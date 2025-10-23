Translate with AI to
Consulado Móvil de Colombia en Charlotte: fechas, citas, requisitos
El Consulado de Colombia en Atlanta realizará un Consulado Móvil en Charlotte el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Revisa horarios, dirección, apertura de citas, trámites disponibles y documentos requeridos. Foto: Andrés Serna / Adobe Stock.
WhatsAppMessengerTelegramLinkedInPinterestRedditSMSPrint

El Consulado de Colombia en Atlanta regresa a la ciudad de Charlotte en una jornada doble de consulado móvil, que se realizará del viernes 31 de octubre al sábado 1 de noviembre, con citas abiertas a partir del lunes 27 de octubre.

Trámites disponibles en el Consulado Móvil de Colombia

  • Pasaportes
  • Reconocimiento de firma en documento privado
  • Permisos de salida de menores
  • Constancias de supervivencia
  • Autenticación de documentos
  • Registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción
  • Inscripción de cédulas para votación

Nota: No se tramitan cédulas de ciudadanía ni tarjetas de identidad en esta jornada.

Fechas, horarios, lugar

  • Cuándo:Viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre de 2025
    • 8:00 a.m.–1:00 p.m. y 2:00 p.m.–5:00 p.m.
  • Dónde: 9233 Nations Ford Rd, Charlotte, NC 28273
  • Citas: Se podrán agendar citas desde el lunes, 27 de octubre a las 3:00 p.m. (ET)
    • Agenda mediante el enlace de Calendly indicado por el Consulado Móvil de Colombia en la publicación oficial: https://tinyurl.com/yc2wketr
    • Las citas son personales e intransferibles.
  • Contacto pasaportes procesados en Atlanta: consuladocharlotte929@gmail.com

¿Qué trámites requieren cita?

  • Todos los trámites del Consulado Móvil de Colombia requieren cita, salvo:
    • Constancia de supervivencia
    • Inscripción de cédula para votaciones

Requisitos generales

  • Presentar cédula de ciudadanía colombiana, física y vigente para cualquier trámite.
  • Llevar documentos de soporte según el trámite (registros civiles, actas, documentos a autenticar, formularios, etc.).
  • Para menores, asistir con acudiente y documentación exigida por el consulado (registros civiles y, de ser el caso, documentos de autorización).
  • Para autenticaciones y reconocimientos de firma, llevar el documento original a firmar frente al funcionario.

Pasaportes: envío por correo o reclamo

1) Envío por correo (opcional)

Si deseas que el pasaporte sea enviado por mensajería:

  • Lleva un sobre prepagado de USPS o FedEx, con estampillas y número de guía (tracking).

2) Reclamo de pasaporte procesado en Atlanta

Si tu pasaporte ya fue procesado en Atlanta y quieres reclamarlo en Charlotte, escribe a:
consuladocharlotte929@gmail.com
 Incluye nombres completos y número de documento.
Fecha límite para solicitarlo: martes 28 de octubre a las 3:00 p.m. (EST).

Consejos para el día de tu cita

  • Llega 10–15 minutos antes con tu cédula vigente y todos los soportes.
  • Verifica métodos de pago aceptados por el consulado para tu trámite (tarifas consulares vigentes).
  • Para registros civiles y permisos de salida de menores, reúne documentos originales y copias.
  • Si vas a autenticar o reconocer firma, no firmes el documento hasta estar frente al funcionario.
  • Revisa con antelación si algún documento requiere apostilla o traducción oficial.

¿Sirve la contraseña de cédula o copia?
 No. El anuncio indica cédula física y vigente para todo trámite.

¿Harán cédulas o tarjetas de identidad?
 No. Estos trámites no estarán disponibles.

Más información sobre Consulado Móvil de Colombia

Para más detalles sobre requisitos, envíos por correo u otros detalles, comuníquese con el Consulado de Colombia en Atlanta:

Periodista, editor, asesor, y presentador. De 2016 a 2019 el periodista más galardonado en Estados Unidos por los Premios José Martí. Autor del best seller: ¿Cómo leer a las personas? dbarahona@lanoticia.com