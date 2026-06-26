La población latina continúa siendo uno de los principales motores del crecimiento demográfico en gran parte de las Carolinas, según nuevas cifras de la Oficina del Censo correspondientes a 2025.

Los datos muestran que, entre 2020 y 2025, la comunidad latina creció a un ritmo muy superior al de la población total en numerosos condados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, consolidando una tendencia que se ha mantenido durante toda la década.

Mecklenburg tiene más de 221,000 latinos

En el condado de Mecklenburg, donde se encuentra Charlotte, la población latina aumentó 29.6 % entre 2020 y 2025, según un análisis de The Charlotte Observer.

Durante ese mismo período, la población total del condado creció 10.5 %, lo que significa que el crecimiento latino fue casi tres veces mayor.

Actualmente viven en Mecklenburg más de 221,000 latinos, quienes representan 17.9 % de la población, frente al 15.3 % registrado en 2020.

Además, más de la mitad de todos los latinos de la región de Charlotte residen en este condado.

El Sur sigue liderando el crecimiento del país

A nivel nacional, el Sur continúa siendo la región con mayor crecimiento poblacional.

Entre 2020 y 2025, la población del Sur aumentó 6 %, casi el doble del crecimiento nacional, que fue de 3.1 %.

Según la Oficina del Censo, el Sur fue la única región del país que registró crecimiento en todos los grupos de edad, desde menores de 18 años hasta adultos mayores de 65.

Los expertos atribuyen este comportamiento principalmente a la migración hacia los estados del sur y al continuo desarrollo económico de la región.

Condados cercanos registran fuertes aumentos

El crecimiento latino también fue notable en varios condados alrededor del área metropolitana de Charlotte en los últimos cinco años.

Entre los casos más destacados se encuentran:

Anson (NC): crecimiento latino del 85.3 % , el mayor de Carolina del Norte, aunque la población total disminuyó.

crecimiento latino del , el mayor de Carolina del Norte, aunque la población total disminuyó. Lancaster (SC): aumento de 53.5 % en la población latina.

aumento de en la población latina. York (SC): crecimiento de 35.2 % .

crecimiento de . Chester (SC): incremento de 72.4 %, pese a que su población total apenas aumentó.

En muchos de estos condados, el crecimiento de la comunidad latina superó ampliamente el crecimiento general de la población.

Ciudades con más latinos en 2025

Lugar Condado Población general Población latina Porcentaje 1 Mecklenburg, NC 1,233,383 221,100 17.9 % 2 Wake, NC 1,257,235 153,605 12.2 % 3 Greenville, SC 583,125 75,838 13 % 4 Forsyth, NC 401,718 66,258 16.5 % 5 Guilford, NC 562,234 62,621 11.1 %

¿Qué explica este crecimiento?

La Oficina del Censo señala que el Sur continúa atrayendo nuevos residentes gracias a la inmigración interna e internacional, además de ofrecer más oportunidades de vivienda y empleo que otras regiones del país.

"La composición demográfica del país está cambiando debido al envejecimiento de la población y a los patrones migratorios. El Sur destaca porque continúa creciendo en todos los grupos de edad", explicó Lauren Bowers, jefa de la División de Estimaciones de Población de la Oficina del Censo.

El análisis aclara que estas estimaciones incluyen información recopilada hasta julio de 2025, por lo que no reflejan posibles efectos posteriores derivados de operativos migratorios realizados meses después, incluido el operativo federal conocido como "Charlotte's Web", llevado a cabo en noviembre de ese año.