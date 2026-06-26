Buscan recaudar fondos para víctimas de terremotos en Venezuela

La Alianza de Venezolanos en Charlotte (AVC) anunció una campaña de recaudación de fondos y de insumos para apoyar a las familias afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela.

La organización hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad para brindar ayuda a quienes enfrentan pérdidas materiales, gastos médicos, costos funerarios y otras necesidades urgentes tras la emergencia.

Recolectan alimentos, medicinas y productos esenciales

Como parte de la iniciativa, la AVC mantiene habilitado un centro de acopio donde la comunidad puede donar alimentos no perecederos, medicamentos y artículos de primera necesidad.

Las donaciones se reciben en Latin Corner, ubicado en:

705 Main Street, Pineville, NC 28134.

Los miembros de la directiva agradecieron a todas las personas que ya han colaborado llevando cajas de alimentos y otros suministros.

"Sabemos que estas donaciones representan una gran ayuda. Sin embargo, muchas familias lo han perdido todo y enfrentan gastos urgentes que requieren apoyo económico inmediato", señalaron representantes de la organización.

Lanzan campaña de recaudación de fondos

Además de recolectar insumos, la Alianza puso en marcha la campaña "Cuando todo tiembla, nos levantamos juntos", cuyo objetivo es brindar ayuda económica directa a las familias más afectadas.

Los fondos podrán destinarse a cubrir necesidades como:

Gastos médicos.

Costos funerarios.

Traslados para reunir a familias.

Otras emergencias derivadas de los terremotos.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar sus aportes a través de la plataforma habilitada por la organización. https://givebutter.com/nos-levantamos-juntos-Venezuelagxxeyh

Familias pueden solicitar apoyo

La AVC informó que los venezolanos que tengan familiares afectados por los terremotos podrán solicitar ayuda enviando la información del caso al correo electrónico:

community@avccharlotte.org

Cada solicitud será evaluada individualmente para garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

"Queremos conocer cada situación y luego mostrar a nuestra comunidad cómo se están utilizando los recursos, garantizando que la ayuda llegue directamente a las familias afectadas", explicó Mafer Robles, colaboradora de la Alianza de Venezolanos en Charlotte.

Mantendrán informada a la comunidad

La organización indicó que continuará publicando actualizaciones sobre la campaña y las labores de apoyo a través de sus redes sociales oficiales.

Asimismo, agradeció a todas las personas, empresas y organizaciones que ya se han sumado a este esfuerzo solidario para apoyar al pueblo venezolano.