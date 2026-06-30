Si buscas actividades para disfrutar en familia o necesitas apoyo con alimentos, artículos para bebés o servicios de salud, durante la primera semana de julio habrá varias opciones gratuitas en Charlotte y sus alrededores. Desde jornadas de distribución de comida y pañales hasta mamografías, cine al aire libre y celebraciones culturales, estas son algunas de las actividades y recursos disponibles para la comunidad del 1 al 9 de julio

Pañales gratis para embarazadas La iglesia La Voz de la Esperanza, junto al Centro Comunitario C.W. Williams, invita a las embarazadas o madres de bebés a asistir a un evento en el cual regalarán pañales, biberones, bolsas de leche materna y otros recursos. Fecha : miércoles 1.° de julio

: miércoles 1.° de julio Hora : 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Iglesia La Voz de la Esperanza

: Iglesia La Voz de la Esperanza Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario. Fecha : miércoles 1.° de julio

: miércoles 1.° de julio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Simmons YMCA

: Simmons YMCA Dirección : 6824 Democracy Dr., Charlotte, NC 28212

: 6824 Democracy Dr., Charlotte, NC 28212 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : lunes 6 de julio

: lunes 6 de julio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Keith YMCA

: Keith YMCA Dirección : 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262

: 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Stratford Richardson YMCA

: Stratford Richardson YMCA Dirección : 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208

: 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208 Regístrese en el siguiente enlace.

Evento de distribución de alimentos Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Fecha : jueves 2 de julio

: jueves 2 de julio Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : Mission City Church

: Mission City Church Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214

Comida gratis Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 7 de julio

: martes 7 de julio Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m Lugar : Plaza Midwood Library

: Plaza Midwood Library Dirección: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205

Distribución gratuita de alimentos Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : The Caraway Foundation

: The Caraway Foundation Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170

The B.E.A.R. Closet Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años. Fecha : jueves 9 y 23 de julio

: jueves 9 y 23 de julio Hora : 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

: 11:00 a. m. a 2:00 p. m. Lugar : Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte

: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte Dirección: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC Salud

Mamografías y recursos de salud gratis AmeriHealth Caritas organizará una jornada dedicada a la salud y el bienestar femenino, donde las mujeres podrán acceder a información sobre salud preventiva, recursos comunitarios y servicios de bienestar. El evento incluirá la oportunidad de realizarse una mamografía, conocer organizaciones locales, un almuerzo gratuito y recibir orientación sobre temas de salud femenina. Fecha : miércoles 1 de julio

: miércoles 1 de julio Hora : 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar : AmeriHealth Caritas NC Wellness and Opportunity Center

: AmeriHealth Caritas NC Wellness and Opportunity Center Dirección : 3120 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208

: 3120 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208 Reserva tu espacio en el siguiente enlace.

Medicina gratis en Monroe Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estarán ofreciendo productos como: analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros. Fecha : El evento es el viernes 24 de julio, pero el registro ya está abierto

: El evento es el viernes 24 de julio, pero el registro ya está abierto Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Atrium Union Women and Children's Center

: Atrium Union Women and Children's Center Dirección : 600 Hospital Dr, Monroe, NC 28112

: 600 Hospital Dr, Monroe, NC 28112 Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.

Cultura y entretenimiento

El rincón de las manualidades Un espacio para que los amantes de las manualidades compartan ideas, conversen y trabajen en sus propios proyectos en un ambiente social. Los participantes deben llevar su propio proyecto, ya que no se proporcionarán materiales. Fecha : miércoles 1 de julio

: miércoles 1 de julio Hora : 12:00 p. m. a 1:30 p. m.

: 12:00 p. m. a 1:30 p. m. Lugar : South County Regional

: South County Regional Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “The Sandlot” Fecha : jueves 2 de julio

: jueves 2 de julio Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Celebra la cultura de Venezuela en Charlotte Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar la Independencia de Venezuela. El evento contará con las expresiones culturales del país y un espacio para compartir en comunidad. Fecha : domingo 5 de julio

: domingo 5 de julio Hora : 12:00 p.m.

: 12:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217