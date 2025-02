¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a su hijo a la escuela?

En las últimas semanas, el temor a posibles redadas migratorias ha generado una creciente preocupación en la comunidad docente, quienes alertan que el ausentismo en la escuela podría convertirse en un problema cada vez mayor entre los hijos de inmigrantes indocumentados. Agregaron que esto, además de perjudicar académicamente a los menores, puede traer consecuencias legales para sus padres.

“Ha dejado de ir el 50 % de los estudiantes de mi salón de clases”

En una entrevista con La Noticia, varias docentes de distintas escuelas de Charlotte, que prefirieron mantener su anonimato, informaron que en sus salones de clases, donde casi la mitad de los estudiantes son latinos, solo ha asistido la mitad de ellos, lo que quiere decir que uno de cada cuatro estudiantes no están asistiendo a clases.

“Desde que anunciaron que ICE podría entrar a las escuelas, ha dejado de ir el 50 % de los estudiantes de mi salón de clases. Más del 80 % de mis estudiantes son latinos”, dijo una de las docentes del Sistema Escolar de Charlotte Mecklenburg (CMS) a La Noticia.

Otra de las instructoras, quien trabaja en una escuela no perteneciente a CMS, añadió: “Como maestra, tengo muchos estudiantes cuyos padres están amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos del 2023 y lo que he notado es que están asustados y no están trayendo a los niños a clase”.

La maestra siente que de alguna forma las políticas gubernamentales están vulnerando el derecho a la educación de estos niños, porque los padres temen venir a la escuela. “Este miedo no solo está afectando a los padres venezolanos, sino también a los que son de Nicaragua, Honduras, México y otros países latinos que se han visto afectados por todos los decretos presidenciales”, acotó.

Impacto del ausentismo escolar en el desarrollo de los niños

El ausentismo escolar no solo compromete el derecho a la educación, sino que también afecta el desarrollo emocional, social y académico de los menores. Ante esto, un miembro de la comunidad educativa, de una escuela que no pertenece a CMS, señaló:

“Los niños en las edades tempranas aprenden por rutina y repetición, por tener un horario constante y al interrumpir esto, el niño crea inseguridades como ‘no sé si hoy voy a ir a la escuela o sí, mañana sí voy a poder ir’. Este niño deja de depositar su confianza en el proceso y para educar a un pequeño, el sentirse seguro es clave. El saber que todos los días va a tener actividades, va a adquirir conocimiento académico, aprender otro idioma y desarrollar habilidades porque va a interactuar con otros. El dejar de practicar esto genera como un retraso”.

Temor a las autoridades no es una ausencia justificada

La Ley de Asistencia Escolar Obligatoria de Carolina del Norte establece que la asistencia escolar es obligatoria para los estudiantes entre las edades de 7 y 16 años. Además, considera que las ausencias se consideran justificadas por las siguientes razones:

Enfermedad del estudiante.

del estudiante. Muerte de un familiar inmediato.

inmediato. Cita médica o dental.

o dental. Procedimientos judiciales o administrativos.

Días festivos y religiosos (reconocidos por la fe del estudiante o sus padres, siempre que se presente un formulario con cinco días de anticipación).

El “temor a autoridades migratorias” no constituye una ausencia justificada. Acumularlas acarrea consecuencias.

¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a su hijo a la escuela?

La Noticia consultó al Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg Schools (CMS) sobre sus políticas de ausencias injustificadas, y esto fue lo que respondió:

Con tres ausencias , la escuela notifica a los padres o tutores. Para generar conciencia y brindar apoyo para abordar cualquier barrera que afecte la asistencia.

, la escuela notifica a los padres o tutores. Para generar conciencia y brindar apoyo para abordar cualquier barrera que afecte la asistencia. Después de seis ausencias no justificadas , las escuelas deben enviar una notificación formal a los padres, detallando los requisitos legales y las posibles consecuencias si persisten los problemas de asistencia.

, las escuelas deben enviar una notificación formal a los padres, detallando los requisitos legales y las posibles consecuencias si persisten los problemas de asistencia. Con seis ausencias, la escuela también puede intervenir derivando el caso a servicios de apoyo.

derivando el caso a servicios de apoyo. Cuando un estudiante alcanza 10 o más ausencias no justificadas, las escuelas están obligadas a enviar una segunda notificación formal a los padres.

Las medidas adicionales en el caso de 10 ausencias pueden incluir:

Visitas domiciliarias .

. Reuniones de mediación sobre inasistencia con mediadores internos.

sobre inasistencia con mediadores internos. Colaboración con socios comunitarios para ofrecer un apoyo más intensivo.

“Si la falta de cumplimiento continúa, la escuela puede remitir el caso al Fiscal del Distrito o al Departamento de Servicios Sociales (DSS) para una investigación adicional. En esta etapa, la escuela puede determinar que el padre o tutor está violando el Estatuto General de Carolina del Norte § 115C-378, que establece la asistencia escolar obligatoria. Los padres o tutores legales que incumplan voluntariamente pueden enfrentar consecuencias legales”, aclara CMS.

“Podrían ser acusados de negligentes”

“No llevar a los niños a clases eso si es un problema grave y nos preocupa cuántos padres saben o no que podrían enfrentar problemas legales, porque la policía y trabajadores sociales podrían llegar a su casa, y no es legal que se nieguen a abrir la puerta, porque pueden creer que está en riesgo la vida del niño… hasta podrían ser acusados de negligentes”, advirtió personal administrativo de una escuela no perteneciente a CMS.

“Entiendo el temor, pero la comunidad inmigrante debe saber que corren mayor riesgo si no llevan a los niños a la escuela y en realidad, hasta el momento, no hemos visto que ICE se haya enfocado en ir a las escuelas o en los hospitales. No llevar a sus niños a la escuela es un delito y pueden enfrentar multas o cargos legales como la negligencia. Y las escuelas están obligadas a notificar esto a las autoridades”, añadió la abogada de inmigración, Jamilah Espinosa.

“Recuerde que en el peor de los casos, si ICE llega a la escuela, ellos deben presentar una orden judicial para tener acceso a los niños. Las escuelas se están preparando para atender esta situación, entonces no se meta en problemas legales penales por evitar problemas migratorios que ni siquiera sabe si tendrá”, cerró.

CMS: recomendaciones para las familias

CMS compartió con todo su personal, el 21 de enero, una guía detallada para manejar la situación si oficiales de inmigración llegan a la escuela. Entre ellas se identificaba que los estudiantes estarán acompañados de un docente en el caso de que deban interactuar con un oficial, para proteger tanto su bienestar físico como emocional.

Junto con esto, Liz Monterrey, miembro de la junta de educación de Charlotte-Mecklenburg, destacó que “las redadas en escuelas no es algo que ocurre comúnmente” y recomendó a los padres:

No deje de enviar a sus hijos a la escuela.

a la escuela. Actualice la información de contacto de emergencia de su hijo.

de emergencia de su hijo. Mantenga una comunicación abierta con los maestros y el personal administrativo.

y el personal administrativo. Pregunte por los consejeros escolares o programas de apoyo.

Enseñe a su hijo que si está ante una autoridad tiene derecho a permanecer en silencio y no incriminarse.

