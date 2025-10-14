Translate with AI to
WhatsAppMessengerTelegramLinkedInPinterestRedditSMSPrint

Saber transmitir un mensaje de manera clara y efectiva puede marcar la diferencia entre ser escuchado o pasar desapercibido. Esta es una habilidad que deben tener organizaciones, líderes comunitarios y profesionales. Por eso, Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas (OHJTC) llevará a cabo su taller: Boletines, medios y entrevistas en acción, herramientas de comunicación estratégica.

Queremos potenciar la labor de las organizaciones que trabajan con la comunidad latina, ofreciéndoles herramientas de comunicación que les ayuden a potenciar su mensaje, sus servicios y su trabajo”, explicó Diego Barahona, presidente de la organización.

¿Qué esperar del taller?

Durante la jornada, los asistentes aprenderán cómo redactar boletines de prensa atractivos, manejar crisis comunicacionales con estrategias efectivas y desarrollar habilidades para entrevistas, a través de ejercicios en vivo que pondrán a prueba sus destrezas.

Este espacio nace con el propósito de seguir impulsando la formación continua y apoyar a las organizaciones y líderes comunitarios que buscan elevar sus voces, darse a conocer y destacar sus actividades en beneficio de la comunidad, de manera efectiva y con alcance en los medios de comunicación”, comentó Adriana Henríquez, vicepresidenta de la OHJTC.

Un taller con propósito

La participación incluye una donación destinada a apoyar al periodista Mario Guevara, quien fue detenido por autoridades migratorias mientras realizaba su labor periodística en Georgia. Recientemente, las autoridades lo deportaron a El Salvador, su país natal.

Esta actividad será una oportunidad para mostrar solidaridad a la familia de nuestro colega Mario Guevara, un periodista que fue arrestado y deportado, mientras cumplía su trabajo de informar”, señaló Barahona.

El registro está disponible en periodistasdelascarolinas.com y los cupos son limitados. Las donaciones sugeridas son:

  • $25 por un participante.
  • $40 por dos personas de una misma entidad.
  • $60 por tres asistentes de la misma organización.

Las contribuciones pueden realizarse el día del evento o mediante transferencia Zelle al correo electrónico organizacionphlc@gmail.com

¿Cuándo y dónde será el taller?

El taller “boletines, medios y entrevistas en acción, herramientas de comunicación estratégica” será el jueves 30 de octubre de 6:00 p.m. a 8:30 p.m. en el Salón Olma Echeverri de la Coalición Latinoamericana. La dirección es: 4938 Central Avenue, Suite 101, Charlotte, NC 28205. 

Noticias de Charlotte que podrían interesarte

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.