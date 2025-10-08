El otoño en Charlotte y sus alrededores se llena de colores, diversión y actividades para toda la familia. Si buscas planes gratuitos para disfrutar de la temporada, no te pierdas esta guía que te trae La Noticia de los mejores festivales en la Ciudad Reina, Matthews, Pineville, Fort Mill, Waxhaw y otras áreas.
Festival de otoño en Matthews
La Cámara de Comercio de Matthews presenta su tradicional festival de otoño que incluye música en vivo, vendedores de comida, un huerto de calabazas, zona infantil para juegos y otras sorpresas.
- Fecha: sábado 11 de octubre.
- Hora: de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Centro de Matthews
- Dirección: 120 S. Trade Street, Matthews, NC 28105
Huerto de calabazas en el campo de béisbol
Charlotte Knights celebrará su Pumpkin Palooza. Se trata de un huerto y cacería de calabazas para dar inicio a la temporada de otoño. Disfruta de este festival que contará con miles de calabazas para pintar y decorar y comida. El evento es gratuito, pero las calabazas tienen un precio.
- Fecha: sábado 11 de octubre.
- Hora: 11:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Truist Field
- Dirección: 324 S Mint St, Charlotte, NC 28202
Festival: Tesoro de otoño en Waxhaw
La ciudad de Waxhaw presenta su festival anual Autumn Treasures (Tesoro de otoño), un evento gratuito que contará con música en vivo, vendedores de comida, zona infantil para juegos y actividades, competencia de BBQ y muchas sorpresas para toda la familia.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Downtown Waxhaw
- Dirección de referencia: 301 Givens Street, Waxhaw NC, 28173
Festival de otoño en Pineville
La ciudad de Pineville presenta su festival gratuito de otoño que incluye juegos mecánicos, vendedores de artesanías, música en vivo, entretenimiento para niños, concursos de disfraces para niños y perros, y mucho más. El festival culmina con un espectacular show de fuegos artificiales el sábado por la noche.
- Fechas: del jueves 16 al sábado 18 de octubre
- Horario: Jueves y viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. | sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Jack D. Hughes Park
- Dirección: 513 Main St, Pineville, NC 28134
- Costo: Entrada gratuita; los juegos mecánicos tienen costo adicional.
Festival de otoño en Fort Mill
Fort Mill también se une a la celebración de otoño con un festival que contará con música en vivo, concurso de disfraces, oportunidades para fotos otoñales, vendedores locales y muchas actividades más.
- Fecha: sábado 18 de octubre
- Horario: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Walter Elisha Park
- Dirección: 345 N White St, Fort Mill, SC 29715
- Costo: Entrada gratuita.
Festival internacional de otoño
ourBRIDGE for Kids invita a la comunidad a su 12° festival internacional de otoño. Este contará con comida de diversos países, música, actividades para todas las edades, brincolines o inflables, venta de comida de feria, paseo a caballo, presentaciones en vivo y mucho más.
- Fecha: sábado 18 de octubre
- Horario: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: ourBRIDGE for Kids
- Dirección: 3925 Willard Farrow Dr, Charlotte, NC
- Costo: Entrada gratuita.
Festival de otoño a beneficio de la Casa Ronald McDonald
Alpha Delta Pi presenta un festival de otoño a beneficio de la Casa Ronald McDonald de Greater Charlotte, con música en vivo, camiones de comida, pintura de calabazas, actividad de dulce o truco, patio de juegos embrujado, juegos, manualidades y otras sorpresas.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Ronald McDonald House
- Dirección: 1613 E Morehead St, Charlotte, NC 28207
- Costo: gratuito
Festival de Calabazas de Statesville
El Festival de Calabazas de Statesville cuenta con dos escenarios de entretenimiento, más de 200 puestos de arte, artesanía, venta de comida, además de zona para niños, exhibición de autos clásicos y decoración de calabazas
- Fecha: sábado 1 de noviembre
- Horario: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Downtown Statesville
- Dirección de referencia: 300 S Center St, Statesville, NC 28677
- Costo: Entrada gratuita.