Saber transmitir un mensaje de manera clara y efectiva puede marcar la diferencia entre ser escuchado o pasar desapercibido. Esta es una habilidad que deben tener organizaciones, líderes comunitarios y profesionales. Por eso, Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas (OHJTC) llevará a cabo su taller: Boletines, medios y entrevistas en acción, herramientas de comunicación estratégica.

“Queremos potenciar la labor de las organizaciones que trabajan con la comunidad latina, ofreciéndoles herramientas de comunicación que les ayuden a potenciar su mensaje, sus servicios y su trabajo”, explicó Diego Barahona, presidente de la organización.

¿Qué esperar del taller?

Durante la jornada, los asistentes aprenderán cómo redactar boletines de prensa atractivos, manejar crisis comunicacionales con estrategias efectivas y desarrollar habilidades para entrevistas, a través de ejercicios en vivo que pondrán a prueba sus destrezas.

“Este espacio nace con el propósito de seguir impulsando la formación continua y apoyar a las organizaciones y líderes comunitarios que buscan elevar sus voces, darse a conocer y destacar sus actividades en beneficio de la comunidad, de manera efectiva y con alcance en los medios de comunicación”, comentó Adriana Henríquez, vicepresidenta de la OHJTC.

Un taller con propósito

La participación incluye una donación destinada a apoyar al periodista Mario Guevara, quien fue detenido por autoridades migratorias mientras realizaba su labor periodística en Georgia. Recientemente, las autoridades lo deportaron a El Salvador, su país natal.

“Esta actividad será una oportunidad para mostrar solidaridad a la familia de nuestro colega Mario Guevara, un periodista que fue arrestado y deportado, mientras cumplía su trabajo de informar”, señaló Barahona.

El registro está disponible en periodistasdelascarolinas.com y los cupos son limitados. Las donaciones sugeridas son:

$25 por un participante.

$40 por dos personas de una misma entidad.

$60 por tres asistentes de la misma organización.

Las contribuciones pueden realizarse el día del evento o mediante transferencia Zelle al correo electrónico organizacionphlc@gmail.com.

¿Cuándo y dónde será el taller?

El taller “boletines, medios y entrevistas en acción, herramientas de comunicación estratégica” será el jueves 30 de octubre de 6:00 p.m. a 8:30 p.m. en el Salón Olma Echeverri de la Coalición Latinoamericana. La dirección es: 4938 Central Avenue, Suite 101, Charlotte, NC 28205.

