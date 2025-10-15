En lo que va de 2025, 10 personas han sido asesinadas en el centro de Charlotte, una cifra que supera los cuatros homicidios registrados en todo 2024. Ante esta creciente violencia, autoridades anuncian la intensificación del programa CROWN, una iniciativa que implica mayor presencia policial en áreas concurridas en el centro de la ciudad.

71 personas asesinadas en el 2025

Según datos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), 71 personas han sido asesinadas en lo que va de 2025. Siete de estas víctimas corresponden al mes de octubre, mientras que el resto fallecieron entre enero y septiembre.

Al respecto de las víctimas enero a septiembre, CMPD llevó a cabo una rueda de prensa este 15 de octubre para presentar su informe de seguridad, donde informó que hubo una disminución de los homicidios de un 24 % en comparación con los datos del 2024 durante ese mismo periodo.

“Los delitos violentos han bajado un 20 %. Este es el tercer trimestre consecutivo en que hemos visto esta tendencia a la baja. Los delitos violentos incluyen homicidios, violaciones, robos, agresiones agravadas, que incluyen tiroteos. Una de las tendencias más alentadoras dentro de esta categoría es la reducción del 24 % en homicidios hasta ahora este año”, informó la teniente de CMPD, Crystal Fletcher.

Víctimas latinas en Charlotte

De las 71 víctimas de homicidio, 9 son latinas, lo que representa aproximadamente el 13 % del total o una de cada ocho. Este dato marca una clara disminución en comparación con la tendencia del 2024, cuando durante todo el año una de cada cinco víctimas, era latina.

En el último trimestre, Charlotte fue escenario de varios homicidios que han marcado a la comunidad latina, entre ellos la muerte de dos menores de edad. Jeremías González, de 16 años, quien falleció por una herida de bala al ser disparado durante una pijamada presuntamente por Yosue Ramos, un joven de 20 años. Este hecho se reportó el 21 de septiembre.

El segundo homicidio de un menor de edad fue el de Alexander Cruz Martínez, de 16 años, quien fue herido durante un tiroteo en el estacionamiento de un centro comercial, ubicado en 900 Metropolitan Ave en Charlotte, el 1° de octubre. Se sospecha que fue un joven menor de 17 años el sospechoso por este caso.

Las otras dos víctimas latinas recientes son Jan Keneth Meza Figueroa, de 18 años, quien falleció el domingo 7 de septiembre, y un latino de 35 cuyo identidad no ha sido revelada, que fue apuñalado en 6300 de Barrington Drive en Charlotte el 6 de octubre.

Disminuyen delitos violentos

De acuerdo con este balance, el tercer trimestre del 2025 se encuentra marcado por una disminución de delitos violentos en Charlotte en comparación con el año anterior. Las cifras observadas son:

Las agresiones agravadas disminuyeron un 19 %. Pasaron de 4,311 en el 2024, a 3,494 este año .

. Los robos bajaron un 22 %, de 1.046 en 2024 a 821 en 2025. Es importante señalar que 515 corresponden a los robos reportados en los últimos tres meses.

Además, el total de delitos violentos registrados este año fue de 4,506. Paralelamente, el número de arrestos e incautaciones de armas aumentó este 2025.

La mayoría son jóvenes delincuentes reincidentes

A pesar de este progreso, CMPD advierte que la reincidencia y la delincuencia juvenil continúa inflando las estadísticas de delincuencia y los números de víctimas en toda la ciudad. Explicaron que el 60 % de los arrestos por crímenes violentos corresponde a personas con historial criminal.

“Seguimos observando un patrón preocupante: un número desproporcionado de incidentes violentos y delitos contra la propiedad son cometidos por personas con amplios antecedentes penales, muchas de las cuales siguen pasando por el sistema judicial sin enfrentar consecuencias significativas”, dijo el sargento Todd Martin.

Añadió: “Desde principios de este año, un menor de 15 años es sospechoso de haber estado involucrado en más de 48 casos del CMPD. Desde agosto de 2023, el menor ha tenido 111 arrestos, lo que ha afectado gravemente las cifras de crímenes contra la propiedad y la victimización. A pesar del historial de delincuencia y el estatus de reincidente del menor, fue liberado nuevamente a la comunidad en septiembre. Las acciones de este individuo han llevado a la victimización de incontables residentes. Los delincuentes, ya sean adultos o menores, deben ser responsables de sus actos”.

Violencia crece en el centro de Charlotte, ¿qué hará CMPD?

En lo que va de 2025, 10 personas han sido asesinadas en esta zona, una cifra que supera los cuatros homicidios registrados en todo 2024. Las víctimas, por lo general, son jóvenes entre 16 y 37 años.

“Nuestro Uptown (centro de la ciudad) está diseñado para la vida nocturna… y lamentablemente cuando alguien tiene un desacuerdo en un bar o un club nocturno, se van al coche y terminan involucrándose en un tiroteo”, añadió Jackie Bryley, subdirectora del grupo de Servicios de patrullaje de CMPD.

Ante esta creciente violencia, CMPD lanzó la iniciativa CROWN, que consiste en mayor presencia policial en las zonas del Uptown y South End para reducir la delincuencia.

“Con solo 11 días de operación, nuestra EDU (Unidad del Distrito de Entretenimiento) ha realizado hasta ahora 43 paradas de tráfico (detenciones de vehículos), 16 arrestos, incautado 6 armas de fuego y 284 gramos de narcóticos ilegales”, informó CMPD.

Noticias de Charlotte que podrían interesarte