Adolescente latino muere en tiroteo cerca de centro comercial

La comunidad está de luto tras la trágica muerte de Alexander Cruz Martínez, un adolescente latino de 16 años, asesinado a tiros la noche del miércoles 1 de octubre cerca de un centro comercial en Charlotte. Martínez era estudiante de décimo grado en Rocky River High School.

El Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) informó que la noticia ha generado profundo dolor entre compañeros, docentes y la comunidad educativa. La escuela activó su Equipo de Respuesta a Crisis para brindar apoyo emocional a los estudiantes y personal afectado.

Tiroteo acaba con la vida de adolescente latino

El tiroteo ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., cerca del centro comercial ubicado en Metropolitan Avenue, en pleno centro de la ciudad, cuando un oficial fuera de servicio que se encontraba en el área respondió de inmediato a un llamado de emergencia. Alexander Cruz Martínez recibió atención en el lugar antes de ser trasladado al hospital, donde falleció.

Identifican a sospechoso

El mismo miércoles 1 de octubre, poco después del incidente original, agentes de la División Norte respondieron al reporte de un tiroteo en otro lugar. Localizaron a un menor de 17 años con una herida de bala que no ponía en peligro su vida, y fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento.

Tras ser dado de alta del hospital y luego de una entrevista con detectives del Centro de Aplicación de la Ley (LEC) del CMPD, el menor fue transferido a la custodia del Departamento de Justicia Juvenil de Carolina del Norte.

El menor ha sido acusado de: asesinato, robo con arma peligrosa, conspiración para cometer un delito grave y obstrucción grave. Por su edad, no se reveló más detalles sobre su identidad.

La policía solicita que cualquier persona con información sobre el tiroteo contacte a los detectives de homicidios al 704-432-TIPS o de manera anónima a Crime Stoppers al 704-334-1600.

Recordando a Alexander Cruz Martínez

La familia describe a Alexander como un joven alegre, amable y divertido, que siempre sacaba sonrisas y disfrutaba de sus películas de Disney, especialmente Cars. Era un miembro querido de la familia y un amigo cercano, cuya pérdida ha dejado un vacío profundo.

Apoyo para la familia

Cintya García organiza una campaña en GoFundMe en nombre de Fabiola Cruz Martínez para cubrir los gastos funerarios y servicios conmemorativos. Cada contribución ayudará a brindar a la familia el soporte necesario para enfrentar este momento tan doloroso.

“Alex era un alma brillante que tocó la vida de muchos con su risa y amor. Cualquier donación, por pequeña que sea, hará una diferencia enorme”, expresó la familia.

La comunidad puede ayudar compartiendo la campaña y enviando oraciones y mensajes de solidaridad para acompañar a los seres queridos de Alexander durante este difícil proceso.

Campaña de apoyo: GoFundMe – Funeral de Alexander Cruz Martínez