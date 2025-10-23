Consulado Móvil de Colombia en Charlotte: fechas, citas, requisitos

El Consulado de Colombia en Atlanta regresa a la ciudad de Charlotte en una jornada doble de consulado móvil, que se realizará del viernes 31 de octubre al sábado 1 de noviembre, con citas abiertas a partir del lunes 27 de octubre.

Trámites disponibles en el Consulado Móvil de Colombia

Pasaportes

Reconocimiento de firma en documento privado

Permisos de salida de menores

Constancias de supervivencia

Autenticación de documentos

Registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción

Nota: No se tramitan cédulas de ciudadanía ni tarjetas de identidad en esta jornada.

Fechas, horarios, lugar

Cuándo: Viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre de 2025

8:00 a.m.–1:00 p.m. y 2:00 p.m.–5:00 p.m.



y Dónde: 9233 Nations Ford Rd, Charlotte, NC 28273



Citas: Se podrán agendar citas desde el lunes, 27 de octubre a las 3:00 p.m. (ET)

Agenda mediante el enlace de Calendly indicado por el Consulado Móvil de Colombia en la publicación oficial: https://tinyurl.com/yc2wketr Las citas son personales e intransferibles .

¿Qué trámites requieren cita?

Todos los trámites del Consulado Móvil de Colombia requieren cita , salvo :

Constancia de supervivencia Inscripción de cédula para votaciones

Requisitos generales

Presentar cédula de ciudadanía colombiana, física y vigente para cualquier trámite .

para . Llevar documentos de soporte según el trámite (registros civiles, actas, documentos a autenticar, formularios, etc.).

según el trámite (registros civiles, actas, documentos a autenticar, formularios, etc.). Para menores , asistir con acudiente y documentación exigida por el consulado (registros civiles y, de ser el caso, documentos de autorización).

, asistir con y exigida por el consulado (registros civiles y, de ser el caso, documentos de autorización). Para autenticaciones y reconocimientos de firma, llevar el documento original a firmar frente al funcionario.

Pasaportes: envío por correo o reclamo

1) Envío por correo (opcional)

Si deseas que el pasaporte sea enviado por mensajería:

Lleva un sobre prepagado de USPS o FedEx, con estampillas y número de guía (tracking).

2) Reclamo de pasaporte procesado en Atlanta

Si tu pasaporte ya fue procesado en Atlanta y quieres reclamarlo en Charlotte, escribe a:

consuladocharlotte929@gmail.com

Incluye nombres completos y número de documento.

Fecha límite para solicitarlo: martes 28 de octubre a las 3:00 p.m. (EST).

Consejos para el día de tu cita

Llega 10–15 minutos antes con tu cédula vigente y todos los soportes .

con tu y . Verifica métodos de pago aceptados por el consulado para tu trámite (tarifas consulares vigentes).

aceptados por el consulado para tu trámite (tarifas consulares vigentes). Para registros civiles y permisos de salida de menores , reúne documentos originales y copias .

, reúne y . Si vas a autenticar o reconocer firma , no firmes el documento hasta estar frente al funcionario.

o , el documento hasta estar frente al funcionario. Revisa con antelación si algún documento requiere apostilla o traducción oficial.



¿Sirve la contraseña de cédula o copia?

No. El anuncio indica cédula física y vigente para todo trámite.

¿Harán cédulas o tarjetas de identidad?

No. Estos trámites no estarán disponibles.

Más información sobre Consulado Móvil de Colombia

Para más detalles sobre requisitos, envíos por correo u otros detalles, comuníquese con el Consulado de Colombia en Atlanta: