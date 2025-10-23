Consulado Móvil de Colombia en Charlotte: fechas, citas, requisitos

El Consulado de Colombia en Atlanta regresa a la ciudad de Charlotte en una jornada doble de consulado móvil, que se realizará del viernes 31 de octubre al sábado 1 de noviembre, con citas abiertas a partir del lunes 27 de octubre.
Trámites disponibles en el Consulado Móvil de Colombia
- Pasaportes
- Reconocimiento de firma en documento privado
- Permisos de salida de menores
- Constancias de supervivencia
- Autenticación de documentos
- Registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción
- Inscripción de cédulas para votación
Nota: No se tramitan cédulas de ciudadanía ni tarjetas de identidad en esta jornada.
Fechas, horarios, lugar
- Cuándo:Viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre de 2025
- 8:00 a.m.–1:00 p.m. y 2:00 p.m.–5:00 p.m.
- 8:00 a.m.–1:00 p.m. y 2:00 p.m.–5:00 p.m.
- Dónde: 9233 Nations Ford Rd, Charlotte, NC 28273
- Citas: Se podrán agendar citas desde el lunes, 27 de octubre a las 3:00 p.m. (ET)
- Agenda mediante el enlace de Calendly indicado por el Consulado Móvil de Colombia en la publicación oficial: https://tinyurl.com/yc2wketr
- Las citas son personales e intransferibles.
- Contacto pasaportes procesados en Atlanta: consuladocharlotte929@gmail.com
¿Qué trámites requieren cita?
- Todos los trámites del Consulado Móvil de Colombia requieren cita, salvo:
- Constancia de supervivencia
- Inscripción de cédula para votaciones
Requisitos generales
- Presentar cédula de ciudadanía colombiana, física y vigente para cualquier trámite.
- Llevar documentos de soporte según el trámite (registros civiles, actas, documentos a autenticar, formularios, etc.).
- Para menores, asistir con acudiente y documentación exigida por el consulado (registros civiles y, de ser el caso, documentos de autorización).
- Para autenticaciones y reconocimientos de firma, llevar el documento original a firmar frente al funcionario.
Pasaportes: envío por correo o reclamo
1) Envío por correo (opcional)
Si deseas que el pasaporte sea enviado por mensajería:
- Lleva un sobre prepagado de USPS o FedEx, con estampillas y número de guía (tracking).
2) Reclamo de pasaporte procesado en Atlanta
Si tu pasaporte ya fue procesado en Atlanta y quieres reclamarlo en Charlotte, escribe a:
consuladocharlotte929@gmail.com
Incluye nombres completos y número de documento.
Fecha límite para solicitarlo: martes 28 de octubre a las 3:00 p.m. (EST).
Consejos para el día de tu cita
- Llega 10–15 minutos antes con tu cédula vigente y todos los soportes.
- Verifica métodos de pago aceptados por el consulado para tu trámite (tarifas consulares vigentes).
- Para registros civiles y permisos de salida de menores, reúne documentos originales y copias.
- Si vas a autenticar o reconocer firma, no firmes el documento hasta estar frente al funcionario.
- Revisa con antelación si algún documento requiere apostilla o traducción oficial.
¿Sirve la contraseña de cédula o copia?
No. El anuncio indica cédula física y vigente para todo trámite.
¿Harán cédulas o tarjetas de identidad?
No. Estos trámites no estarán disponibles.
Más información sobre Consulado Móvil de Colombia
Para más detalles sobre requisitos, envíos por correo u otros detalles, comuníquese con el Consulado de Colombia en Atlanta:
- Teléfono: 404-254-3206
- Email: catlanta@cancilleria.gov.co
- Web: atlanta.consulado.gov.co
- Redes sociales: instagram.com/consuladocolombiaatlanta