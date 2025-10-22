Explora estos 30 eventos de Halloween en Charlotte y sus alrededores. Desde actividades familiares como el tradicional dulce o truco hasta festivales temáticos y atracciones espeluznantes. Encuentra opciones para todas las edades o más cercanas a tu hogar, con este listado que te ofrece La Noticia.
Dulce o truco con baúles y/o maleteros
Dulces en el vecindario Freeland Park
El vecindario de Freeland Park, en South End, organiza un divertido Trunk or Treat con juegos, comida, rifas y obsequios para toda la familia. La calle estará cerrada para la ocasión, y todos están invitados a participar en esta actividad llena de sorpresas.
- Fecha: viernes 24 de octubre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Freeland Park Neighborhood
- Dirección: Freeland Pk Dr, Charlotte, NC 28217
Dulce a truco y recolección de comida
University City United Methodist Church organiza un evento de dulce o truco en interiores. Usar disfraz es opcional. En esa oportunidad estarán aceptando donaciones de comida enlatada y pañales para apoyar a las organizaciones: Hope Street Food Pantry y Nourish Up.
- Fecha: domingo 26 de octubre
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: University City United Methodist Church
- Dirección: 3835 W. WT Harris Blvd. Charlotte, NC 28269
Dulce o Truco en Shady Brook Baptist Church
Únete a la Shady Brook Baptist Church para disfrutar de una noche de dulce o truco en un ambiente seguro y divertido para toda la familia. Este evento gratuito está abierto a toda la comunidad.
- Fecha: miércoles 29 de octubre
- Hora: de 6:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Shady Brook Baptist Church
- Dirección: 2940 Belmeade Dr, Charlotte, NC 28214
Dulce o truco con la Policía de Charlotte
Acompaña al Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en una celebración de “Trunk or Treat” que contará con dulces de Halloween, baúles decorados, música y podrás compartir con oficiales latinos locales.
- Fecha: jueves 30 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Dirección: 1415 Hamilton St. Charlotte, NC 28206
Evento del aguacil de Mecklenburg
Celebra Halloween con la Oficial del aguacil del condado de Mecklenburg. Este evento incluye un sendero embrujado, una casa de terror, actividad de dulce o truco con vehículos decorados y muchas sorpresas.
- Fecha: viernes 31 de octubre
- Hora: 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
- Lugar: Mecklenburg County Sheriff’s Office
- Dirección: 5235 Spector Dr. Charlotte, NC 28269
Festivales de otoño y Halloween
Festival de otoño con disfraces y dulces
La iglesia Kingdom Builders estará llevando a cabo un festival de otoño en el cual los niños disfrutarán de dulces, juegos y sorpresas. Al ser un evento familiar, piden llevar a los niños con disfraces no muy terroríficos.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Kingdom Builders Church International
- Dirección: 2352 Dr. Webber Ave, Charlotte, NC 28216
Festival de otoño a beneficio de la Casa Ronald McDonald
Alpha Delta Pi presenta un festival de otoño a beneficio de la Casa Ronald McDonald de Greater Charlotte, con música en vivo, camiones de comida, pintura de calabazas, actividad de dulce o truco, patio de juegos embrujado, juegos, manualidades y otras sorpresas.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Ronald McDonald House
- Dirección: 1613 E Morehead St, Charlotte, NC 28207
- Costo: gratuito
Festival de otoño con “dulce o truco”
Participa en un evento lleno de actividades como un zoológico, paseos en caballo, inflables o brincolines, juegos para los más pequeños, venta de comida y actividades de dulce o truco en el maletero.
- Fecha: domingo 26 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: St. John’s Baptist Church
- Dirección: 300 Hawthorne Ln, Charlotte, NC 28204
Dulce o Truco en NoDa y Johnston YMCA
Ven con tu familia a disfrutar del NoDa Candy Crawl y el Festival de Otoño en Johnston YMCA. Dos eventos en un solo día para una tarde llena de diversión y dulce o truco, donde entregarán un mapa con las tiendas participantes, y habrá juegos y actividades en un ambiente seguro y entretenido.
- Fecha: domingo 26 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. (NoDa Candy Crawl)
- Lugar: NoDa
- Dirección de referencia: 3025 N Davidson St, Charlotte, NC 28205
Festival de otoño en ImaginOn
ImaginOn invita a las familias con niños pequeños a disfrutar de su Festival de otoño, una mañana llena de dulce o truco, juegos, manualidades y cuentos. Este evento está especialmente diseñado para bebés y niños de 0 a 5 años. No se requiere registro previo.
