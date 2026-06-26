Este 21 de junio las últimas familias abandonaron Forest Park, el parque de casas móviles donde vivieron durante más de tres décadas. Con su partida, el lugar quedó sin vecinos, pero con viviendas deshabitadas y en evidente estado de abandono. Ventanas rotas, escombros y pertenencias olvidadas son ahora el reflejo de una comunidad que perdió no solo sus hogares, sino también años de ahorros, esfuerzo e inversiones realizadas para mantenerlos y mejorarlos.

¿Por qué quedaron atrás estas viviendas?

Debido a múltiples factores:

Algunas de las casas móviles fueron fabricadas hace más de 60 años y resultó imposible trasladarlas.

y resultó imposible trasladarlas. Vecinos también reportaron que en numerosos vecindarios se exige que las viviendas móviles cumplan con estándares más modernos .

. En algunas viviendas realizaron modificaciones, como agregar anexos y habitaciones, lo que causó que perdieran estabilidad y no pudieran trasladarse, según explicó Donn Murry, dueño de una empresa de traslado de casas móviles en Greenville.

Los altos costos de traslados que superan los $4,500 y pueden llegar a $20,000, si son de doble unidad.

que superan los $4,500 y pueden llegar a $20,000, si son de doble unidad. Falta del título de propiedad, ya que se compraron por medio de transacciones informales entre vecinos.

“Desafortunadamente, si los dueños de las casas móviles no son los dueños del terreno y no pueden o seguir arrendando, tendría que desmontar la vivienda. Se ven obligados a esto (abandonarlo) porque lamentablemente ya legalmente no se les permite quedarse en esa tierra. Entonces tienen que abandonar su casa”, explicó a La Noticia el abogado Isaac Sturgill.

Más de 180,000 latinos alquilan casas móviles en Carolina del Norte

Esta es una historia que deja varias advertencias a quienes consideran comprar una casa móvil en Carolina del Norte, ya que no es un caso aislado. Según datos del Census, en la última década el número de latinos viviendo en casas móviles ha aumentado considerablemente en Carolina del Norte. Para el 2024 (datos más recientes disponibles), 375,556 se registró un total de latinos viviendo en este tipo de vivienda. 188,649 como dueños y 186,907 como inquilinos.

¿Por qué las personas escogen vivir en una casa móvil? Por su accesibilidad. En la actualidad, el costo promedio de alquiler mensual en Carolina del Norte se centra en un rango entre $1,500 y $1,999 mensuales, según Census. Mientras que en una casa móvil este precio se sitúa entre $680 y $790 mensuales.

"Hemos estado buscando a dónde irnos, preguntamos como en seis casas y la renta está entre $2,000 y $2,600. Aparte, no aceptan mascotas. Aquí pagábamos aquí 500 dólares”, contó Sonia, una de los vecinos.

Tal es el caso que varios de los vecinos entrevistados informaron a La Noticia que, a pesar de su experiencia en Forest Park, optaron por mudarse a otros vecindarios donde alquilan casas móviles, ya que es una opción más económica que les permite reducir gastos mensuales y, en muchos casos, acercarse a la meta de ahorrar para comprar una vivienda propia.

Este es el caso de Adán y Silvana, quienes tenían 10 años viviendo en este parque de casas móviles y perdieron su hogar debido a que fue construido en 1972. Comentaron que se mudaron a otro vecindario similar, en donde pasarán de pagar $500 en alquiler a $800. Muy por debajo del promedio mensual en otro tipo de viviendas. Su meta es comprar una casa para darle mayor estabilidad a su bebé de ocho meses.

Consejos antes de alquilar una casa móvil

En oportunidades anteriores, el abogado Isaac Sturgill advirtió que adquirir una casa móvil no siempre significa tener la seguridad de conservarla a largo plazo y uno de los errores más comunes es asumir que comprar la vivienda también otorga derechos sobre el terreno. No es así. Por eso recomienda:

Definir con los dueños si es compra o alquiler del terreno

El abogado aclaró que la legislación que protege los derechos de los inquilinos en casas móviles varía dependiendo de si alquilan o compran la casa y/o el terreno.

“Hay acuerdos en los cuales los dueños venden ambos, pero como no siempre es el caso, hay inquilinos que se confunden y creen que al final de pagar la casa móvil también tendrán el título de propiedad del terreno. Entonces es algo que se debe aclarar, que debe estar en el contrato”, dijo.

Aclarar si es un contrato anual o mes a mes

Existen propietarios a quienes no les gusta alquilar a largo plazo y prefieren la modalidad de mes a mes. Sin embargo, el arrendador (salvo que se establezca en el contrato) podría aumentar el valor del alquiler simplemente cumpliendo con la ordenanza de avisar con 30 días de antelación. Entonces, para evitar futuros conflictos, el abogado recomienda aclararlo y dejar constancia en el contrato.

Visitar la propiedad con un experto

Especialmente un inspector de viviendas o alguien que conozca sobre la estructura y posibles gastos para instalación o transporte de la casa móvil.