporalmente, la Alianza explicó que la emergencia continuará durante semanas e incluso meses.

Por ello, en los próximos días anunciarán nuevas jornadas de recolección y otras iniciativas para seguir apoyando a los damnificados.

Además de las donaciones en especie, quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través del Comité Internacional de Rescate (IRC), organización que trabaja en Venezuela desde 2021 y que actualmente ha reforzado sus programas de atención médica, nutrición, acceso al agua potable, protección infantil, educación y seguridad alimentaria.

Las personas interesadas en colaborar económicamente pueden realizar sus aportes a través de la plataforma habilitada por la organización.

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Agradecen el apoyo de toda la comunidad

La Alianza de Venezolanos en Charlotte agradeció especialmente a los cientos de voluntarios que colaboraron durante la campaña, así como a The Latin Corner por facilitar sus instalaciones como centro de acopio.

También reconocieron el respaldo de restaurantes que donaron alimentos para los voluntarios y de todas las personas que compartieron la campaña, realizaron donaciones o acompañaron la iniciativa con oraciones y mensajes de solidaridad.