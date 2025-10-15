Este 12 de octubre se llevó a cabo una nueva jornada de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA. En esta ocasión, el encuentro entre los dos equipos invictos de la Primera División, Rebeldes y Gauchos, acaparó toda la atención. Además, se registraron cambios interesantes en la Segunda División A, con movimientos que alteraron la tabla de posiciones y dejaron a varios equipos con aspiraciones renovadas.

Rebeldes se mantiene invicto

En Primera División, el plato fuerte de la jornada fue el enfrentamiento entre Rebeldes y Gauchos, dos equipos que llegaban con una impresionante racha invicta. El primer tiempo fue controlado por Gauchos, quienes dominaron con una ventaja de 7 puntos.

Sin embargo, Rebeldes no bajó los brazos y, en un segundo tiempo lleno de intensidad, logró ajustarse y reducir la diferencia. Así, Rebeldes no solo logró igualar el marcador, sino que finalmente se impuso por 56-54. Esto les permitió seguir liderando la tabla de la Primera División.

En Segunda División A, Montros logró sumar dos victorias importantes, superando a Bluemoon y a Capitanes con marcadores ajustados de 57-44 y 59-43, respectivamente. Estas victorias permitieron a Montros ascender hasta la tercera posición.

Por su parte, Kings, con sus dos victorias sobre RD Wolwes (41-35) y Tune Squad (62-54), se ubicó nuevamente en la cima de la tabla. Capitanes, en cambio, que la semana pasada lideraba esta división, sufrió un golpe duro al caer ante Montros y caer hasta la cuarta posición.

La Segunda División B sigue siendo muy competitiva, con Jaguares venciendo a Puebla por 62-38. 150 DMRT, por su parte, sigue en su racha positiva, con un cómodo triunfo de 70-47 sobre Olas de la Costa.

Más resultados de la Liga CIBA Primera División: Rebeldes 56 - Gauchos 54

Aces 49 - Avengers 53

Rhinos 43 - Avengers 29

Renegados 58 - Caballeros 48

Renegados 54 - Los Domis 42 Segunda División A: Kings 41 - RD Wolwes 35

Kings 62 - Tune Squad 54

Viramontes 49 - Tune Squad 46

Vaqueros 54 - VZLA 40

Bluemoon 59 - Carmelitos 43

Bluemoon 44 - Montros 57

Capitanes 43 - Montros 59

La Familia 34 - Biscucuy City 39 Segunda División B: Monstars 46 - Raza Unida 61

Los Muchachones 34 - San Juan 50

150 DMRT 70 - Olas de la Costa 47

Puebla 38 - Jaguares 62

Guatemala 22 - Soles 51

Panthom Hoopers 68 - San Miguel 56

Guerrros 40 - Soles 44