- Fecha: miércoles 29 de octubre
- Hora: de 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202
Compras y celebraciones en un mismo lugar
Búsqueda de dulces en Camp North End
Más de 30 negocios de Camp North End se unirán en una actividad de “dulce o truco” e invitan a las familias a llevar a sus niños disfrazados para disfrutar de este evento, de música en vivo y otras actividades.
- Fecha: viernes 24 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Calabazas y dulces gratis
Aboretum Shopping Center invita a las familias a disfrutar de Tricks-n-Treats, una noche de truco o trato con calabazas gratis, actividades espeluznantes y muchas sorpresas más. Lleva tu disfraz favorito y únete a esta diversión.
- Fecha: viernes 24 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Aboretum Shopping Center
- Dirección: 8008 Providence Rd, Charlotte, NC 28277
Dulce o truco en el mercado de la calle 7
El mercado 7th Street presenta su actividad anual de Halloween para toda la familia. El evento permite a los niños recolectar dulces mientras conocen el mercado, habrá pintura de caritas, concurso de disfraces. Regalos y más sorpresas.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: The Market at 7th Street
- Dirección: 224 E 7th St, Charlotte, NC 28202
Evento con monstruos y dulces
Lleva a toda la familia a este evento que incluye juegos, música, actividad de dulces o truco, más de vendedores “monstruosos” que te mostrarán sus productos locales y para los niños, paseos en pequeños y coloridos autos.
- Fecha: viernes 31 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Urban District Market
- Dirección: 2315 N Davidson St #300, Charlotte, NC 28205
Halloween en el centro comercial Northlake
Los niños están invitados a disfrutar de una actividad de dulce o truco por todo el centro comercial Northlake con los negocios participantes. Además, habrá encuentros con personajes sorpresas, oportunidades para fotos, música en vivo, juegos y un concurso en el cual podrás ganar una tarjeta de regalo de $100.
- Fecha: viernes 31 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Northlake Mall
- Dirección: 6801 Northlake Mall Dr, Charlotte, NC 28216
- Registro gratuito en el siguiente enlace
Eventos cerca de Charlotte
Dulce o truco en Cabarrus
El Departamento de Servicios Médicos de Emergencia del condado de Cabarrus está organizando un evento de "Trunk or Treat" en su sede, donde además de dulces, llevarán a cabo una competencia de autos disfrazados en la que aún puedes participar.
- Fecha: jueves 23 de octubre
- Hora: 5:30 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Cabarrus County Emergency Medical Services
- Dirección: 793 Cabarrus Ave W, Concord, NC 28027
- Registra tu auto en el siguiente enlace para participar en el concurso.
Trunk-or-Treat con el refugio de animales
Únete a la Oficina de Control y Cuidado de Animales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg en un evento pensado para las familias y amantes de las mascotas. Lleva tu disfraz y únete a esta actividad que busca encontrar hogares para los animales o donando golosinas para mascotas como: BillJac Original Recipe, Beggin’ Strips o Pup-Peroni
- Fecha: viernes 24 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m
- Lugar: Subaru of South Charlotte
- Dirección: 10410 Cadillac St., Pineville, NC 28134
Búsqueda de dulces en Birkdale Village
Lleva a los niños a realizar la actividad de dulce o truco en el centro comercial Birkdale Village. Ven disfrazado y disfruta de una mañana llena de dulces y diversión en los comercios y restaurantes participantes. Este evento inicia en Concierge, donde te darán un mapa con los comercios participantes.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Birkdale Village
- Dirección: 8712 Lindholm Dr #202, Huntersville, NC 28078
Diversión en las ruedas con Harley-Davidson
Lleva a tus pequeños “monstruos” y criaturas a disfrutar de una tarde de diversión de Halloween en Independence Harley-Davidson. Las familias podrán hacer dulce o truco de baúl a baúl (o moto a moto) en un ambiente seguro, gratuito y festivo. Interesados pueden decorar su vehículo y el ganador recibirá una tarjeta de regalo de $50 de la compañía Harley-Davidson.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Independence Harley-Davidson
- Dirección: 9205 E Independence Blvd, Matthews, NC 28105
- Observación: envía un correo en inglés a christina@ih-d.com para reservar tu cupo
Halloween adaptado e inclusivo
La clínica Success On The Spectrum de Lake Norman y Charlotte se unen para ofrecer un evento amigable para niños con sensibilidad sensorial. Invitan a las familias a llevar a sus niños disfrazados para disfrutar de la actividad de dulce o truco con golosinas adaptadas para diferentes necesidades con opciones sin azúcar, de casas inflables y concurso de vehículos decorados.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Success on the Spectrum Lake Norman
- Dirección: 19900 W Catawba Ave #302, Cornelius, NC 28031
Compras, dulces y calabazas en Huntersville
El Northcross Shopping Center de Huntersville estará llevando a cabo un evento gratuito que contará con caritas pintadas, paseos en el centro comercial, una calabaza gratuita, juegos y por supuesto, las esperadas golosinas.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Northcross Shopping Center
- Dirección: 9751 Sam Furr Rd, Huntersville, NC 28078
Halloween en Huntersville Festival
El Halloween en Huntersville Festival te invita a disfrutar de una tarde de dulce o truco, música en vivo, entretenimiento, venta de comida, concurso de disfraces y muchas actividades más para toda la familia.
