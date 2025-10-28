Halloween es una celebración llena de diversión, disfraces y dulces, pero también conlleva ciertos riesgos que es importante considerar para garantizar una experiencia segura y agradable. Es por eso que La Noticia consultó a las autoridades, para conocer consejos prácticos y estrategias para disfrutar de las actividades que se llevarán a cabo por esta celebración, minimizando los peligros y riesgos.

Supervisión de los niños en todo momento

“Son varias las recomendaciones que podemos dar cuando se tratan de las celebraciones. Sin embargo, una de las más importantes es que los adultos tienen que estar presentes y no dejar que sus hijos vayan solos, especialmente después de las 6:00 p.m. a 7:00 p.m.”, señaló el oficial del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD), Claudio Jiménez.

Disfraces visibles y seguros

Una de las recomendaciones a los padres es que se aseguren de que los disfraces sean visibles en la oscuridad, utilizando elementos reflectantes (como cinta), linternas o zapatos con luces. Para que sus hijos puedan ser vistos por los conductores en el caso de que recorran varias calles.

Además, recomienda verificar que los niños puedan tener una visión y audición óptima con estos disfraces y que no tengan elementos punzantes. De manera que, si resbalan o son empujados, no se lastimen.

Planifica con tiempo las actividades de Halloween

“Hemos tenido casos en el pasado donde criminales utilizan esta celebración y se disfrazan o se ponen máscaras para delinquir. Y eso se puede prestar para situaciones muy peligrosas”, dijo.

Recomienda elegir un vecindario seguro, que ya haya visitado en el pasado o que pueda ir con anterioridad para verificar la iluminación y que no sea muy solitario. Y en caso de elegir uno, no entrar a las casas, ni departamentos para que les den dulces. Esperar en la parte delantera, siempre confirmando que se encuentre en un lugar visible.

Revisa los dulces

Los dulces adulterados son una preocupación muy común durante la Noche de Brujas. Especialmente porque muchos de estos están elaborados para parecer genuinos. Es por ello que Jiménez recomienda a los padres revisarlos antes de que los niños los consuman.

Su consejo es descartar los dulces cuando no estén sellados o parezcan envueltos de forma irregular. Que no tengan fecha de vencimiento, que el tamaño sea distinto o irregular, que esté derretido, tenga un olor extraño y que sea ofrecido por una persona que le produzca desconfianza.

Enseña a los niños a cruzar la calle de manera segura

De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), durante el Halloween los niños tienen 4 veces más posibilidades de ser atropellados y morir, en comparación con cualquier otro día del año.

Esto se debe a que los niños se encuentran acostumbrados a hacer actividades durante el día. Sin embargo, las celebraciones de Halloween se hacen en la noche. Además, los niños con frecuencia cruzan a mitad de cuadra, en lugar de en las esquinas.

Cuidado con las mascotas

Según la Best Friends Animal Society, existen situaciones que causan estrés y ansiedad en los animales. Una de ellas es aquello que les resulta nuevo: los disfraces. Esto puede provocarle miedo. Por esta razón, una de las recomendaciones es mantener a los animales dentro de la casa y alejados de la puerta cuando los niños pidan dulces, para evitar que se sientan emocionados o amenazados por los peatones disfrazados.

Y para quienes estén buscando dulces en casas donde hay mascotas ladrando, la recomendación es mantener la distancia, evitar acercarse a la puerta, no hacer movimientos bruscos, seguir su ruta y buscar otra casa y comunicarle a los otros niños, si está en sus posibilidades.

Proteja su vivienda

Jiménez asegura que gran parte de las llamadas que se reciben en el CMPD son por robos en casas o apartamentos. Su recomendación es que al salir a buscar dulces, confirmen que las puertas y las ventanas estén cerradas con llave.

“Los criminales por lo general son gente muy floja que se inclina por hacer lo más fácil y, si ven que no pueden entrar ni por la puerta, ni por las ventanas, porque todo está cerrado con llave y está asegurado, ellos se van a ir a otro sitio. Este es un crimen de oportunidad. La recomendación es no dar esa oportunidad”, dijo.

Jiménez explicó que si llega a su vivienda y la puerta se encuentra forzada o abierta, lo recomendable es llamar a la policía y no entrar. “El criminal podría estar aún dentro de la casa y esto podría ser peligroso”.

Conozca las alergias de sus hijos

Una recomendación de seguridad es conocer las alergias alimentarias y de productos de sus hijos. Para evitar reacciones por pintura facial, telas, máscaras o dulces. Las reacciones más fáciles de identificar son:

Que el sitio de la alergia se torna rojo

Aparecen erupciones

Sensación de picazón

Inflamación en la cara, labios, lengua y garganta

Síntomas estomacales

Dificultad de respirar

Cambios en el comportamiento, como niños más inquietos por el malestar

Si se sospecha una alergia, es importante buscar atención médica de inmediato, especialmente si hay dificultad para respirar o hinchazón significativa. Junto con esto, también se recomienda evitar que niños pequeños consuman dulces con palitos como piruletas, chupetas o lollipop.

Crea un plan de emergencia

Por último, el oficial recomienda tener siempre un plan de emergencia, como:

Establecer un punto de encuentro seguro

seguro Mantener el teléfono cargado

Establecer reglas claras, tanto a niños como adolescentes

claras, tanto a niños como adolescentes Monitorear todo lo que le entregan a sus hijos durante la recolección de dulces

Y si tiene una emergencia o ve algo sospechoso, alerte a las autoridades.

Noticias que podrían interesarte: