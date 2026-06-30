Si buscas actividades para disfrutar en familia o necesitas apoyo con alimentos, artículos para bebés o servicios de salud, durante la primera semana de julio habrá varias opciones gratuitas en Charlotte y sus alrededores. Desde jornadas de distribución de comida y pañales hasta mamografías, cine al aire libre y celebraciones culturales, estas son algunas de las actividades y recursos disponibles para la comunidad del 1 al 9 de julio
Pañales gratis para embarazadas
La iglesia La Voz de la Esperanza, junto al Centro Comunitario C.W. Williams, invita a las embarazadas o madres de bebés a asistir a un evento en el cual regalarán pañales, biberones, bolsas de leche materna y otros recursos.
- Fecha: miércoles 1.° de julio
- Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: Iglesia La Voz de la Esperanza
- Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 1.° de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Simmons YMCA
- Dirección: 6824 Democracy Dr., Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 6 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Keith YMCA
- Dirección: 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 8 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Stratford Richardson YMCA
- Dirección: 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
Evento de distribución de alimentos
Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Fecha: jueves 2 de julio
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Mission City Church
- Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 7 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m
- Lugar: Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 8 de julio
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
The B.E.A.R. Closet
Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años.
- Fecha: jueves 9 y 23 de julio
- Hora: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Lugar: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte
- Dirección: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC
Salud
Mamografías y recursos de salud gratis
AmeriHealth Caritas organizará una jornada dedicada a la salud y el bienestar femenino, donde las mujeres podrán acceder a información sobre salud preventiva, recursos comunitarios y servicios de bienestar. El evento incluirá la oportunidad de realizarse una mamografía, conocer organizaciones locales, un almuerzo gratuito y recibir orientación sobre temas de salud femenina.
- Fecha: miércoles 1 de julio
- Hora: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: AmeriHealth Caritas NC Wellness and Opportunity Center
- Dirección: 3120 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208
- Reserva tu espacio en el siguiente enlace.
Medicina gratis en Monroe
Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estarán ofreciendo productos como: analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros.
- Fecha: El evento es el viernes 24 de julio, pero el registro ya está abierto
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Atrium Union Women and Children's Center
- Dirección: 600 Hospital Dr, Monroe, NC 28112
- Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.
Cultura y entretenimiento
El rincón de las manualidades
Un espacio para que los amantes de las manualidades compartan ideas, conversen y trabajen en sus propios proyectos en un ambiente social. Los participantes deben llevar su propio proyecto, ya que no se proporcionarán materiales.
- Fecha: miércoles 1 de julio
- Hora: 12:00 p. m. a 1:30 p. m.
- Lugar: South County Regional
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “The Sandlot”
- Fecha: jueves 2 de julio
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Celebra la cultura de Venezuela en Charlotte
Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar la Independencia de Venezuela. El evento contará con las expresiones culturales del país y un espacio para compartir en comunidad.
- Fecha: domingo 5 de julio
- Hora: 12:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
Noche de bingo en la granja
La granja Pascuales Farm llevará a cabo un bingo bilingüe. Se trata de una competencia amistosa con venta de comida y la oportunidad de recorrer esta granja urbana de Charlotte.
- Fecha: domingo 5 de julio
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215