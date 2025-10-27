Durante la semana del 28 de octubre al 5 de noviembre, Charlotte ofrece una variada programación de eventos y actividades comunitarias, diseñadas para promover la participación ciudadana, el bienestar y el desarrollo personal. Desde caminatas de apoyo al voto anticipado hasta talleres educativos para emprendedores y jóvenes interesados en continuar con sus estudios. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos locales que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Caminata para apoyar el voto anticipado Poder Latinx se une al Día de Votación Anticipada 2025 con un evento para movilizar a votantes latinos. En Charlotte, realizarán una caminata comunitaria hacia el centro de votación anticipada en UNC Charlotte, para apoyar a los participantes durante el proceso. Además, habrá una mesa de registro para quienes no se hayan registrado aún. Fecha : martes 28 de octubre

: martes 28 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : UNC Charlotte

: UNC Charlotte Dirección: 9201 University City Blvd, Charlotte, NC 28223

Comida gratis en Charlotte Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 28 de octubre

: martes 28 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : Plaza Midwood Library

: Plaza Midwood Library Dirección: 1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Fecha : martes 4 de noviembre

: martes 4 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208

Taller: violencia doméstica y asalto sexual En este taller los participantes aprenderán qué hacer cuando son víctimas de un crimen, cuáles son sus derechos, responsabilidades y los recursos comunitarios disponibles. Fecha : martes 4 de noviembre

: martes 4 de noviembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Observación: llame al 919-951-5961 para más información, para inscribirse y recibir el enlace. También puede hacerlo, enviando un correo electrónico a: COMUNICA2023NC@GMAIL.COM

Recolección de ropa de invierno Con el objetivo de apoyar a las comunidades más vulnerables durante la época más fría del año, invitan a la comunidad a donar ropa de invierno. En especial, se espera recolectar: abrigos, guantes, bufandas y botas. Fecha : hasta el 8 de noviembre

: hasta el 8 de noviembre Punto de recolección : Garinger High School

: Garinger High School Dirección: 1100 Eastway Dr, Charlotte, NC 28205

Cursos, talleres y educación

Sesión de Asistencia para FAFSA con CMS Cada año, muchos estudiantes y familias en Mecklenburg se preparan para el proceso de inscripción a la universidad. Por eso, diversas entidades educativas se unen a CMS para ofrecer ayuda para completar la solicitud para recibir ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Explicarán el proceso, documentos necesarios y cómo obtener este apoyo. Fecha : miércoles 29 de octubre

: miércoles 29 de octubre Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional

: Allegra Westbrooks Regional Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216 Fecha : jueves 30 de octubre

: jueves 30 de octubre Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Visita el siguiente enlace para más información o estar atento a eventos similares.

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 30 de octubre

: jueves 30 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 2 de noviembre

: domingo 2 de noviembre Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville NC 2807

Seminario para recibir orientación sobre su negocio Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio. Fecha : miércoles 5 de noviembre

: miércoles 5 de noviembre Hora : 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 3:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : Oficina de Prospera

: Oficina de Prospera Dirección : 145C Scaleybark Rd, Charlotte, NC 28209

: 145C Scaleybark Rd, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

en el siguiente enlace. Costo: gratis

Taller: escritura de ensayo universitario ImaginOn ofrece un espacio relajado y enfocado en la escritura académica y profesional para jóvenes interesados en redactar un ensayo universitario, una tarea de escritura o una declaración personal. Además de enseñar habilidades. Brindarán correcciones de estilos, consejos prácticos para la creación de currículos, asesoría para elaborar trabajos de investigación y enseñarán recursos en bibliotecas locales. Fecha : miércoles 5 de noviembre

: miércoles 5 de noviembre Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202

: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

en el siguiente enlace. Costo: gratis

Taller: Contabilidad fácil para pequeños negocios El Centro de Negocios para Mujeres de Charlotte llevará a cabo un taller donde enseñarán herramientas prácticas que le ayudarán a tomar el control del dinero de su negocio. En la actividad enseñarán conceptos básicos de contabilidad, cómo crear una rutina mensual para mantener los libros en orden y manejar el flujo de efectivo para evitar quedarse sin dinero en temporadas bajas. Fecha : jueves 6 de noviembre

: jueves 6 de noviembre Hora : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : En línea (Zoom)

: En línea (Zoom) Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Costo: gratis

Salud y bienestar

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión será en inglés y es: Fecha : miércoles 29 de octubre y 5 de noviembre

: miércoles 29 de octubre y 5 de noviembre Hora : 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : University City Regional

: University City Regional Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Clase de estiramiento gratis Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, están llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 29 de octubre

: miércoles 29 de octubre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104

Clase especial de bienestar El grupo Renacer llevará a cabo una clase de bienestar enfocada en el manejo del estrés y conocer los beneficios de ciertos suplementos médicos. Durante la sesión, se enseñarán diversas técnicas y se regalarán vitaminas y suplementos. Fecha : miércoles 29 de octubre

: miércoles 29 de octubre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Dirección: 4006 Longview Dr, Archdale, NC 27263

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 29 de octubre

: miércoles 29 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Compartiendo Esperanza: una conversación de salud mental La Coalición Latinoamericana, junto a Nami Charlotte, invita a la comunidad latina a unirse en un diálogo sobre la salud mental en el cual informarán sobre cómo esta afecta particularmente a los latinos y cuáles son los recursos disponibles para apoyar a las familias. El evento es gratuito, incluye refrigerio y se llevará a cabo en tres sesiones. Fecha : miércoles 5, 12 y 19 de noviembre

: miércoles 5, 12 y 19 de noviembre Hora : 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Suite 101, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Suite 101, Charlotte, NC 28205 Inscripción y más información en el siguiente enlace.

Arte y entretenimiento

Serie musical en el centro de Charlotte Disfruta de esta serie gratuita presentada por Ascent Uptown, que llenará de música, sabor y comunidad el Romare Bearden Park todos los jueves de octubre. El evento combina lo mejor de un mercado de agricultores con presentaciones en vivo, creando el ambiente perfecto para relajarte después del trabajo. El próximo evento estará recreado en un tributo a la banda de los setenta, The Earth, Wind & Fire y su éxito “September”. Fecha : jueves 30 de octubre

: jueves 30 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 8:30 p.m.

: 3:00 p.m. a 8:30 p.m. Lugar : Romare Bearden Park

: Romare Bearden Park Dirección: 300 S Church St, Charlotte, NC 28202

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es Hocus Pocus. Fecha : jueves 30 de octubre

: jueves 30 de octubre Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Festival de otoño en cafetería Julia’s Café and Books llevará a cabo un festival que contará con concursos de disfraces para humanos y mascotas, además, habrá vendedores locales, pintura, juegos al aire libre y otras actividades. Además, todos los participantes recibirán una tarjeta de regalo del 10 % para usar en el café. Fecha : sábado 1° de noviembre

: sábado 1° de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : Julia’s Café and Books

: Julia’s Café and Books Dirección: 1133 N Wendover Rd, Charlotte, NC 28211

Evento: probado dulces del mundo Para celebrar el Día Nacional del Dulce, la biblioteca de University City llevará a cabo una actividad en la cual los participantes podrán poner a prueba su sentido del gusto y descubrir golosinas deliciosas de diferentes partes del mundo. El espacio está diseñado para niños de 5 a 12 años. Fecha : martes 4 de noviembre

: martes 4 de noviembre Hora : 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : University City Regional

: University City Regional Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

