Durante la semana del 28 de octubre al 5 de noviembre, Charlotte ofrece una variada programación de eventos y actividades comunitarias, diseñadas para promover la participación ciudadana, el bienestar y el desarrollo personal. Desde caminatas de apoyo al voto anticipado hasta talleres educativos para emprendedores y jóvenes interesados en continuar con sus estudios. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos locales que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Caminata para apoyar el voto anticipado
Poder Latinx se une al Día de Votación Anticipada 2025 con un evento para movilizar a votantes latinos. En Charlotte, realizarán una caminata comunitaria hacia el centro de votación anticipada en UNC Charlotte, para apoyar a los participantes durante el proceso. Además, habrá una mesa de registro para quienes no se hayan registrado aún.
- Fecha: martes 28 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: UNC Charlotte
- Dirección: 9201 University City Blvd, Charlotte, NC 28223
Comida gratis en Charlotte
Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 28 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
- Lugar: Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Fecha: martes 4 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208
Taller: violencia doméstica y asalto sexual
En este taller los participantes aprenderán qué hacer cuando son víctimas de un crimen, cuáles son sus derechos, responsabilidades y los recursos comunitarios disponibles.
- Fecha: martes 4 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Observación: llame al 919-951-5961 para más información, para inscribirse y recibir el enlace. También puede hacerlo, enviando un correo electrónico a: COMUNICA2023NC@GMAIL.COM
Recolección de ropa de invierno
Con el objetivo de apoyar a las comunidades más vulnerables durante la época más fría del año, invitan a la comunidad a donar ropa de invierno. En especial, se espera recolectar: abrigos, guantes, bufandas y botas.
- Fecha: hasta el 8 de noviembre
- Punto de recolección: Garinger High School
- Dirección: 1100 Eastway Dr, Charlotte, NC 28205
Cursos, talleres y educación
Sesión de Asistencia para FAFSA con CMS
Cada año, muchos estudiantes y familias en Mecklenburg se preparan para el proceso de inscripción a la universidad. Por eso, diversas entidades educativas se unen a CMS para ofrecer ayuda para completar la solicitud para recibir ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Explicarán el proceso, documentos necesarios y cómo obtener este apoyo.
- Fecha: miércoles 29 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
- Fecha: jueves 30 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Visita el siguiente enlace para más información o estar atento a eventos similares.
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 30 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 2 de noviembre
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville NC 2807
Seminario para recibir orientación sobre su negocio
Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio.
- Fecha: miércoles 5 de noviembre
- Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: Oficina de Prospera
- Dirección: 145C Scaleybark Rd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
- Costo: gratis
Taller: escritura de ensayo universitario
ImaginOn ofrece un espacio relajado y enfocado en la escritura académica y profesional para jóvenes interesados en redactar un ensayo universitario, una tarea de escritura o una declaración personal. Además de enseñar habilidades. Brindarán correcciones de estilos, consejos prácticos para la creación de currículos, asesoría para elaborar trabajos de investigación y enseñarán recursos en bibliotecas locales.
- Fecha: miércoles 5 de noviembre
- Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace.
- Costo: gratis
Taller: Contabilidad fácil para pequeños negocios
El Centro de Negocios para Mujeres de Charlotte llevará a cabo un taller donde enseñarán herramientas prácticas que le ayudarán a tomar el control del dinero de su negocio. En la actividad enseñarán conceptos básicos de contabilidad, cómo crear una rutina mensual para mantener los libros en orden y manejar el flujo de efectivo para evitar quedarse sin dinero en temporadas bajas.
- Fecha: jueves 6 de noviembre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: En línea (Zoom)
- Inscripción en el siguiente enlace
- Costo: gratis
Salud y bienestar
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión será en inglés y es:
- Fecha: miércoles 29 de octubre y 5 de noviembre
- Hora: 9:30 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: University City Regional
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Clase de estiramiento gratis
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, están llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: miércoles 29 de octubre
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
Clase especial de bienestar
El grupo Renacer llevará a cabo una clase de bienestar enfocada en el manejo del estrés y conocer los beneficios de ciertos suplementos médicos. Durante la sesión, se enseñarán diversas técnicas y se regalarán vitaminas y suplementos.
- Fecha: miércoles 29 de octubre
- Hora: 5:30 p.m.
- Dirección: 4006 Longview Dr, Archdale, NC 27263
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 29 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Compartiendo Esperanza: una conversación de salud mental
La Coalición Latinoamericana, junto a Nami Charlotte, invita a la comunidad latina a unirse en un diálogo sobre la salud mental en el cual informarán sobre cómo esta afecta particularmente a los latinos y cuáles son los recursos disponibles para apoyar a las familias. El evento es gratuito, incluye refrigerio y se llevará a cabo en tres sesiones.
- Fecha: miércoles 5, 12 y 19 de noviembre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Suite 101, Charlotte, NC 28205
- Inscripción y más información en el siguiente enlace.
Arte y entretenimiento
Serie musical en el centro de Charlotte
Disfruta de esta serie gratuita presentada por Ascent Uptown, que llenará de música, sabor y comunidad el Romare Bearden Park todos los jueves de octubre. El evento combina lo mejor de un mercado de agricultores con presentaciones en vivo, creando el ambiente perfecto para relajarte después del trabajo. El próximo evento estará recreado en un tributo a la banda de los setenta, The Earth, Wind & Fire y su éxito “September”.
- Fecha: jueves 30 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 8:30 p.m.
- Lugar: Romare Bearden Park
- Dirección: 300 S Church St, Charlotte, NC 28202
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es Hocus Pocus.
- Fecha: jueves 30 de octubre
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Festival de otoño en cafetería
Julia’s Café and Books llevará a cabo un festival que contará con concursos de disfraces para humanos y mascotas, además, habrá vendedores locales, pintura, juegos al aire libre y otras actividades. Además, todos los participantes recibirán una tarjeta de regalo del 10 % para usar en el café.
- Fecha: sábado 1° de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Julia’s Café and Books
- Dirección: 1133 N Wendover Rd, Charlotte, NC 28211
Evento: probado dulces del mundo
Para celebrar el Día Nacional del Dulce, la biblioteca de University City llevará a cabo una actividad en la cual los participantes podrán poner a prueba su sentido del gusto y descubrir golosinas deliciosas de diferentes partes del mundo. El espacio está diseñado para niños de 5 a 12 años.
- Fecha: martes 4 de noviembre
- Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: University City Regional
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262