- Fecha: domingo 26 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Huntersville Athletic Park
- Dirección: 11720 Verhoeff Dr, Huntersville, NC 28078
Dulce o Truco en Matthews
Únete a la Matthews United Methodist Church para una noche de dulce o truco llena de diversión y actividades para toda la familia. Este evento gratuito es perfecto para todas las edades, con una variedad de juegos, actividades y vehículos decorados que harán que la celebración de Halloween sea aún más especial.
- Fecha: domingo 26 de octubre
- Hora: de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Matthews United Methodist Church
- Dirección: 801 S Trade St, Matthews, NC 28105
Un evento “Spooktacular”
Ponte tu disfraz y disfruta de un evento en el cual tendrás la oportunidad de ganar premios, ir por tú “trick or treat”, escuchar música en vivo, y habrá vendedores de comida, artesanías y más.
- Fecha: Viernes 24 de octubre.
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Chestnut Square Park.
- Dirección: 320 Chestnut Parkway, Indian Trail, NC 28079
Búsqueda de dulces en el centro de Concord
Celebra Halloween en el centro Concord con un evento lleno de dulces: El Candy Crawl, esta es la oportunidad perfecta para disfrutar de una tarde de dulce o truco en las tiendas locales participantes.
- Fecha: viernes 31 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Downtown Concord
- Dirección de referencia: Union St N, Concord, NC 28025
Bebidas calientes y dulces en este evento
Sweet Street está de vuelta con su famoso Festival Trunk or Treat. Este evento gratuito es la manera perfecta de disfrutar de Halloween en familia, con una gran variedad de actividades como dulce o truco, música en vivo, inflables, dulces, chocolate caliente, café y más.
- Fecha: viernes 31 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: North Carolina Research Campus
- Dirección: 150 N Research Campus Dr, Kannapolis, NC 28081
Halloween en Harrisburg
Disfruta de una actividad de dulces y trucos en el parque que incluirá juegos, inflables, golosinas, concurso de disfraces, set para tomar fotografías, camiones de comida y vendedores locales.
- Fecha: viernes 24 de octubre
- Hora: 4:30 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Harrisburg Park
- Dirección: 191 Sims Pkwy, Harrisburg, NC 28075
Disfraces, películas y espectáculos
Película, disfraces y dulces
Promenade on Providence celebra la temporada de Halloween con una noche de dulce o truco y la película Harry Potter y la piedra filosofal. Las familias están invitadas a llevar a sus niños disfrazados para disfrutar de dulces, una película al aire libre y otras actividades divertidas.
- Fecha: viernes 24 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. (película inicia a las 6:45 p.m.)
- Lugar: Promenade on Providence
- Dirección: 10822 Providence Rd, Charlotte, NC 28277
BooFest en Belmont
El Halloween BooFest será una tarde llena de diversión para toda la familia y contará con juegos de carnaval, vendedores artesanales, venta de comida, actividad de dulce o truco y concluirá con la proyección de la película Halloweentown a las 7:00 p.m.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: 2:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Stowe Park
- Dirección: 24 S Main St, Belmont, NC 28012
Halloween en el gran muro de calabazas
Participa en un evento lleno de magia y tradición, con una impresionante exhibición de calabazas talladas, decoración festiva y la ceremonia de iluminación del Muro. Todos son bienvenidos a contribuir con su propia calabaza tallada. El muro estará disponible hasta el 1° de noviembre.
- Fecha: domingo 26 de octubre
- Hora: 6:45
- Lugar: The Great Elizabeth Pumpkin Wall
- Dirección: 2023 Greenway Ave, Charlotte, NC 28204