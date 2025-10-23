Estos últimos días de octubre e inicio de noviembre, Charlotte se llenará de color, arte, tradición y cultura para celebrar el Día de Muertos con diversos eventos gratis o a bajo costo. Aprende de la tradición, deja una foto de tus seres queridos, conviértete en una catrina o disfruta de la película Coco con algunas de estas actividades que te trae La Noticia:

21° Festival de Día de Muertos La Coalición Latinoamericana, junto a Levine Museum, celebra el Festival Día de Muertos en su edición número 21. Esta celebración incluye altares coloridos, comida tradicional, desfile de catrinas, música en vivo y una variedad de actividades culturales. Fecha : sábado 1 de noviembre

: sábado 1 de noviembre Hora : De 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

: De 12:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Camp North End (Canteen)

: Camp North End (Canteen) Dirección : 1824 Statesville Ave, Charlotte, NC 28206

: 1824 Statesville Ave, Charlotte, NC 28206 Costo: gratis.

Participa en el Día de Muertos Cada vez falta menos para el Festival del Día de Muertos organizado por la Coalición Latinoamericana y el Levine Museum of the New South. Sin embargo, esta semana tienes la oportunidad de inscribirte y participar en las calaveritas literarias. Ya seas un poeta experimentado o simplemente disfrutes de una buena risa, envía tus creaciones. Fecha límite para las calaveritas literarias : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Inscríbete en el siguiente enlace.

en el siguiente enlace. También puedes participar en el desfile de Catrinas , completando el siguiente formulario.

, completando el siguiente formulario. Para participar presentando tu altar, visita el siguiente enlace.

Día de Muertos en el parque El servicio funerario McEwen llevará a cabo un evento en el cementerio Sharon Memorial Park por el Día de los Muertos. Las familias están invitadas a esta actividad que contará con bocadillos, bebidas, manualidades, premios y otras actividades. Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Hora : 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : Sharon Memorial Park

: Sharon Memorial Park Dirección : 5716 Monroe Road Charlotte, NC 28212

: 5716 Monroe Road Charlotte, NC 28212 Costo: gratis.

Actividad para crear un mini altar Únete a Obra Collective y Zuleyma Castrejón Salinas a un taller gratuito donde los niños podrán crear una pequeña ofrenda con una caja de zapatos para celebrar el Día de Muertos. Todos los materiales están incluidos, solo deben llevar su imaginación. El evento esta dirigido especialmente para niños mayores de 5 años. Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Obra Gallery in The Vapa Center

: Obra Gallery in The Vapa Center Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

Celebra el Día de Muertos en la biblioteca

Únete a una celebración vibrante y educativa del Día de Muertos. Se trata de una sesión que explorará la historia y el significado de esta festividad a través de actividades interactivas y atractivas para todas las edades, como manualidades, pintura de calaveras de azúcar, coloreado de papel picado, conchas y café.

Fecha : miércoles 29 de octubre

: miércoles 29 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección : 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206

: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206 Costo : gratis.

: gratis. Inscripción en el siguiente enlace.

Mercado por el Día de Muertos Celebra la vida y la cultura del Día de Muertos en un mercado comunitario. Se trata de un evento colorido, lleno de tradición, música y comida en el centro de la ciudad, donde vendedores locales ofrecerán: arte, joyería, ropa, artesanías y mucho más. Fecha : sábado 1 de noviembre

: sábado 1 de noviembre Hora : De 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

: De 12:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : Arts+ Community Campus

: Arts+ Community Campus Dirección : 2304 The Plaza, Charlotte, NC 28205

: 2304 The Plaza, Charlotte, NC 28205 Costo: gratis.

Día de Muertos con un espectáculo Drag LOC productions y Carolina Migrant Network invitan a una velada llena de un espectáculo folklórico y feroz para celebrar el Día de Muertos. Se trata de un tributo vibrante a la vida de quienes ya no están a través del arte drag: una expresión en la cual artistas se visten y actúan de manera exagerada para representar géneros de forma creativa. Fecha : sábado 1 de noviembre

: sábado 1 de noviembre Hora : 9:00 p.m. (el espectáculo inicia a las 11:00 p.m.)

: 9:00 p.m. (el espectáculo inicia a las 11:00 p.m.) Lugar : Chasers Charlotte Noda

: Chasers Charlotte Noda Dirección : 3217 The Plaza, Charlotte, NC 28205

: 3217 The Plaza, Charlotte, NC 28205 Costo: a partir de $10. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Sesión de película en español: Coco Celebra el Día de Muertos con una proyección especial de Coco, una conmovedora historia sobre la familia, las tradiciones y el poder del recuerdo. El evento incluirá manualidades, altar comunitario, champurrado y pan de muertos. También puedes llevar alimentos para compartir. Fecha : martes 4 de noviembre

: martes 4 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Costo: gratis, pero debes inscribirte visitando el siguiente enlace.

Altar comunitario por el Día de Muertos La Biblioteca Regional North County Regional organiza una celebración por el Día de Muertos en la cual contarán con un altar comunitario, explicarán esta tradición, los asistentes podrán agregar flores de papel por sus seres queridos y luego colocarán la película Coco. Fecha : sábado 1 de noviembre

: sábado 1 de noviembre Hora : 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección : 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078

: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078 Costo: Gratis

Participa en un altar comunitario todo el año Pura Vida Wordly Art, un comercial que se dedica a vender productos de artesanos de diferentes países, cuenta con un altar comunitario. Durante estas fechas o cualquier día del año, puedes llevar las fotos de tus seres queridos y dejarlas en el altar de muertos. Además, también se puede llevar ofrendas de comida y bebida para decorar este altar o comprar los materiales para crear un espacio similar en tu propio hogar. Abre todos los días a las 12:00 p.m., su horario de cierre es: Horario : Abre todos los días a las 12:00 p.m.,

: Abre todos los días a las 12:00 p.m., Su horario de cierre es de lunes a jueves, cierra a las 6:00 p.m. | viernes y sábado a las 8:00 p.m. | domingo a las 5:00 p.m.

es de lunes a jueves, cierra a las 6:00 p.m. | viernes y sábado a las 8:00 p.m. | domingo a las 5:00 p.m. Lugar : Pura Vida Wordly Art

: Pura Vida Wordly Art Dirección: 3202a N Davidson St, Charlotte, NC 28205

