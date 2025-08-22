A pocos días de regresar a las aulas de clases, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece recomendaciones de seguridad para un nuevo año escolar seguro para todos.

No deje a los niños frente a la escuela

Se pidió a los padres o representantes que llevan directamente a los niños a las escuelas, respetar las leyes de tránsito y las indicaciones del personal escolar para dejar a los estudiantes en las zonas asignadas.

“No deje a los niños al otro lado de la calle de la escuela, forzando a que ellos tengan que cruzar esa calle. Esos minutos que usted se ahorra por no hacer la fila pueden ser peligrosos. Siga las instrucciones de los profesores de la escuela y déjelos en el sitio asignado”, dijo a La Noticia el oficial Claudio Jiménez.

Salga con tiempo y reduzca la velocidad

“Los conductores deben tener paciencia y entender que en las áreas escolares hay un límite de velocidad bajo, que por lo general es de 20 o 25 millas por hora, e incumplir esto es una violación a las normas de tránsito, por lo que CMPD va a estar verificando esto”, añadió.

¿Cuándo detenerse si conduce junto a un autobús escolar?

Si se encuentra en una calle que solo cuenta con dos carriles separados solamente por la línea amarilla y el autobús escolar se detiene, los conductores de ambos lados deben detenerse, independientemente si ven o no a pasajeros bajando o subiendo al vehículo o si las luces y el brazo de parada no está activado.

¿Y cuándo no está obligado a hacerlo? De acuerdo con las leyes de Carolina del Norte, no necesita detenerse si viaja en dirección opuesta al autobús escolar y esta calle se encuentra dividida por una barrera física. Sin embargo, debe estar atento en el caso de que un estudiante intenté cruzar por esta zona.

“El cruzar o tratar de adelantar a un bus que está detenido con las luces prendidas es un delito, es una violación de tránsito bien seria”, agregó Jiménez.

Si es declarado culpable por rebasar a un autobús escolar, tendrá una multa de $500 y cinco puntos en su licencia de conducir, pero si causa un accidente o hiere a una persona, será sancionado por un delito más grave.

Enseñe a su hijo seguridad vial

“Es importante que los padres hablen con sus hijos y ellos entiendan cuándo se debe cruzar la calle, dónde se debe cruzar y qué no deben hacer, porque muchas veces los niños no miden las consecuencias”, comentó Jiménez.

Algunos de los consejos básicos son:

Cruzar por el pase peatonal.

Caminar en la acera.

Esperar al semáforo, pero también mirar para ambos lados antes de cruzar.

Se pide enseñar a los niños “que no se pueden subir al vehículo de una persona desconocida, solamente porque les dice que el papá o la mamá los mandó a buscar… Esa es una conversación que tienen que tener los padres con sus hijos y no esperar a que sea la escuela la que se los va a enseñar”.

Conozca los horarios de clases y las paradas de sus hijos

“Asegúrense de conocer bien el horario de sus hijos, la hora que entran y salen, a los profesores que están a cargo, al oficial de CMPD que trabaja en esa escuela, para que, en caso de emergencia, sepa con quién comunicarse. También hay que saber cuál es la parada de su hijo, esto servirá de referencia en caso de alguna emergencia”, recomendó el oficial.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece recomendaciones de seguridad para un nuevo año escolar 2025-2026 (Foto: La Noticia)

No tome este tipo de fotos a sus hijos

La policía recomienda evitar el uso y abuso de las redes sociales con las imágenes de su hijo. “Hay muchos depredadores sexuales en cualquier parte, sobre todo en las redes sociales, quienes se hacen pasar por otras personas… No tenga su cuenta pública, que sea privada y solo comparta a sus seres cercanos. Eso de tener 2,000 o 4,000 amigos en las redes sociales no es realista. Es una fantasía y es muy peligroso”, dijo.

Otras recomendaciones es no tomar fotografías donde se vea el nombre de la escuela de su hijo, el logo escolar en sus prendas de vestir o útiles, la dirección de su casa u otra información personal como placas de su vehículo, entre otros datos que permiten identificar su ubicación o rutina.

Use la comunicación para prevenir tiroteos escolares

“El año pasado se confiscaron 30 armas de fuego en las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg, eso solamente considerando las que se encontraron. ¿Cuántas entraron y salieron? No sabemos. Esta es una situación seria, en donde todos los estudiantes tienen que tomar consciencia y tenemos que todos participar”, dijo Jiménez.

Para el agente, una forma de prevención es mantener una comunicación abierta con sus hijos en materia de seguridad, para que durante este regreso a clases esté alerta ante cualquier señal.

“Si escuchan o ven algo sospechoso en la escuela, como un muchacho que esté trayendo armas de fuego o drogas, que sepan que tienen que comunicárselo a alguien, no pueden quedarse callados. Tienen que decírselo a un profesor o al oficial de CMPD que trabaja en esa escuela y de esa forma nos protegemos todos como comunidad y evitaremos tragedias”, concluyó.

