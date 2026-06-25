Tras los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio y dejaron, hasta el cierre de la edición, al menos 188 personas fallecidas y 1,520 heridos, la comunidad venezolana en Carolina del Norte comenzó a movilizarse para apoyar a las familias afectadas. La Alianza de Venezolanos en Charlotte lanzó una campaña que invita a donar insumos esenciales o realizar aportes económicos al Comité Internacional de Rescate (IRC), que ya amplía su respuesta humanitaria en el país.
Tragedia sacude a venezolanos
Al menos 188 venezolanos fallecidos, 1,520 heridos, 157 desaparecidos, colapsos parciales de estructuras, caída de fachadas y cortes masivos de luz y comunicaciones son algunas de las consecuencias que dejó el devastador “doblete sísmico” de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió con fuerza el centro-norte de Venezuela este 24 de junio a las 6:04 p.m.
Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, la Alianza de Venezolanos en Charlotte puso en marcha una campaña para brindar apoyo a los afectados.
“Queremos hacerles una invitación a que formen parte de esta gran campaña de donación de insumos y medicinas para la gente de Venezuela. Pueden hacerlo a partir de hoy en The Latin Corner con productos que necesitan urgentemente en nuestro país”, comentó Arturo Uzcátegui, miembro de la Alianza de Venezolanos en Charlotte.
¿Cómo ayudar a venezolanos desde Charlotte?
A través de donaciones de.
- Pañales para niños y adultos.
- Medicinas para fiebre y dolor de venta libre
- Medicinas para la diarrea y alergias
- Insumos médicos como gasas, cintas adhesivas médicas, toallitas de alcohol, solución de limpieza de heridas y guantes desechables, entre otros.
- Comida para perros, gatos y aves.
- Artículos de higiene personal.
- Cepillos de dientes y pasta dental
- Biberones
- Colchones de aire y sacos de dormir.
- Toallas húmedas
Puede dejarlo en la sede del local venezolano The Latin Corner, ubicado en 705 Main St, Pineville, NC 28134. El horario es de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y domingos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
"Lo prioritario son las medicinas, los insumos de higiene y los artículos para bebés", señaló Uzcátegui.
Además de la recolección de suministros, quienes deseen contribuir económicamente pueden hacerlo a través del Comité Internacional de Rescate (IRC), una organización que trabaja en Venezuela desde 2021 y que actualmente fortalece sus programas de atención médica, nutrición, acceso a agua potable, protección, educación y seguridad alimentaria para las familias afectadas por los terremotos. Para donar, visite el siguiente enlace.
“Ya se han reportado graves daños en todo el país y al menos 164 personas fallecidas, una cifra que podría aumentar a medida que continúan las labores de búsqueda y evaluación. Estos terremotos agravan la crisis humanitaria que ya enfrentaba Venezuela y, junto con los recientes recortes a la ayuda humanitaria, harán que la respuesta sea aún más difícil”, señala la organización.